B-Klasse: Leiselheims Torjäger hat einen Traum Jonas Selbert vom SV 1920 Leiselheim ist quotentechnisch aktuell Rheinhessens bester Knipser +++ Mit seinem Team verfolgt er ein Ziel

Wer sich wohl fühlt, spielt gut

Heimatgefühl und Wohlfühlcharakter sind zweifellos die Erfolgsfaktoren für die gute Bilanz des Angreifers beim SVL. Aber nicht erst seit dieser Saison schießt Selbert viele Tore. Und doch: So erfolgreich wie in dieser Spielzeit war Selbert noch nie: 20 Treffer erzielte der 22-jährige Stürmer vor der Winterpause für sein Team in der B-Klasse Alzey-Worms. Und das in gerade mal zwölf Spielen. Mit einem Schnitt von 1,66 Toren pro Spiel mauserte sich Selbert damit quotentechnisch zum treffsichersten Torschützen Rheinhessens in dieser Saison. Ein grandioser Torjäger in der B-Klasse.

Angesprochen auf die Statistik verrät Selbert: „Ich habe das mit der Quote schon mitbekommen.” Seine vielen Tore erklären, kann der Stürmer allerdings nicht ganz so schlüssig. Er sagt: „Es läuft einfach bei uns in dieser Saison. Wir spielen guten Fußball und ich finde, wir haben die beste Mannschaft, die wir hier je hatten.” Selberts Superlativ soll keine Floskel sein. Der Stürmer muss es wissen. Seit 18 Jahren spielt der 22-Jährige immerhin schon für den SVL. Nie kickte er für einen anderen Verein. Mehr Identifikation geht also nicht. „Ich will mich jetzt wegen meiner Tore nicht hervorheben. Wir sind einfach ein gutes Kollektiv”, lobt er stattdessen die gesamte Mannschaft, die zur Winterpause mit einem Punkt Rückstand auf Spitzenreiter FSV Abenheim (30 Punkte) in Lauerstellung auf Platz zwei der Tabelle liegt. Gemeinsam mit Rhenania Rheindürkheim und dem SV Gimbsheim II dürften diese vier Mannschaften schlussendlich wohl auch den Aufstieg in die A-Klasse unter sich ausmachen. Für den SV Leiselheim das erklärte Ziel. „Wir wollen aufsteigen, ganz klar”, sagt Selbert. „Das mit dem Heimatverein zu schaffen, wäre für uns alle hier ein Traum.”