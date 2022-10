Der Albiger Steffen Einsfeld (beim Schuss) markierte vor 100 Zuschauern gegen den FV Flonheim den Ausgleich zum 1:1. Links Marcel Fischer. Foto: Axel Schmitz / pakalski-press

B-Klasse Nord: FV Flonheim erstmals ohne Sieg TV Albig raubt dem Spitzenreiter der B-Klasse den Nimbus der Unfehlbarkeit

ALBIG/ALZEY. Zum ersten Mal in dieser Saison in der Fußball-B-Klasse Alzey-Worms Nord musste sich der FV Flonheim/TV Lonsheim am Sonntag mit nur einem Punkt begnügen. Beim Dritten TV Albig stand es nach 90 umkämpften Minuten im Spitzenspiel vor 100 Zuschauern 1:1 (1:1).

„Wir haben es versäumt, die Chancen zu nutzen und das Spiel für uns zu entscheiden“, ärgerte sich Flonheims Trainer Jens Simon nach der Partie. Zumal das schon am Mittwoch zuvor im Kreispokal bei der 6:7-Niederlage gegen den A-Klassen-Verein SG Gundheim/Westhofen der Grund für das Ausscheiden gewesen sei. Das Auslassen guter Torgelegenheiten ziehe sich wie ein „roter Faden durch die Saison“

Man trainiere das zwar „ständig, aber es ist schwierig, das nachzustellen“. Die Anspannung im Spiel sei einfach höher. „Und viele Spieler von uns haben das im Kopf, dass sie viele Chancen nicht nutzen.“ Natürlich weiß Simon auch, dass das Meckern auf hohem Niveau ist, hat man doch mit 20 Toren immer noch die beste Ausbeute der Liga und eben 19 Punkte aus sieben Spielen geholt. Mit dem Aufwand, den man betreibe, habe man aber bereits in der ersten Halbzeit das Spiel in Albig „für uns entscheiden müssen“, reklamiert Simon. Zu mehr als einen frühen Führungstor nach wenigen Minuten durch Daniel Granats fünften Saisontreffer nach einer gelungenen Kombination reichte es allerdings nicht. Weil Steffen Einsfeld kurz vor der Pause aus einer ähnlichen Aktion zum Ausgleich kam. "Konnten die Intensität nicht mehr so hochhalten" Auch nach der Halbzeit schenkten sich beide Mannschaften nichts. Ein Tor wollte aber nicht mehr fallen in der Begegnung mit sieben Gelben Karten (davon nur eine für die Flonheimer). „In der zweiten Halbzeit konnten wir nach dem Pokalspiel die Intensität nicht mehr so hochhalten“, sagt Simon, der zudem viele erwartbare Ausfälle beklagen musste: „Wir wollten das Spiel verlegen, leider hat Albig keinen Termin gefunden.“ Durch weitere Verletzungen im Pokalspiel seien drei Viertel an potenziellen Stammspielern nicht dabei gewesen. Wie die Personalsituation am kommenden Sonntag (15 Uhr) gegen den Vierten TSG Gau-Bickelheim aussieht, kann der Trainer indes noch nicht sagen. „Das wird aber ein völlig anderes Spiel und sehr interessant für die Zuschauer, weil das auch eine Mannschaft ist, die mitspielt“. Immerhin – so weit lehnt sich Simon jetzt schon einmal heraus – sei eine Platzierung unter den ersten Drei am Saisonende realistisch.