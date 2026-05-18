B-Klasse kompakt: Jesenwang erobert die Tabellenführung zurück

Der TSV Jesenwang (schwarze Trikots) im Spiel gegen den SV Kottgeisering (rote Trikots). – Foto: Hans Kürzl

In der B-Klasse 1 ist die Titelentscheidung schon gefallen. In der B-Klasse 2 liefern sich Jesenwang und Walleshausen ein Kopf-an-Kopf-Rennen.

An der Spitze der B-Klasse 2 bleibt das Rennen offen: Jesenwang hat sich mit einem klaren Auswärtssieg die Tabellenführung zurückgeholt und geht mit einem Punkt Vorsprung in den Endspurt. In der B-Klasse 1 verbesserten sich Gröbenzell und Mammendorf mit Heimsiegen in der Tabelle.

B-Klasse 1

GW Gröbenzell – VSST Günzlhofen 3:1 (2:0) – Im Duell der beiden Tabellennachbarn hatte GW Gröbenzell diesmal die Nase vorn. Schon zur Pause führten die Grün-Weißen dank eines Doppelpacks von Timo Brambach (25./36.) mit 2:0. Damit bleibt er Tabellenführer Emmanuel Ojo in der Torjägerliste auf den Fersen. Luca Hanisch brachte Günzlhofen in der 63. Minute mit dem 1:2 noch einmal heran, ein Eigentor der Gäste in der 75. Minute entschied die Partie aber zugunsten der Gröbenzeller.

SV Mammendorf – SV Germering II 2:0 (2:0) – Der SV Mammendorf kletterte mit dem Sieg auf Rang sechs und zog damit am SV Germering II vorbei. Die Entscheidung fiel bereits vor der Pause. Nico Reitfellner brachte die Gastgeber in der 40. Minute in Führung, drei Minuten später erhöhte Philipp Gröbl per Elfmeter auf 2:0. In der torlosen zweiten Halbzeit verwaltete Mammendorf den Vorsprung.

B-Klasse 2

SF Breitbrunn II – TSV Jesenwang 0:4 (0:2) – Mit diesem Auswärtssieg hat der TSV Jesenwang die Tabellenführung zurückerobert und den FV Walleshausen wieder überholt. Der Vorsprung beträgt allerdings nur einen Punkt, sodass die letzten beiden Spieltage über Meisterschaft und Aufstieg entscheiden werden. Bereits in der 7. Minute brachte ein Eigentor Breitbrunns die Gäste in Front. Kurz vor der Pause erhöhte Simon Schlemmer auf 2:0 (44.). Auch nach dem Seitenwechsel blieb Jesenwang die spielbestimmende Mannschaft. Michael Rau traf in der 55. Minute zum 3:0, Johannes Drexler setzte in der 87. Minute den Schlusspunkt zum 4:0. (Uwe Slowik)