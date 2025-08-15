B-Klasse kompakt: BVTA zittert trotz Blitzstart – Jesenwangs Tormaschine wieder aktiv

Am zweiten Spieltag in der B-Klasse holen sich Günzlhofen und Jesenwang den ersten Sieg. Dramatik pur bis zum Schluss war das Spiel beim BVTA Fürstenfeldbruck.

Landkreis - Der Startniederlage haben sowohl Günzlhofen als auch Jesenwang in ihren zweiten Spielen Sieg folgen lassen. Der BVTA verspielte beinahe einen Drei-Tore-Vorsprung.

B-Klasse 1

BVTA Fürstenfeldbruck – RW Überacker II 3:2 – Die Gastgeber bewiesen einen gewissen Hang zur Dramatik. Bis zur 21. Minute hatten sie durch Sahin Kara sowie den zweimal erfolgreichen Emmanual Ojo fast so etwas wie einen Blitzstart hingelegt. Den Drei-Tore-Vorsprung hielt der BVTA sogar bis 20 Minuten vor Schluss. Dann aber schienen die Brucker Leichtsinn eingewechselt zu haben. Überackers Zweitvertretung nutzte das jedenfalls zu einem Endspurt. Yannick Spiller sorgte mit seinem Anschlusstreffer zunächst nur für leichte Hoffnungen bei den Gästen. Weil aber Steffen Höhl nachlegte, wurde die Partie spannend. Zum 3:3 reichte es aber für Rot-Weiß nicht mehr.

VSST Günzlhofen – FC Puchheim II 2:0 – Die knappe Auftaktniederlage im Derby bei Mammendorf haben Günzlhofens Kicker gut verdaut. „Es war eine mehr als ordentliche Mannschaftsleistung“, merkte VSST-Teammanager Achim Gruschka an, dass er den Sieg über die gesamte Spielzeit gesehen als verdient einstufte. Allerdings hatten die Gastgeber an dem Brett, das die Puchheimer aufgestellt hatten, fast eine Halbzeit lang bohren müssen. Dann aber ließen Tim Markut und Michael Mößmer einen Doppelschlag folgen, der die beruhigende 2:0-Pausenführung bedeutete. Viel tat sich nach dem Wechsel nicht mehr, bis auf ein Abseits-Tor der Günzlhofener und eine Zeitstrafe für Puchheim. „Wir haben es dann auch gut und sicher verwaltet“, so Gruschka.

B-Klasse 2

TSV Jesenwang – TSV Moorenweis II 9:1 – Jesenwangs Tormaschine, bereits in der Vorsaison immer wieder angeworfen, ging wieder auf Betrieb. Zudem korrigierten die Gastgeber die Auftaktpleite in Stockdorf. Den Anteil hatte Michael Rau mit drei Toren, zweimal war Simon Schlemmer erfolgreich. Den Rest teilten Johannes Drexler, Thomas Ott und Michael Sichert unter sich auf. Moorenweis half noch mit einem Eigentor mit. Das Ehrentor der Gäste erzielte Leon Zumkeller.