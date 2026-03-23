B-Klasse kompakt: Jesenwang gewinnt Nachbarschaftsduell

Der TSV Jesenwang (schwarze Trikots) im Spiel gegen den TSV Gilching III (in Rot). – Foto: Dieter Metzler

Spannung bis zur letzten Minute war auf fast allen Plätzen der Zugspitz-B-Klassen geboten. Einmal war der Tabellenführer daran beteiligt.

Zum Auftakt der Frühjahrsrunde war in den B-Klassen einiges geboten: Tabellenführer mussten sich strecken, späte Treffer entschieden mehrere Partien, und auch der Trainerwechsel in Mammendorf brachte noch nicht die erhofften Punkte.

B-Klasse 1

BVTA Fürstenfeldbruck – SV Mammendorf 3:2 (3:1) – Trotz einer frühen Führung hat der SV Mammendorf unter dem neuen Trainer Harald Wachter in Fürstenfeldbruck keine Punkte mitgenommen. Phillip Gröbl brachte die Gäste bereits nach zwei Minuten in Front, doch lange hielt die Führung nicht. Collis Ojo glich zunächst aus (13.) und drehte die Partie später mit seinem zweiten Treffer (30.). Kurz darauf erhöhte Emmanuel Ojo auf 3:1 (34.). Zur Pause war der BVTA damit klar auf Kurs. Wachter reagierte nach dem Seitenwechsel mit gleich vier Wechseln, doch mehr als der Anschlusstreffer von Jakob Neumeier (77.) sprang für den SVM nicht mehr heraus.

VSST Günzlhofen – SpVgg Wildenroth II 0:3 (0:0) – Tabellenführer Wildenroth II tat sich beim VSST Günzlhofen überraschend schwer. Vor allem die starke Defensive der Gastgeber und Torwart Dominik Staudenmeir, der mehrere Großchancen vereitelte, hielten die Partie lange offen. So ging es trotz klarer Feldvorteile der Gäste torlos in die Pause. Nach dem Seitenwechsel wurde Günzlhofen selbst etwas mutiger, zu einem Treffer reichte es aber nicht. Andreas Kerschner brach in der 71. Minute den Bann, ehe Michael Dischl mit einem Doppelpack in der Nachspielzeit (90.+3, 90.+4) den letztlich klaren Auswärtssieg perfekt machte.

B-Klasse 2

SC Schöngeising II – ASV Biburg 1:1 (0:0) – Lange mussten die Zuschauer in Schöngeising auf Tore warten, obwohl die Gastgeber vor allem im ersten Durchgang klar tonangebend waren. Sieben Abschlüsse standen für den SC zur Pause zu Buche, Biburg kam bis dahin zu keiner nennenswerten Möglichkeit. Umso bitterer schien es zunächst, als die Gäste in der 80. Minute in Führung gingen. Doch Schöngeising II wurde für seinen Aufwand noch belohnt: In der vierten Minute der Nachspielzeit traf Flavio Nagueira zum verdienten 1:1-Ausgleich.

TSV Moorenweis II – TSV Jesenwang 1:2 (1:1) – Der Tabellenführer aus Jesenwang gewann das Nachbarschaftsduell bei der zweiten Mannschaft des TSV Moorenweis spät, aber nicht unverdient. Die Gastgeber starteten allerdings besser und gingen bereits in der fünften Minute durch Niclas Pavel in Führung. Jesenwang brauchte etwas, um ins Spiel zu finden, kam aber durch einen Strafstoß von Michael Rau zum Ausgleich (35.). Moorenweis versuchte nach der Pause mit mehreren Wechseln noch einmal frische Impulse zu setzen, blieb vor dem Tor jedoch erfolglos. In der Nachspielzeit schlug dann Matthias Mahler zu und bescherte dem Spitzenreiter doch noch den Sieg (90.+1).

TSV Hechendorf II – SV Kottgeisering 3:3 (1:0) – In Hechendorf entwickelte sich nach eher ruhiger erster Halbzeit noch ein torreiches Spiel. Daniel Stangl brachte die Gastgeber kurz vor der Pause in Führung (35.). Nach dem Seitenwechsel ging es dann Schlag auf Schlag: Alexander Fröhlich glich für Kottgeisering aus (46.), fast im Gegenzug stellte Nemanja Simic auf 2:1 für Hechendorf (47.). In der Schlussphase drehte der SVK die Partie durch Treffer von Simon Ostermeir (71.) und Andreas Gebauer (75.), doch erneut Stangl rettete den Gastgebern noch einen Punkt (80.). (Benedikt Hartl)