B-Klasse: Merxheim II zeigt sich gut erholt vom Abstieg

Bad Kreuznach. In der B-Klasse Bad Kreuznach I feierten mehrere Teams zum Saisonstart klare Erfolge. Besonders eindrucksvoll meldete sich die SG Hochstetten/Nußbaum zurück, die mit einem 8:0-Kantersieg gegen die SG VfR 07 Kirn/Kirn-Sulzbach II ein erstes Ausrufezeichen setzte. Auch die Reserve des VfL Rüdesheim präsentierte sich in Torlaune und ließ dem TuS Waldböckelheim II beim 4:0-Heimerfolg keine Chance. Ebenfalls deutlich fiel der 6:0-Erfolg der SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim II über die SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein II aus. In einem spannenden Duell setzte sich die SG Weinsheim II mit 3:2 bei der SG Guldenbachtal II durch. Der VfL Simmertal II entführte beim 2:1-Erfolg in Oberhausen drei Auswärtspunkte. Das Aufsteigerduell zwischen dem TSV Bockenau II und der SG Spabrücken wurde abgesetzt, das Spiel der TSG Planig II gegen den TuS Roxheim auf Ende August verlegt und der SV Winterbach war spielfrei.