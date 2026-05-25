B-Klasse kompakt: Meisterschafts-Rennen bleibt weiter offen

Der TSV Jesenwang (schwarze Trikots) im Spiel gegen den SV Kottgeisering (rote Trikots). – Foto: Hans Kürzl

Spannung in der B-Klasse: Der TSV Jesenwang und der FV Walleshausen machen den Meistertitel unter sich aus. Der BVTA Fürstenfelbruck siegt weiter.

Der TSV Jesenwang ist einen Schritt näher an der Meisterschaft. Doch es bleibt spannend. Denn auch der FV Walleshausen ist nach einem Sieg gegen Hechendorf noch im Rennen.

B-Klasse 1

BVTA Fürstenfeldbruck – FC Landsberied II 3:1 (1:1) – Auch der FC Landsberied kann dem Meister aus Fürstenfeldbruck nichts anhaben. Zwar gingen die Gäste durch Thomas Giampieri früh in Führung (5.). Doch die Offensive des BVTA war zu viel für den FCL: Emmanuel Ojo (37.; 65.) und Collis Ojo (88.) sorgten für den 3:1-Endstand.

B-Klasse 2

TSV Jesenwang – TSV Türkenfeld II 4:1 (2:0) – Nach einem klaren Sieg am Freitagabend ist der TSV Jesenwang einen Schritt näher an der Meisterschaft und damit auch am Aufstieg in die A-Klasse. Die Gastgeber waren von Beginn an heiß und gingen durch Michael Rau verdient in Führung (12.). „Man hat gemerkt, wie den Spielern nach der Führung eine Last von den Schultern gefallen ist“, sagte Jesenwangs Coach Denis Steininger. Die Jesenwanger machten weiter Druck und konnten durch Benedikt Schlemmer erhöhen (19.). In der zweiten Halbzeit bauten Andreas Gloede (49.) und Julian Dei (69.) die Führung auf 4:0 aus, ehe den Gästen der Anschlusstreffer durch Thomas Rehm gelang (85.).

SC Weßling II – SV Kottgeisering 1:3 (1:2) – Die Kottgeiseringer waren früh verdient in Führung gegangen. Luca Appelt hatte zum 1:0 für die Gäste getroffen (16.). Doch nach einigen vergebenen Kottgeiseringer Chanen kamen die Weßlinger noch vor der Pause durch Vincent Verplancke zum Ausgleich (43.). Die Gäste blieben konzentriert und konnten durch Andreas Gebauer noch vor dem Halbzeitpfiff erneut in Führung gehen (45+2.). „Das 2:1 war sehr wichtig für unsere Moral“, lobte Trainer Christian Huber den Kampfgeist seiner Truppe. Nach dem Seitenwechsel kamen die Weßlinger immer wieder zu Chancen, doch die Gäste rissen das Ruder noch rechtzeitig herum: Das 3:1 durch Simon Ostermeier (77.) besiegelte einen verdienten Auswärtssieg des SVK.

TV Stockdorf II – ASV Biburg 2:0 – Der ASV Biburg musste die Auswärtspartie kurzfristig absagen. Daher erhielt der TV Stockdorf II kampflos die drei Punkte.

von Benedikt Hartl