B-Klasse kompakt: Jesenwang verkürzt Abstand auf Gernlinden – BVTA hält Klasse

Landkreis – Das Aufstiegsrennen spitzt sich zu – zumindest in einer Gruppe: Spitzenreiter SV Puch hält die Konkurrenz in der Gruppe 1 weiter auf Distanz. Zwar machte Verfolger SV Mammendorf seine Hausaufgaben, doch bleibt es bei neun Punkten Abstand. Fast genauso groß ist in Gruppe 2 der Vorsprung von Gernlinden. Doch der Zweitplatzierte aus Jesenwang hat noch zwei Partien in der Hinterhand, in denen er an die Spitzenposition heranrücken kann. Und das direkte Duell steht auch noch aus.

B-Klasse 1