Uwe Slowik SV Kottgeisering – Foto: SV Kottgeisering

B-Klasse kompakt: Dezimierte Kottgeiseringer verlieren nach doppelter Führung GW Gröbenzell bekommt zum dritten Mal Punkte geschenkt

Von vielen Krankheitsfällen und Spielabsagen war auch der 10. Spieltag der B-Klassisten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck geprägt.

Landkreis – Trotz Niederlage konnte der SV Kottgeisering die Tabellenführung in der Gruppe 1 behaupten. Knapp dahinter liegt die Zweitvertretung des FC Eichenau. Die gegen den SVK siegreichen Wildenrother sicherten den dritten Platz ab. In der Gruppe zwei holt Grün-Weiß Gröbenzell die Punkte gefühlt eher am grünen Tisch als auf dem grünen Rasen. B-Klasse 1

SpVgg Wildenroth II - SV Kottgeisering 4:3 (1:1) – Von einer vermeidbaren Niederlage im doppelten Sinn sprach Kottgeiserings Trainer Uwe Slowik. Zweimal hatten seine Schützlinge im Laufe der Partie geführt: beim 2:1 von Andreas Gebauer in der 52. Minute und mit dem 3:2 von Daniel Ostermeir nach 66 Minuten. Doch Wildenroths Andreas Kerscher und Dominik Mauritz hatten jeweils eine schnelle Antwort gefunden. Vor dem Seitenwechsel hatte Rainer Bals für die Gäste ins Schwarze getroffen und war Dennis Grüner für die SpVgg-Zweitvertretung erfolgreich. Grüner war es auch, der in der 78. Minute den Spieß endgültig zugunsten der Gastgeber umgedreht hatte. Da war den Kottgeiseringer aber ein wenig die Luft ausgegangen. Wegen vieler krankheitsbedingter Ausfälle waren sie nur zwölft angetreten und der Kicker auf der Reservebank hatte zudem eine Schnupfennase. Für Slowik war das okay, aber nicht wenn einer Hilfskraft beim München-Marathon sein wolle. Blieb für ihn nur ein Fazit: „Die, die da waren, haben echt gut gekämpft.“

B-Klasse 2