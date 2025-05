B-Klasse kompakt: Meisteranwärter mit Schützenfest und Zittersieg

Gerade schien sich das Aufstiegsrennen zuzuspitzen, da patzt der Verfolger. Und so marschieren Puch und Gernlinden weiter gen Aufstieg.

Landkreis – Einen Dämpfer im Aufstiegsrennen der Gruppe zwei hat der TSV Jesenwang mit der Heimniederlage gegen Kottgeisering hinnehmen müssen. Spitzenreiter TSV Gernlinden konnte diesen Ausrutscher knapp nutzen und seinen Vorsprung wieder ausbauen. In der Gruppe eins fehlen dem SV Puch derweil nur noch drei Zähler zum Aufstieg. Sowohl der SV Mammendorf als auch der VfL Egenburg II wahrten ihre theoretische Aufstiegschance.

B-Klasse 1

SV Althegnenberg II – SV Mammendorf 0:1 – Es war ein Pflichtsieg der mühsamen Sorte, mit dem der SV Mammendorf seine Minimalchance aufrechterhielt, den SV Puch noch einholen zu können. Den entscheidenden Treffer erzielte Maximilian Resl bereits nach 26 Minuten.

SV Puch – FC Landsberied II 8:4 – Puchs Tormaschine rollte zwar kräftig, aber so ganz Spalier stehen wollten die Gäste auch nicht. Sie gingen durch Thomas Giampieri, dem in Hälfte eins noch ein zweites Tor gelingen sollte, sogar in Führung. Aber nach Ablauf einer halben Stunde hatte Puch mit dem 4:1 alles klargemacht. Nach einer ruhigen Phase zu Beginn der zweiten Hälfte sorgten beide Teams nochmal für mächtig Unterhaltung. Bei Puch trafen Miralem Brkic und Rurhan Ferik je zweimal. Außerdem waren für den SV Fatbardh Zaneli, Angelo Filipovic und Kai Fuhrmann erfolgreich. Zudem traf der FCL ins eigene Netz. Bei den Gästen sorgten am Ende Maximilian Meschgang und Maximilian Schmalz für eine Ergebniskorrektur.

VSST Günzlhofen – SpVgg Wildenroth II 1:1 – In einem bedeutungslosen Spiel kam es zu einem schmucklosen Unentschieden. Tim Lindner hatte die Gastgeber nach 37 Minuten in Führung gebracht. Den Ausgleich für die SpVgg erzielte Marius Leser eine gute Viertelstunde vor Schluss.

B-Klasse 2

TSV Jesenwang – SV Kottgeisering 3:4 – Böse überrascht wurden die Gastgeber von einem Gästeteam, für das es um nichts mehr geht. Der Aufstiegsanwärter, der in den bisherigen sechs Punktspielen des Frühjahrs 31 Mal getroffen hatte, zeigte sich auch diesmal torhungrig. Allerdings brachten es die Jesenwanger im Verlauf der Partie gleich dreimal nicht fertig, einen Vorsprung über die Zeit zu bringen. Johannes Drexler, Simon Schlemmer und nochmals Drexler waren für die Gastgeber erfolgreich. Doch bei Kottgeisering war Simon Ostermeir gut aufgelegt, der den Ball dreimal im gegnerischen Netz versenkte. Für den siegbringenden Treffer hatte er in der Nachspielzeit gesorgt. Außerdem war für den SVK Luca Appelt erfolgreich.

TSV Gilching III – BVTA Fürstenfeldbruck 2:5 – Angedeutet hatte sich der überraschende Sieg des BVTA mit dem Führungstreffer von Ibrahim Savci nach neun Minuten. In der letzten Viertelstunde der ersten Hälfte drehten die Gastgeber zunächst das Geschehen. Doch im zweiten Durchgang kamen die Brucker ins Rollen. Roble Abdi Jama und zweimal Fetah Bakay schraubten das Ergebnis auf 4:2 zugunsten des BVTA nach oben. Abduk Kamara sorgte kurz vor Schluss für den 5:2-Endstand.

SC Weßling II – TSV Gernlinden 1:2 – Mit Beharrlichkeit und etwas Glück kam der Tabellenführer zum Auswärtssieg. Fast eine Stunde lang mussten die Gäste der frühen Weßlinger Führung aus der zweiten Minute hinterherjagen. Erst dann konnte Felix Kretschmann den verdienten Ausgleich herstellen. Dann deutete viel auf eine Punkteteilung hin – bis die Gastgeber durch eine Zeitstrafe geschwächt wurden. Gernlindens Markus Gschwandtner nutzte dies eine Minute vor Schluss zum Siegtreffer. (Hans Kürzl)