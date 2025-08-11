B-Klasse kompakt: Gebrauchter Tag für Jesenwang – Platzverweis und frühe Gegentore

Zum Saisonauftakt in der Zugspitz-B-Klasse gab es gleich faustdicke Überraschungen. Leidtragender war diesmal der TSV Jesenwang.

Landkreis – Noch etwas holprig läuft es für die Landkreis-Teams in der B-Klasse. Selbst für jene, die eigentlich zu den Aufstiegsanwärtern zählen – so wie der Tabellenzweite der Vorsaison aus Jesenwang.

B-Klasse 1

GW Gröbenzell – VfL Egenburg II 2:2 (1:1) – Ein typisches Saisoneröffnungsspiel gab es in Gröbenzell bei hochsommerlichen Temperaturen in dem der Gast aus Egenburg in der 19. Spielminute durch eine schöne Kombination mit 1:0 in Führung ging. Ein Kopfballtor durch Jann Porschke (27.) brachte noch vor der Pause den Ausgleich zum 1:1. Den besseren Start erwischte Egenburg in der 58. Spielminute zum 2:1. Durch einen weiten Einwurf auf Höhe des Strafraums, der vom ersten auf den zweiten Pfosten verlängert wurde gelang durch Timo Bambach (63.) noch der verdiente Ausgleich. Kurz vor Schluß mußte Gröbenzell noch eine zehnminütige Zeitstrafe überstehen..

B-Klasse 2

TV Stockdorf II – TSV Jesenwang 3:0 (3:0 – TSV-Trainer Dennis Steininger war etwas deprimiert nach der Auftaktniederlage: „Du bekommst die ersten zwei Tore durch abgefälschte Schüsse (30./36.), dann auch noch das Dritte (39.) kurz vor der Halbzeit und du verlierst kurz vor dem Seitenwechsel einen Spieler durch die gelb-rote Karte.“ Dabei hätten sein Team eigentlich in der ersten Viertelstunde sogar in Führung gehen können. „Auch ein Elfmeter wurde uns versagt“, so Steininger weiter. So aber war die Partie schon vor dem Pausenpfiff gelaufen.

SV Kottgeisering – FV Walleshausen 1:4 (1:0) – In der ersten Halbzeit, so Trainer Christian Huber, stand die Abwehr noch sehr gut und Kottgeisering ging durch Robin Schneider (26.) mit 1:0 in Führung. „Entscheidend war ein guter, schneller Pass in die Schnittstelle.“ In der zweiten Halbzeit habe dann die Konzentration nachgelassen. „Der FV Walleshausen war die deutlich bessere Mannschaft“, berichtete Huber. Daraus resultierten auch die Gäste-Treffer in der zweiten Halbzeit. In der 74. Spielminute gelang dem FVW der Ausgleich und kurz danach das 2:1 (78.). Zwei weitere Tore in der Nachspielzeit (96./98.) sorgten für den Endstand. (Uwe Slowik)