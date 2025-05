Das Spitzenspiel der B-Klasse ging klar an Rhenania Rheindürkheim mit Maximilian Mittne (links). SG Wallertheim/ Sulzheims Spielertrainer Levent Yalkin (rechts) nannte den Sieg des Spitzenreiters absolut verdient. Foto: Christine Dirigo / pakalski-press

B-Klasse: Meisterrunde mit hoher Anziehungskraft Vier Spieltage vorm Saisonende zeichnet sich in der B-Klasse Alzey-Worms eine dramatische Entwicklung ab

ALzey/Worms. Wer behauptet, der Amateurfußball sei in den tiefen Klassen ein Auslaufmodell, sieht sich mit der B-Klasse Alzey-Worms eines Besseren belehrt. Gut besuchte Plätze, spannende Spiele und ein Titelrennen, das an Dramatik kaum zu überbieten ist. Mit dazu bei trägt der ungewöhnliche Modus. Die zehn besten Mannschaft spielen in der Meisterrunde, nur die zwei allerbesten steigen auf.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Kalli Appelmann, der den Modus aus der Not heraus mit dem Kreisvorstand des Fußballverbands aus der Taufe hob, spricht von einem „Erfolgsmodell“. Litt der Spielbetrieb in der zurückliegenden Runde noch Modus bedingt übers Jahr an einem lückenreichen Spielplan, stehen die Teams in dieser Liga voll im Saft. Vier Wochen vorm Saisonfinale können theoretisch noch sieben Mannschaft Meister werden.

Vier Teams mit den besten Karten In der Praxis dürfte sich der Kreis jedoch auf vier Teams reduzieren: A-Klassen-Absteiger Rhenania Rheindürkheim, sowie die SG Nieder-Wiesen/Erbes-Büdesheim/Wendelsheim, die SG Spiesheim/Albig und die SG Wallertheim/Sulzheim haben die besten Karten. Sie trennen nur vier Zähler, wobei es ein Novum gibt: Die beiden Tabellenführer Rheindürkheim und SG Nieder-Wiesen haben noch gar nicht gegeneinander gespielt. Sie begegnen sich erst am 15. Mai und am 1. Juni. „Das könnten Endspiele werden“, frohlockt Appelmann.