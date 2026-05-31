B-Klasse kompakt: Der TSV Jesenwang schießt sich mit 11:0 zum Meistertitel

Sie sind zurück in der A-Klasse: Der TSV Jesenwang bejubelt die Meisterschaft in der B-Klasse. – Foto: Hans Kürzl

Der TSV Jesenwang hat seine Meisterschaft mit einem Kantersieg beim ASV Biburg gekrönt. Die Rückkehr in die A-Klasse ist geschafft.

Am letzten Spieltag der B-Klassen gab es noch einmal klare Ergebnisse und einen meisterlichen Abschluss. In der B-Klasse 1 schlug GW Gröbenzell den bereits feststehenden Meister BVTA Fürstenfeldbruck. In der B-Klasse 2 feierte der TSV Jesenwang den Aufstieg mit einem 11:0-Kantersieg beim ASV Biburg.

B-Klasse 1

SV Mammendorf – SpVgg Wildenroth II 3:2 (2:1) – Der SV Mammendorf hat die Saison mit einem Heimsieg beendet. Gegen den Tabellenzweiten SpVgg Wildenroth II setzte sich Mammendorf mit 3:2 durch und schließt die Runde mit 29 Punkten auf Platz sieben ab. Michael Dischl brachte Wildenroth II in der 17. Minute in Führung. Kurz vor der Pause drehte Mammendorf die Partie innerhalb von zwei Minuten: Siegfried Herrmann glich aus (41.), Mykola Kontratenko traf zum 2:1 (42.). Nach dem Seitenwechsel verwandelte Dischl einen Elfmeter zum 2:2 (56.). Patrick Schuster erzielte in der 63. Minute den Siegtreffer.

RW Überacker II – VSST Günzlhofen 2:2 (0:2) – RW Überacker II hat sich nach einem 0:2-Rückstand noch einen Punkt erkämpft. Simon Jais brachte Günzlhofen früh in Führung (7.), Ludwig von Posern erhöhte kurz vor der Pause auf 2:0. Lange sah alles nach einem Auswärtssieg aus. Dann kam Überacker spät zurück: Vitus Schmid verkürzte in der 83. Minute, Maximilian Sixt traf in der 88. Minute zum 2:2-Endstand.

GW Gröbenzell – BVTA Fürstenfeldbruck 3:1 (1:0) – GW Gröbenzell hat die Saison auf Platz vier beendet und dem Meister zum Abschluss eine Niederlage beigebracht. Gegen den bereits als Aufsteiger feststehenden BVTA Fürstenfeldbruck gewann Gröbenzell mit 3:1. Lukas Amann brachte die Gastgeber früh in Führung (7.). Emmanuel Ojo glich nach der Pause per Elfmeter aus (53.). Danach entschied Timo Bambach die Partie mit zwei Treffern zugunsten der Gröbenzeller (76./83.). Bambach und Ojo teilen sich mit jeweils 23 Treffern die Torjägerkrone der B-Klasse 1.

B-Klasse 2

ASV Biburg – TSV Jesenwang 0:11 (0:6) – Der TSV Jesenwang hat seine Meisterschaft mit einem Kantersieg gekrönt. Beim ASV Biburg gewann der Aufsteiger mit 11:0 und verabschiedete sich eindrucksvoll in Richtung A-Klasse. „Wir sind zufrieden und glücklich über den Aufstieg“, sagte Trainer Dennis Steininger. „Nach einem Autokorso durch Jesenwang wird jetzt richtig gefeiert.“ Biburg kämpfte wacker, musste die Partie aber in Unterzahl bestreiten. Jesenwang nutzte das konsequent aus. Johannes Drexler eröffnete in der 24. Minute den Torreigen, nur eine Minute später erhöhte Michael Rau auf 2:0. Benedikt Schlemmer traf doppelt zum 3:0 und 4:0 (29./36.), ehe Rau das 5:0 erzielte (37.). Noch vor der Pause legte Drexler das 6:0 nach (40.). Auch nach dem Seitenwechsel blieb Jesenwang torhungrig. Drexler traf zum 7:0 (53.), Rau erhöhte auf 8:0 (68.). Dominik Hörhager erzielte das 9:0 (76.), Andreas Fischer verwandelte einen Elfmeter zum 10:0 (82.). Den letzten Treffer der Saison erzielte Andreas Wörle in der 89. Minute zum 11:0. Drexler wurde mit 24 Treffern Torschützenkönig der B-Klasse 2. Knapp dahinter folgte sein Teamkollege Rau mit 22 Toren. (Uwe Slowik)