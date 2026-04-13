B-Klasse kompakt: Jesenwang setzt sich im Spitzenspiel gegen Walleshausen durch

Der TSV Jesenwang (schwarze Trikots) im Spiel gegen den TSV Gilching III (in Rot). – Foto: Dieter Metzler

Der TSV Jesenwang gewinnt das Spitzenspiel gegen Walleshausen mit 2:1. Kottgeisering feiert einen sensationellen 10:0-Kantersieg in Breitbrunn.

In Gruppe eins bleibt der BVTA nicht nur ungeschlagen, sondern hält auch weiter Kurs auf die Rückkehr in die A-Klasse. Mithalten kann da nur noch die SpVgg Wildenroth II. Auf einen Zweikampf dürfte es ähnlich auch in Gruppe zwei hinauslaufen. Dort setzte der TSV Jesenwang allerdings ein dickes – und wichtiges – Ausrufezeichen: Sieg beim direkten Konkurrenten Walleshausen.

B-Klasse 1

VSST Günzlhofen – BVTA Fürstenfeldbruck 1:3 – Den noch ungeschlagenen Tabellenführer hat der VSST Günzlhofen gut herausgefordert. Auch Trainer Achim Gruschka war trotz der Niederlage nicht wirklich enttäuscht. „Es war ein absolut faires, aber auch enges Spiel.“ Der BVTA habe sich vor allem deshalb verdient durchgesetzt, weil er seine Chancen besser genutzt und zum jeweils richtigen Zeitpunkt getroffen habe. Ein Lob bekam auch Schiedsrichter Tobias Hennig: „Der hat die Partie komplett gut im Griff gehabt“, erklärte Gruschka.

B-Klasse 2

SF Breitbrunn II – SV Kottgeisering 0:10 – Eigentlich waren die Gastgeber leicht favorisiert in die Partie gegangen. So kam der Erfolg des SV Kottgeisering einer Sensation gleich. Den Torreigen eröffnete Fabian Mahr nach einer Viertelstunde. Im weiteren Verlauf der Partie traf Mahr noch zweimal. Ansonsten durfte fast jeder Gästespieler ran: Das Trefferfestival verteilte sich auf insgesamt acht Torschützen. Außer Mahr durften sich noch Andreas Gebauer, Anton Swoboda, Alexander Fröhlich, Philipp Lietschulte, Luca Apelt, Lukas Ziegler und Simon Ostermeir als Torschützen für den SVK feiern lassen.

FV Walleshausen – TSV Jesenwang 1:2 – Auch wenn die Saison noch knapp sechs Wochen läuft, haben die Jesenwanger ein dickes Ausrufezeichen gesetzt. Im Spitzenspiel setzten sie sich dank der Tore von Simon Schlemmer (22.) und Johannes Drexler (63.) knapp durch und liegen nun drei Punkte vor dem Rivalen. Dennoch musste man um den Erfolg mächtig kämpfen. Denn Walleshausens Maximilian Fried gelang per Elfmeter in der 65. Minute der Anschlusstreffer.

ASV Biburg – TSV Hechendorf II 0:5 – Die Serie an klaren Niederlagen geht für den ASV Biburg weiter. Als krasser Außenseiter in die Partie gegangen, war für die Gastgeber gegen den Tabellendritten aus Hechendorf kein Kraut gewachsen. Der Klassenerhalt wird bei nur einem Absteiger aber nicht in Gefahr geraten. Dazu ist der Vorsprung auf das Schlusslicht SC Schöngeising II schon viel zu groß. (Hans Kürzl)