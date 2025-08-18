B-Klasse kompakt: Verletzung überschattet Günzlhofens Kantersieg

Dreimal hui, einmal pfui. So könnte man aus Fansicht den Spieltag beschreiben. Neben drei Schützenfesten gab es eine Nullnummer.

Landkreis – Etwas unerwartet ist der VSST Günzlhofen durch seinen hohen Auswärtssieg bei der „Zweiten“ von Wildenroth an die Tabellenspitze seiner Gruppe gesprungen. Getrübt wurde die Freude darüber durch eine schwere Verletzung eines Spielers. Rein sportlicher Natur war die große Enttäuschung beim SV Kottgeisering, während man in Biburg nach dem ersten Sieg erst einmal ein wenig durchatmen kann

B-Klasse 1

SpVgg Wildenroth II – VSST Günzlhofen 0:5 – Die Gäste sind endgültig in der Saison angekommen. Für Teammanager Achim Gruschka war es vor allem in der ersten Halbzeit die beste Vorstellung seit dem Aufstieg vor einem Jahr. „Es war eine sehr harmonische und disziplinierte Mannschaftsleistung.“ Die war bereits bis zur 37. Minute mit einer 3:0-Führung belohnt worden. Christoph Zeidler, ein Wildenrother mit einem Eigentor und Tim Markut hatten die Treffer erzielt. Nach dem Wechsel schaltete der VSST einen Gang zurück, erhöhte aber weiter durch Vitus Daschner und Josef Scheb. Allerdings war der Erfolg teuer erkauft. Torschütze Daschner verletzte sich an der Kniescheibe und musste noch auf dem Platz von einem Notarzt versorgt werden.

SV Mammendorf – BVTA Fürstenfeldbruck 0:0 – Mit einem leistungsgerechten Unentschieden trennten sich die gastgebenden Mammendorfer und die Brucker Türken. SVM-Trainer Peter Krems bestätigte, „dass es ein typisches 0:0-Spiel war“. Im ersten Durchgang waren die Mammendorfer einen Tick näher an einem Tor dran, auch wenn die zwei vorhandenen Chancen nicht unbedingt zwingend waren. Nach dem Seitenwechsel zeigte sich auch der BVTA, kam aber nur zu Halbchancen. Dennoch war Krems angesichts von vier fehlenden Spielern mit seinem Team zufrieden. „Die Neuen, die reingekommen sind, haben ihre Sache gut gemacht.“

B-Klasse 2

ASV Biburg – SC Schöngeising II 5:2 – Knapp eine Stunde lang schien Biburgs Sieg ungefährdet. Denn Fereydoun Firuzkouhi hatte bereits bis zum Seitenwechsel dreimal getroffen. Dann aber kam Schöngeising in Person des Doppeltorschützen Flavio Nogueira bis zur 78. Minute zurück. Gut sieben Minuten lang war bei den Gastgebern Zittern angesagt, ehe Firuzkouhi ein viertes Mal traf. Fast mit dem Schlusspfiff stellte Biburgs Omid Ashuri den Endstand her.

SV Kottgeisering – TSV Hechendorf II 0:8 – Eine dicke Niederlage kassierten die Kottgeiseringer gegen Hechendorfs Zweitvertretung. Dabei hatte es 40 Minuten lang nicht nach einer derartigen Heimpleite ausgesehen, schließlich hatte der SVK ein torloses Remis gehalten. Dann aber gelang den Gästen ein Doppelschlag. Davon motiviert zündeten sie nach dem Wechsel den Turbo und sorgten mit einem weiteren Trefferdoppel in der 51. sowie 52. Minute für die Vorentscheidung. In der Schlussviertelstunde legte Hechendorf noch einen Viererpack nach. (Hans Kürzl)