B-Klasse kompakt: Puch bleibt souverän - Kottgeisering gehen die Spieler aus

Landkreis - Der SV Puch bleibt in der B-Klasse 1 weiter eine Klasse für sich. Das bekam jetzt Wildenroth zu spüren. In der Gruppe 2 verteidigte Gernlinden die Tabellenführung, während Biburg am Tabellenende festhängt. Kottgeisering verlor mal wieder gegen seinen Angstgegner - und das am Ende nur noch zu Neunt. Die Partie in Mammendorf wurde gar nicht erst nicht angepfiffen.

SV Althegnenberg II – VfL Egenburg II 0:5 (0:3) – Der VfL Egenburg II gewinnt gegen Althegnenberg II souverän mit 5:0 und bleibt oben in der Tabelle. Den Torreigen eröffnete Johannes Unger in der 28. Spielminute zum 1:0. Noch vor der Halbzeit erhöhten Jonas Roch (35.) auf 2:0 sowie Nico Kistler in der 39. Minute auf 3:0. Per Elfmeter markierte Johannes Ungerer mit seinem zweiten Tor das 4:0 (53.). Den Schlusspunkt setzte Georg Schäffler in der 76. Minute zum 5:0.

SV Puch – SpVgg Wildenroth II 6:1 (3:0) – Auch gegen die zweite Garnitur der SpVgg Wildenroth zeigte der SV Puch, wer in dieser Liga die erste Geige spielt. Durch einen Doppelschlag in der 23. und 24. Spielminute durch Fatbardh Zaneti und Burhan Ferik eröffnete der SV Puch das Spiel. Torjäger Miralem Brkic erhöhte kurz vor der Pause auf 3:0 (40.). Auch die zweite Hälfte gehörte dem Pucher Team. Kai Fuhrmann gelang in der 68. Minute das 4:0. Die SpVgg verkürzte durch Andreas Hackl in der 72. Minute auf 1:4. Wiederum Fatbardh Zaneti (81.) sowie Burhan Ferik (88.) setzten die Schlusspunkte zum 5:1 und 6:1.

VSST Günzlhofen – RW Überacker II 3:3 (0:1) – Der VSST Günzlhofen erspielte sich ein gerechtes Unentschieden gegen die zweite Garde von RW Überacker. Die Halbzeitführung für die Überackerer erzielte Christian Krawarz bereits in der 2. Minute. Michael Mößmer stellte per Elfmeter (48.) auf 1:1 und Daniel Feustel erzielte kurz darauf das 2:1 (52.). Aber Dreifach-Torschütze Christian Krawarz drehte das Spiel kurzzeitig auf 3:2 für Überacker (60./82.). Einen weiteren Elfmeter für Günzlhofen verwandelte Vitus Daschner in der 90. Minute zum Endstand von 3:3.

B-Klasse 2

ASV Biburg – SC Weßling II 1:3 (1:0) – Bereits am Freitagabend stand der ASV Biburg vor einer schweren Aufgabe, war doch der Tabellenfünfte aus Weßling zu Gast. Biburg jedoch hielt dagegen und konnte sogar durch ein Tor von Sidibe Solomane in der 12. Spielminute mit 1:0 in Führung gehen. Dieser Spielstand hielt auch bis zur Pause. Doch Weßling II steckte nicht auf und konnte das Spiel durch Tore von Philipp Barwig (53.), Christoph Mohn (61.) sowie Felix Langner in der 79. Spielminute drehen.

FV Walleshausen – TSV Gernlinden 2:3 (1:2) – Der FV Walleshausen verlor das Spitzenspiel gegen Tabellenführer TSV Gernlinden und fällt auf Platz drei zurück. Dabei fing es für die Walleshausener eigentlich traumhaft an, nämlich durch ein „Traumtor“ per Freistoß in der 9. Minute. Torschütze war Johannes Ruell. Aber der TSV Gernlinden schlug in der 13. Spielminute durch Salim Zuter zurück. Nur drei Minuten später schlug Salim Zuter wieder zu (16.) und brachte Gernlinden in Führung. Der FV Walleshausen aber gaben nicht auf und so gelang Fabian Weh in der 55. Spielminute das 2:2. Das Spiel wurde kampfbetonter und es wurden einige gelbe Karten verteilt. In der 86. Spielminute aber war es so weit: Der Tabellenführer machte das 3:2 (86.) durch Felix Kretschmann. Dadurch baute Gernlinden die Tabellenführung weiter aus.

SV Kottgeisering – SpFrd Windach II 1:2 (0:1) – Der SV Kottgeisering verlor zu Hause gegen seinen Angstgegner, die SpFrd Windach II. „Gegen die können wir machen, was wir wollen, aber gegen die haben wir kein Glück“ so Abteilungsleiter Simon Ostermeir. Zu allem Pech gingen dem SV Kott㈠geisering ab der 75. Spielminute auch noch die Spieler aus. Mit nur neun gegen elf Spieler wird es halt schwer. Obwohl Valentin Huß in der 63. Spielminute noch den Anschlusstreffer zum 1:2 erzielen konnte, musste man sich geschlagen geben. In der Tabelle ändert sich für den SV Kottgeisering nichts - er befindet sich im gesicherten Mittelfeld.

von Uwe Slowik