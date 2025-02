B-Klasse Mainz-Bingen: Nachholspiele

Zwei Wochen vor dem Beginn der Rest-Rückrunde fanden in der B-Klasse Mainz-Bingen zwei Nachholspiele statt. – Foto: Marcel Eichholz

MAINZ-BINGEN. Der offizielle Start in die Rest-Rückrunde erfolgt erst in zwei Wochen, doch vier Teams aus den beiden B-Klassen des Kreises Mainz-Bingen haben bereits am letzten Sonntag des Februars den Pflichtspiel-Auftakt ins Fußball-Jahr 2025 gefeiert.

Bei strahlendem Sonnenschein fand das Nachholspiel in Uelversheim statt. „Ein unruhiges, mittelmäßiges Spiel mit viel Lautstärke seitens Uelversheim. Fast jede Aktion ist beanstandet worden und es ist selten zu einem guten Spielfluss gekommen. Viele Abspielfehler, fehlerhaftes Passspiel, wenige Kombinationen und einiges mehr. Es kann nur besser werden“, fasste FC-Trainerin Beate Kiss zusammen. Sascha Berges, der sportliche Leiter des TSV, äußerte sich zur roten Karte für den Uelversheimer Trainer folgendermaßen: „Ich kann - obwohl ich direkt daneben gestanden habe - nicht wirklich viel dazu sagen. Kein Uelversheimer versteht, warum diese rote Karte gezogen worden ist. Ich glaube, dass Herr Sayalioglu (Schiedsrichter) im Nachgang der Meinung war, dass unser Trainer nach einer Spielsituation reklamiert hat, was jedoch absolut nicht der Fall war. Die Situation ist bereits an den Verband weitergeleitet und auch an die Schiedsrichtervereinigung weitergegeben worden und wird dort weiter behandelt.”

Tore: 1:0 Timo Knoob (2.), 1:1 Dominik Schön (10.), 1:2 Jaime Perez Ferrer (16.), 2:2 Justus Krebs (28., FE), 2:3 D. Schön (56.), 2:4 Hendrik Diwo (71.), 2:5 D. Schön (90.), Besondere Vorkommnisse: 10-Minuten-Zeitstrafe für Matthias Möller (41./TSV Uelversheim) wegen eines Foulspiels, Rote Karte für TSV-Trainer Holger Berges wegen Reklamierens (79.)