B-Klasse kompakt: Der BVTA Fürstenfeldbruck bleibt weiter ungeschlagen Jesenwang hält Kurs Richtung Aufstieg von Hans Kürzl · Heute, 11:12 Uhr · 0 Leser

Allen Grund zum Jubeln hatten die Fußballer des BVTA Fürstenfeldbruck. – Foto: Kürzl

Die Brucker Türken dominierten Egenburg von Beginn an. Jesenwang hält in der B-Klasse 2 ebenfalls Kurs auf den Aufstieg.

An der Spitze bleibt alles in Bewegung: Der BVTA Fürstenfeldbruck marschiert in der B-Klasse 1 weiter ungeschlagen vorneweg, auch Jesenwang behauptete in der B-Klasse 2 seine starke Position. Unterhaltsam wurde es zudem in Gröbenzell, wo Puchheim II eine fast schon verlorene Partie noch einmal richtig spannend machte. B-Klasse 1 Gestern, 13:00 Uhr VfL Egenburg VfL Egenburg II BVTA Fürstenfeldbruck BVTA FFB 0 7 Abpfiff VfL Egenburg II – BVTA Fürstenfeldbruck 0:7 – Die Brucker Türken ließen von Beginn an keinen Zweifel daran, wer diese Partie bestimmen würde. Mit einem Blitzstart hatten Tolga Ocak und Ahmed Abdikadir Sharif schon nach zehn Minuten die Richtung vorgegeben. Noch vor der Pause baute Emmanuel Ojo die Führung mit zwei Treffern weiter aus. Als Sharif kurz nach dem Seitenwechsel das 6:0 erzielte, nahm der BVTA sichtbar das Tempo heraus. Zum 7:0-Endstand traf schließlich noch einmal Ojo. Auch nach dem 19. Saisonspiel bleibt der Tabellenführer damit ungeschlagen.

GW Gröbenzell – FC Puchheim II 4:2 – Nur 20 Zuschauer verirrten sich zu dieser Partie. Wer da war, bekam immerhin sechs Tore zu sehen. Zunächst sprach alles für einen klaren Heimsieg. Timo Bambach, Alexander Gans und Jann Porschek sorgten zwischen der 22. und 41. Minute für eine vermeintlich beruhigende Führung der Gastgeber. Doch Gröbenzell fühlte sich offenbar zu sicher. In der Schlussviertelstunde wurde es noch einmal eng, weil Tenker Gebresilassie und ein Eigentor von Roland Böck den FC Puchheim II zurückbrachten. Erst kurz vor Schluss erlöste Radu Bacila die Grün-Weißen und ihren Trainer Andreas Tollert. B-Klasse 2

TSV Gilching III – TSV Jesenwang 2:3 – Einen direkten Konkurrenten hat der TSV Jesenwang mit diesem Sieg auf Distanz gehalten, leicht fiel dieser Erfolg aber nicht. Michael Rau in der 9. und Julian Dei in der 17. Minute sorgten zunächst für einen Traumstart der Gäste. Doch Gilching fand schnell die passende Antwort und blieb im Spiel. Auch nach dem von Rau verwandelten Elfmeter in der 31. Minute ließen die Gastgeber nicht locker. Am Ende rettete Jesenwang den knappen, aber wichtigen Sieg über die Zeit. Zwar rutschte der TSV in der Tabelle durch den 6:3-Sieg von Walleshausen auf Rang zwei ab. Doch die Jesenwanger haben noch ein Spiel in der Hinterhand.