B-Klasse kompakt: Günzlhofen setzt sich an die Spitze

Eine Leidensserie ist zu Ende. Zum ersten Mal seit einem Jahr hat GW Gröbenzell wieder ein Spiel gewonnen. Günzlhofen kennt dieses Gefühl schon.

Für Spannung war an diesem Spieltag in der B-Klasse gesorgt. Nur einmal konnte sich ein Team deutlich durchsetzen. Dieses Kunststück gelang dem VSST Günzlhofen. Noch beachtenswerter ist aber der SIeg von GW Gröbenzell.

B-Klasse 1

FC Landsberied II – GW Gröbenzell 2:3 (1:0) – GW Gröbenzell hat erstmals seit einem Jahr drei Punkte geholt. Es war der Tag des Timo Brambach der mit seinen drei Toren den Sieg sicherstellte. Die Heimelf führte in der ersten Hälfte durch ein Tor von Max Bals (16.) mit 1:0, aber in der zweiten Halbzeit drehte sich das Spiel durch Brambach: erst das 1:1 (52.) und dann das 2:1 (56.). Landsberied konnte in der 60. Spielminute zwar ausgleichen, aber in der 65. Spielminute fiel das 3:2 durch den GW-Torjäger.

VfL Egenburg II – SV Mammendorf 0:1 (0:1) – In einem fairen Spiel führte der SV Mammendorf bereits in der 2. Spielminute mit 1:0. Das Tor fiel nach einer Pressingaktion des SVM durch Nico Reitfellner. „Chancenschwäche“ so Torwart und 2. Abteilungsleiter des SVM, Alexander Oestreich, verhinderte eine höhere Führung. Mit kontrolliertem Spiel bis zum Ende der Partie konnte der SVM mit drei Punkten nach Hause fahren. Lob bekam auch die gut agierende Abwehr der Mammendorfer.

VSST Günzlhofen – SV Germering II 4:0 (3:0) – Der VSST Günzelhofen gewann verdient mit 4:0 gegen den SV Germering II. VSST-Teammanager Achim Gruschka bestätigte die gute Leistung der Mannschaft: „Man sieht hier, wie gut sich die Mannschaft entwickelt, besonders die erste Halbzeit war einfach super.“ Simon Jais eröffnete den Torreigen in der 4. Spielminute zum 1:0. Tim Markut erhöhte kurz danach auf 2:0 (21.). Noch vor der Pause fiel dann das 3:0 durch Josef Scheb (36.). Nach der Halbzeitpause wurde das Spiel mehr oder weniger von Günzelhofen nur noch verwaltet – bis zur 94. Minute, da schlug Josef Scheb zum zweiten Mal zu: 4:0.

B-Klasse 2

SC Weßling II – TSV Jesenwang 1:0 (1:0) – Der TSV Jesenwang verlor überraschend bei Weßling II mit 1:0. Bereits in der 8. Spielminute gerieten die Jesenwanger in einem guten Fußballspiel früh in Rückstand. Trainer Dennis Steininger trauerte zahlreichen hochkarätigen Chancen nach. „Wenn Du keine Tore schießt bei soviel Chancen, ist halt nichts drin. Ein Unentschieden wäre möglich gewesen“, so der Trainer nach dem Spiel.

TSV Gilching III – SV Kottgeisering – Die Begegnung wurde auf den 16. September um 19.30 Uhr verlegt.

FV Walleshausen – ASV Biburg 4:2 (3:1) – In Walleshausen war es schon für viele Mannschaften schwer, die Punkte zu entführen. So ging es auch dem ASV Biburg. Zwar konnte man die 1:0 Führung der Gastgeber (12.) durch Pajtim Canolli nur drei Minuten später ausgleichen, aber nur vier Spielminuten später ging erneut Walleshausen in Führung. Durch ein Eigentor gerieten die Biburger kurz vor dem Seitenwechsel mit 1:3 in Rückstand. Yasin Glavac konnte in der 89. Spielminute noch einmal auf 2:3 verkürzen, aber nur eine Minute später erhöhten die Gastgeber auf 4:2. (Uwe Slowik)