B-Klasse kompakt: In drei Spielen steht viermal die Null

Die stabilen Abwehrreihen des FC Emmering II, VSST Günzlhofen, SV Mammendorf und BVTA Fürstenfeldbruck prägten den 8. Spieltag in der B-Klasse.

Landkreis – Während dem SV Mammendorf neun Spieler fehlten, hatte Emmerings Zweite dank Spielabsage einige aus ihrer Ersten zur Verfügung. Das schlug sich jedoch nicht immer im Ergebnis nieder.

B-Klasse 1

FC Emmering II – VSST Günzlhofen 0:0 (0:0) – „Etwas glücklich war der Punktgewinn schon, aber wir haben uns gut geschlagen“, zog VSST-Teamsprecher Achim Gruschka Fazit nach dem Remis. Die Günzlhofener trotzen neben tropischen Temperaturen auch einem zunächst überlegenen Gastgeber. Da die Partie der Emmeringer Ersten ausgefallen war, standen deren Reserve einige Spieler mehr zur Verfügung. Dennoch blieb es ein eher ereignisloses Spiel, bei dem die Günzlhofener Defensive besonders in der zweiten Halbzeit überzeugte, die Punkte wurden geteilt. Durch das Remis zieht die Zweite des FC Emmering an Günzlhofen vorbei auf Tabellenplatz drei.

GW Gröbenzell – SV Mammendorf 0:1 (0:0) – Den Ausfall von neun Spielern zu kompensieren, das stellt Trainer vor eine schwere Herausforderung. Dem SV Mammendorf und Peter Krems gelang diese Mammutaufgabe am Sonntagnachmittag auswärts in Gröbenzell. „Wir haben das Beste draus gemacht, und die Jungs haben sich gut reingehauen“, lobte Krems seine Mannschaft. Fußballerisch war die Partie kein Leckerbissen, beide Mannschaften kamen vereinzelt zu Torchancen, ohne aber konsequent genug zu sein. Maximilian Resl (75.) erlöste die Mammendorfer dann spät, es blieb der einzige Treffer der Partie. „Wir sind froh über die drei Punkte,und haben jetzt erstmal spielfrei, um uns wieder zu sammeln“, so Krems erleichtert nach der Partie. Neben seinen Spieler lobte Krems aber auch den Schiedsrichter, der die Partie fair leitete.

BVTA Fürstenfeldbruck – SV Germering II 3:0 (1:0) – Erst spät machte der BVTA Fürstenfeldbruck gegen die Zweitvertretung des SV Germering alles klar. Nach einer halben Stunde konnte Kaan Öztürk die Hausherren in Führung bringen (28.), was der einzige Treffer bis zum Halbzeitpfiff blieb. Nach dem Seitenwechsel blieben die Brucker weiter spielbestimmend, Melih Aksoy konnte nach 68 Minuten auf 2:0 erhöhen. Den Schlusspunkt setzte schließlich ein Eigentor der Germeringer Reserve zum 3:0-Endstand. (Benedikt Hartl)