B-Klasse kompakt: Wildenroths Reserve erobert ebenfalls Spitzenplatz

Zweifacher Jubel in Wildenroth. Denn auch die Reserve hat die Tabellenführung erobert. Für ein Landkreis-Team wurde es ganz bitter.

Landkreis - Als doppelter Tabellenführer kann sich die SpVgg Wildenroth feiern lassen. Denn auch deren zweite Mannschaft führt in ihrer Spielklasse, der Gruppe 1, die Tabelle an. Der BVTA, mit zwei Partien im Rückstand, sitzt der SpVgg aber im Nacken. In der Gruppe zwei hecheln die Landkreisteams etwas hinterher. Am besten platziert ist TSV Moorenweis II auf Rang fünf.

B-Klasse 1

VSST Günzlhofen – VfL Egenburg II 1:3 (0:3) – Etwas überraschend mussten die Gastgeber ihre zweite Saisonniederlage einstecken. Womit sie andererseits den Gästen aus dem Dachauer Landkreis den ersten Saisonsieg ermöglichten. Die hatten durch Treffer von Johannes Ungerer, Marcus Weindl und Leon Kistler bereits zum Seitenwechsel die Weichen auf Sieg gestellt. Den Egenburgern hatte dazu eine starke Phase ab der 25. Minute ausgereicht. Günzlhofen versuchte sich zwar im zweiten Durchgang an der Aufholjagd. Das Elfmetertor von Marco Wolf fiel in der 89. Minute – zu spät für eine Wende.

RW Überacker II – GW Gröbenzell 5:0 (1:0) – Punktemäßig lagen die Teams nicht weit auseinander. Und gut eine Halbzeit verlief die Partie auch recht eng. Erst nach 34 Minuten hatte Serdar Uzun für die Rot-Weißen zur knappen Pausenführung getroffen. Den Knoten platzen ließ aus Sicht der Gastgeber in der 51. Minute Christian Muth. Überwacker wirkte danach wie befreit und ließ innerhalb der nächsten zehn Minuten zwei weitere Treffer folgen. Dragos Jurca und Önder Öksüz hatten für einen komfortablen 4:0-Zwischenstand gesorgt. Dann nahm Rot-Weiß den Fuß ein wenig vom Pedal. Es reichte aber, um durch Jurca noch den fünften Treffer nachzulegen.

SV Althegnenberg II – BVTA Fürstenfeldbruck 0:5 (0:3) – In den gesamten 90 Minuten hatten die Gastgeber nicht den Hauch einer Chance. bereits nach knapp 20 Minuten hatten die Brucker Türken dem Tabellenvorletzten recht schmerzhaft den Zahn gezogen, weil sie ihre Chancen effektiv nutzten. Bestes Beispiel dafür war Collis Ojo, der nach zwölf Minuten bereits zweimal eingenetzt hatte. Der dritte Treffer nach 18 Minuten blieb in der Familie, denn BVTA-Toptorjäger Emmanuel Ojo konnte sich über seinen achten Saisontreffer freuen. Nach dem Seitenwechsel machte der BVTA nur mehr für eine Viertelstunde so richtig Tempo. Dann war durch Enes Batir und Melih Aksoy der Endstand bereits erreicht.

SV Mammendorf – FC Landsberied II 2:3 (0:3) – Gut eine Halbzeit lang sah die Zweitvertretung des FC Landsberied wie ein sicherer Sieger aus – auch dank eines frühen Treffers, den Thomas Giampieri bereits in der zweiten Minute erzielt hatte. Alexander Felbinger hatte nach 27 Minuten nachgelegt und Giampieri mit seinem zweiten Treffer die Führung noch weiter ausgebaut. Mit dem 1:3 von Philip Gröbl signalisierten die Mammendorfer aber neun Minuten nach Wiederanpfiff, dass sie nicht ans Aufgeben dachten. Eine Einstellung, die mit dem Anschlusstreffer von Jakob Neumeier in der 77. Minute belohnt wurde. Zu mehr reichte es für den SVM aber trotz zweifacher Überzahl nicht mehr. Landsberieds Alexander Felbinger und Maximilian Huber hatten den Ampelkarton hinnehmen müssen.

B-Klasse 2

TSV Türkenfeld II – SV Kottgeisering 2:1 (1:0) – Weg vom Tabellenende, das war für beide Mannschaften das Ziel. Am Ende konnten die Gastgeber das auch erfolgreich umsetzten. Türkenfelds Zweitvertretung war auch besser in die Partie gekommen, und hatten in der 13. Minute den Führungstreffer durch Tim Gistl erzielt. Den knappen Vorsprung konnte der TSV bis weit in die zweite Halbzeit verteidigen – bis Kottgeiserings Andreas Gebauer nach einer Stunde erfolgreich dem Ball ins Netz befördert hatte. Die Freude bei den Gästen aus Kottgeisering hielt allerdings nicht allzu lange an. Denn Elias Brix markierte in der 69. Minute den Siegtreffer für Türkenfeld.

ASV Biburg – TSV Gilching III 3:9 (2:4) – Bis zum Seitenwechsel deutete trotz Gilchinger Überlegenheit nichts auf so klare Niederlage für den ASV Biburg hin. Die Gastgeber hatten sogar durch Igor Pozderovic und Feredoun Firuzkouhi zweimal einen Rückstand wettmachen können. Doch mit dem 5:2 der Gilchinger kurz nach dem Seitenwechsel kamen die Gäste ins Rollen, während beim ASV die Kräfte sichtlich schwanden. Es reichte nur mehr zur Ergebniskosmetik, als Feredoun Firuzkouhi zum zwischenzeitlichen 3:8 treffen konnte.