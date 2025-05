B-Klasse kompakt: Gernlinden feiert Meisterschaftr nach hitzigem Duell mit dem BVTA

Der 24. Spieltag in den Zugspitz-B-Klassen hatte eine Menge zu bieten. Neben einem fulminanten Schützenfest auch eine Titelfeier.

Landkreis – Man kann nicht sagen, dass der TSV Jesenwang nicht alles versucht hätte. Mit einem Torfestival gegen den SV Puch II wahrte der TSV seine letzten Chancen auf den Titel in der Gruppe 2. Doch am Ende mussten die Jesenwanger alle Hoffnungen begraben. Denn Gernlinden leistete sich keinen Patzer und kürte sich zum Meister – wenn auch knapper als erwartet.

B-Klasse 1

SV Althegnenberg II – SV Puch – Die Partie fand nicht statt. Die Heimmannschaft vom SV Althegnenberg II ist nicht angetreten. Für den bereits als Meister feststehenden SV Puch sind das drei weitere Punkte auf dem Konto.

VSST Günzlhofen – SC Schöngeising II 5:2 (1:0) – Das Spiel der Tabellennachbarn konnte der VSST Günzlhofen mit 5:2 für sich verbuchen. In der ersten Halbzeit hatte aber der SC Schöngeising II sogar die Chance in der 9. Spielminute per Elfmeter in Führung zu gehen, aber Dominik Staudenmeir konnte parieren. In der 19. Spielminute traf dann Bastian Breitkopf zum 1:0 für Günzlhofen. Nach der Pause erhöhte Ludwig von Posern (54.) auf 2:0. Jetzt war der SC Schöngeising II an der Reihe. In der 61. Spielminute bekam Schöngeising wieder einen Elfmeter zugesprochen, der dieses Mal zum 1:2 verwandelt werden konnte. Nur eine Minute später fiel dann sogar der Ausgleich zum 2:2 (62.) durch Nassif Kyambadde. Doch nur vier Minuten später traf der VSST Günzelhofen zum 3:2 durch Ludwig von Posesn. Er war es auch, der mit seinem dritten Streich das 4:2 erzielte (69.). Den Schlusspunkt zum 5:2 setzte schließlich Tom Aschenwald per Elfmeter (77.).

B-Klasse 2

BVTA Fürstenfeldbruck – TSV Gernlinden 1:2 (1:0) – Mit einem 2:1-Auswärtssieg bei BVTA Fürstenfeldbruck kürte sich der TSV Gernlinden zum Meister und Aufsteiger. In einer hitzigen Partie, die vom Schiedsrichter zwischenzeitlich unterbrochen werden musste, ging der BVTA Fürstenfeldbruck mit 1:0 in Führung. Florian Weidenbeck konnte zum 1:1 ausgleichen. Den Sieg und somit die Meisterschaft machte schließlich Patrick Heiny mit dem 2:1 für den TSV Gernlinden perfekt.

TSV Jesenwang – SV Puch II 10:2 (7:0) – Ein wahres Schützenfest gab es bereits am Freitag für den TSV Jesenwang. Bis zur Pause trugen sich Johannes Drexler (7., 25. und 31.), Simon Schlemmer (10. und 15.), Michael Rau (18.) sowie Julian Dei (44.) in die Torschützenliste ein. In der zweiten Halbzeit waren es dann Benedikt Schlemmer (48. und 60.) sowie ein Eigentor der Pucher, welche zur 10:0-Führung der Gastgeber führten. Die Pucher kamen dann noch durch Dawid Pasiecznik (71.) und Kai Fuhrmann (92.) zu zwei Ehrentreffern.

DJK Schwabhausen II – SV Kottgeisering 1:3 (1:3) – Der SV Kottgeiserung ist weiter auf der Siegerstraße und entführt drei Punkte aus Schwabhausen. Dabei erzielte Schwabhausen das erste Tor in der 5. Spielminute durch Noah Schaffrath zum 1:0 für die Heimelf, aber bereits eine Minute später schoss Kottgeiserings „Dauerläufer“ Fabian Mahr das 1:1. Kottgeisering machte weiter Druck und Luca Appelt drehte das Spiel mit seinem Tor in der 11. Spielminute zum 2:1 für das Auswärtsteam. In der 27. Spielminute war es dann Robin Schneider der für den SV Kottgeisering zum 3:1 vollendete. Damit war aber auch das Torspektakel beendet. (Uwe Slowik)