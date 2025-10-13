B-Klasse kompakt: Dreierpack bringt dem SV Germering II den zweiten Heimsieg

Nur wenige Überraschungen lieferte der 11. Spieltag in der B-Klasse. Eine davon kam vom SV Germering II, der so langsam ins Rollen kommt.

Landkreis – Keine großen Veränderungen brachte der Spieltag in Gruppe eins. Dort kam Günzlhofen kampflos zu drei Punkten, weil die Partie gegen Grün-Weiß Gröbenzell abgesagt wurde. In Gruppe zwei bleibt der TSV Jesenwang das beste Team des Landkreises, hechelt aber dem Spitzenreiter Hechendorf hinterher – allerdings auch mit weniger Spielen auf dem Konto.

B-Klasse 1

SV Germering II – SV Mammendorf 4:0 (2:0) – Das Germeringer Kreisklassenteam ist noch ohne Punkt. So ist beim SVG derzeit das zweite Team für die Erfolgserlebnisse verantwortlich. Mit dem auch in der Höhe überraschenden Erfolg gelang den Gastgebern, die trotzdem auf dem vorletzten Platz verharren, der zweite Heimsieg in Folge. Besonders gut aufgelegt zeigte sich dabei Marvin Riedle, der erstmals in dieser Saison ins Schwarze traf – gleich dreimal (23., 43. und 78.). Außerdem war für die Germeringer noch Haval Ziad Sabri erfolgreich (47.).

B-Klasse 2

TSV Jesenwang – SF Breitbrunn II 5:2 (2:2) – Lange Zeit mussten sich die Gastgeber mühen, um die vor der Partie punktgleichen Breitbrunner auf Abstand zu bringen. Zweimal hatten die Gäste die Führungstreffer von Lukas Stangl (5.) und Thomas Ott (44.) ausgleichen können. Doch Jesenwang ließ sich davon nicht beeindrucken und blieb geduldig. Das zahlte sich bereits kurz nach dem Seitenwechsel mit dem von Johannes Drexler (49.) erzielten 3:2 aus. Dann blieb der TSV stabil, kam durch Drexlers zweiten Treffer (59.) und Simon Schlemmer (75.) zum dann letztendlich doch ungefährdeten Sieg.

TSV Moorenweis II – SV Kottgeisering 0:3 (0:1) – Ein wenig freigeschaufelt hat sich der SV Kottgeisering. Durch den Auswärtssieg bei der Zweitvertretung des TSV Moorenweis hat die Mannschaft von Trainer Christian Huber den Vorsprung auf den letzten Tabellenplatz vergrößert. Bereits durch das Tor von Simon Ostermeir (8.) nahm die Partie für den SVK die richtige Richtung. Nach dem Seitenwechsel sorgten Andreas Gebauer (62.) und Kendal Boche (88.) für die endgültige Entscheidung. (Hans Kürzl)