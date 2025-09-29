B-Klasse kompakt: Torfreudiger BVTA weiter auf Erfolgskurs

Am 9. Spieltag der Zugspitz-B-Klassen setzten sich die Favoriten durch – allen voran eine Mannschaft aus Fürstenfeldbruck.

Landkreis – Das Spitzenduo Wildenroth II und BVTA hält in Gruppe eins ungefährdet Kurs. In Gruppe zwei hält Jesenwang Anschluss an das Spitzentrio und der ASV Biburg an das Tabellenmittelfeld.

B-Klasse 1

FC Puchheim II – GW Gröbenzell 1:1 (1:1) – Bereits zum Seitenwechsel stand fest, dass sich beide Seiten mit einem recht schmucklosen Unentschieden trennen würden. Die Grün-Weißen hatten dabei aber den besseren Start, denn Jann Porschke hatte nach neun Minuten eingenetzt. Bis knapp vor dem Seitenwechsel konnten die Gäste diese Führung auch behaupten. Erst dann konnte Puchheims Nico Grimm den Ausgleich erzielen. Im zweiten Durchgang zeigten beide Teams viel Bemühen, aber wenig Schussgenauigkeit

BVTA Fürstenfeldbruck – VfL Egenburg II 4:0 (2:0) – Einen auch in der Höhe standesgemäßen Heimerfolg konnte der BVTA einfahren. Bereits nach zehn Minuten hatte Enis Batir die Weichen Richtung Sieg gestellt. Ahmed Abdikadir Sharif verdoppelte nach 34 Minuten. Dann ließen es die Gastgeber längere Zeit ruhig angehen. Tugay Aksoy und Emmanuel Oje hatten aber in den Schlussminuten doch noch einmal Lust auf Tore.

B-Klasse 2

TV Stockdorf II – SV Kottgeisering 3:0 (1:0) – Rein von der Moral her hätten sich die Gäste auf jeden Fall einen Punkt verdient gehabt. Mit einem Kader von nur elf Mann hatten sie antreten und den etatmäßigen Torwart ersetzen müssen. Aushilfskeeper Lukas Luca Ziegler, sonst Innenverteidiger, machte seine Sache aber ausgesprochen gut. Er hielt nicht nur bis kurz vor der Pause die Null, sondern wehrte sogar noch einen Elfmeter ab. Gegen die drei Stockdorfer Treffer, zwei davon unmittelbar nach dem Seitenwechsel, war Ziegler allerdings machtlos. „Aber auch danach haben die Burschen nicht ausgegeben“, freute sich Kottgeiserings Trainer Christian Huber über den Willen zumindest noch zu einem Ehrentreffer zu kommen.

ASV Biburg – SF Breitbrunn II 4:3 (3:2) – Keine Langeweile hatte, wer dem Biburger Sportplatz einen Besuch abstattete. Zunächst wechselte die Führung immer wieder, erst lag Biburg vorn, dann Breitbrunn, anschließend wieder die Gastgeber. Die machten es sogar noch einmal spannend, obwohl sie nach 54 Minuten 4:2 geführt hatten. Ataklti Goitom, zweimal Fereydoun Firuzkouhi und Omid Ashuri hatten für die Gastgeber getroffen. Nach Breitbrunns Anschlusstor in der 59. Minute musste der ASV wieder bangen, brachte den Sieg aber mit etwas Glück über die Zeit. (Hans Kürzl)