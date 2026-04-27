B-Klasse kompakt: Top-Torjäger schießt den BVTA zum späten Sieg

Allen Grund zum Jubeln hatten die Fußballer des BVTA Fürstenfeldbruck. – Foto: Kürzl

Der Tabellenführer aus Fürstenfeldbruck siegt mit 2:1 beim SV Germering II. Auch der TSV Jesenwang bleibt auf Titelkurs in der B-Klasse.

An der Spitze marschieren die Favoriten weiter: In den B-Klassen behaupteten der BVTA Fürstenfeldbruck und der TSV Jesenwang ihre starken Positionen, auch Günzlhofen machte mit einem klaren Sieg weiter Boden gut.

B-Klasse 1

SV Germering II – BVTA Fürstenfeldbruck 1:2 (1:1) – Der Tabellenführer vom BVTA Fürstenfeldbruck musste sich beim Tabellensechsten mehr strecken als erwartet. Der Außenseiter aus Germering erwischte den besseren Start und ging bereits in der 3. Minute durch Marvin Riedle mit 1:0 in Führung. Doch die Brucker Türken reagierten schnell. Emmanuell Ojo glich nur acht Minuten später zum 1:1 aus. Lange sah es danach aus, als müssten sich die Gäste mit einem Punkt begnügen. Dann schlug Ojo noch einmal zu und sorgte in der 88. Minute mit seinem zweiten Treffer für großen Jubel beim BVTA. Damit bleibt Fürstenfeldbruck klar auf Kurs Richtung A-Klasse.

VSST Günzlhofen – FC Emmering II 5:1 (2:0) – Der VSST Günzlhofen hat den FC Emmering II deutlich besiegt und sich damit auf Rang drei verbessert. Schon in der ersten Halbzeit gaben die Gastgeber die Richtung vor. Simon Jais brachte den VSST in der 14. Minute in Führung, Michael Mößmer erhöhte kurz vor der Pause auf 2:0. Nach dem Seitenwechsel machte Günzlhofen schnell alles klar: Ludwig von Posern traf in der 53. Minute zum 3:0, nur sechs Minuten später legte Vitus Daschner das 4:0 nach. Von Posern schraubte das Ergebnis in der 72. Minute auf 5:0. Den Ehrentreffer für Emmerings Reserve erzielte Thomas Kern in der 86. Minute per Elfmeter.

SV Mammendorf – GW Gröbenzell 1:1 (0:0) – Die beiden Tabellennachbarn trennten sich mit einem gerechten Unentschieden. Nach einer torlosen ersten Halbzeit erwischte Gröbenzell den besseren Start in den zweiten Durchgang und ging in der 60. Minute durch Timo Branbach in Führung. Mammendorf antwortete aber und kam durch Vincent Neumann in der 71. Minute zum Ausgleich. Mit dem Punkt verbessert sich Mammendorf um einen Rang, Gröbenzell behauptet Platz acht. Beide Teams liegen damit weiter im unteren Mittelfeld, haben auf den direkten Abstiegsplatz aber immerhin sechs Punkte Vorsprung.

B-Klasse 2

TSV Jesenwang – TSV Hechendorf II 3:0 (0:0) – Auch der TSV Hechendorf II bekam die Heimstärke des TSV Jesenwang zu spüren. Zwar stand es zur Pause noch 0:0, doch nach Einschätzung von Trainer Dennis Steininger war es bereits bis dahin eine einseitige Partie, in der seine Mannschaft mehrere Chancen ungenutzt ließ. Im zweiten Durchgang erfüllten die Gastgeber dann ihre Pflichtaufgabe als Spitzenreiter und holten standesgemäß die drei Punkte. Stefan Härer brach in der 65. Minute den Bann, Julian Dei erhöhte in der 86. Minute auf 2:0. Den Schlusspunkt setzte schließlich Johannes Drexler in der 90. Minute. Jesenwang bleibt damit Tabellenführer, auch wenn Verfolger Walleshausen weiter dicht dahinter lauert. (Uwe Slowik)