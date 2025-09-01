B-Klasse kompakt: Jesenwang und BVTA in Torlaune

Nach dem 5. Spieltag in der B-Klasse kristallisieren sich so langsam die Top-Teams heraus. Zwei davon feierten am Wochenende Kantersiege.

Landkreis – Tore satt bekamen die Zuschauer in der B-Klasse zu sehen. Allen voran der BVTA Fürstenfeldbruck und der TSV Jesenwang verwöhnten ihre Anhänger mit jeweils einem halben Dutzend Treffer.

B-Klasse 1

SV Germering II – GW Gröbenzell 0:1 (0:0) – GW Gröbenzell gewann beim Tabellenvorletzten SV Germering mit 1:0 und belegte dadurch kurzfristig Tabellenplatz vier. Das viel umjubelte 1:0 der Gröbenzeller in der 52. Spielminute erzielte Torjäger Timo Bambach.

SpVgg Wildenroth II – BVTA Fürstenfeldbruck 3:6 (2:4) – Der BVTA Fürstenfeldbruck hält durch diesen Sieg wieder Kontakt zur Spitzengruppe. Das 1:0 für BVTA durch Kaan Öztürk (19.) konnte Maximilian Bergmann noch egalisieren (26). Doch Emmanuel Ojo (32. und 40.) sowie Collis Ojo mit dem (45.) ließen die Brucker Türken auf 4:1 davonziehen. Kurz vor der Halbzeit gelang Wildenroth II der Anschluss zum 2:4 durch Andreas Kerscher (45+1). Kerschner war es auch, der das Spiel durch einen verwandelten Elfmeter in der 50. Minute zum 3:4 wieder spannend machte – wenn auch nicht lange. Denn Emmanuell Ojo ist packte zwei weitere Tore (56./70.) drauf und stellte so den Sieg für den BVTA sicher.

SV Mammendorf – FC Emmering II 2:2 (0:1) – Der SV Mammendorf hält weiterhin Kontakt zur Spitzengruppe. War man gegen die zweite Mannschaft des FC Emmering zu Halbzeit noch mit einem Tor in Rückstand und kurz danach sogar mit zwei Toren, so drehte sich das Spiel und der SV Mammendorf konnte noch ein Remis erzielen. In der 32. Spielminute erzielte Vincent Leopold per Elfmeter das 1:0 für die Gäste. Kurz nach der Halbzeit erhöhte Lennart Henrich für Emmering auf 2:0. Aufgeben gibt es nicht bei den Schwarz-Gelben, also verkürzt Michael Märkl in der 57. Minute auf 1:2. Vincent Neumann rettete schließlich einen Punkt für die Mammendorfer mit seinem Tor zum 2:2 (84.).

B-Klasse 2

TSV Jesenwang – SC Schöngeising II 6:0 (5:0) – Bereits Freitagabend sah Trainer Dennis Steininger einen Kantersieg seiner Elf gegen den SC Schöngeising II. „Es war ein gutes Spiel, in dem gute Pressingaktionen bereits in der Anfangsphase zu Toren führten“, so der zufriedene Trainer. Für den Torreigen sorgten in der ersten Halbzeit Julian Dei (5.), Lukas Stangl (11. und 21.) sowie Johannes Drexler (16. und 30.). In der zweiten Hälfte fiel nur noch ein Tor durch Michael Rau (54.). „Wir wollten das zu Null halten und haben uns mehr auf die Abwehr konzentriert“, so Steininger. (Uwe Slowik)