B-Klasse kompakt: Gernlinden feiert das nächste Schützenfest

Landkreis – Drei spannende Begegnungen und ein Schützenfest. So lässt sich der Spieltag in der B-Klasse zusammenfassen. Für die Trefferflut war einmal mehr der unangefochtene Spitzenreiter TSV Gernlinden zuständig.

SV Germering II – VSST Günzlhofen 4:2 (1:2) – Eine starke erste Halbzeit reichte dem VSST Günzlhofen nicht für drei Punkte. Gut in die Partie gestartet, brachte Fevzi Yeter die Gäste in Führung, nach zwischenzeitlichem Ausgleich erzielte Daniel Feustel noch vor der Pause das 2:1 für die Gäste. Nach dem Seitenwechsel gab der VSST Günzlhofen das Spiel jedoch aus der Hand. „In der zweiten Halbzeit haben wir einfach zu viele individuelle Fehler gemacht“, so VSST-Teamsprecher Achim Gruschka, „die Niederlage ist also völlig gerechtfertigt.“

RW Überacker II – SV Mammendorf 2:1 (0:0) – Obwohl die Gäste besser in die Partie starteten, kam es während der ersten Halbzeit in keinem der beiden Strafräume zu vielen Aktionen. Bastian Berchtolds Traum-Volley zum 1:0 (53.) nach dem Seitenwechsel brachte dann Feuer in die Partie. Die Mammendorfer drängten auf den Ausgleich und übernahmen das Spiel, wurden dann aber prompt mit dem 0:2 bestraft, Serdar Uzun blieb eiskalt vor dem starken Mammendorfer Keeper (72.). Harald Wachters Anschlusstreffer vom Punkt (75.) brachte zwar noch einmal Spannung in die Partie, für mehr reichte es allerdings nicht.