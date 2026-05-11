B-Klasse kompakt: BVTA Fürstenfeldbruck steigt trotz erster Niederlage vorzeitig auf

Allen Grund zum Jubeln hatten die Fußballer des BVTA Fürstenfeldbruck. – Foto: Kürzl

Der BVTA Fürstenfeldbruck ist Meister und steigt auf. Gröbenzell half mit einem 4:4 gegen Wildenroth II entscheidend mit.

Schon vor dem Anpfiff der eigenen Partie durfte der BVTA Fürstenfeldbruck jubeln. Dank der Gröbenzeller Schützenhilfe gegen die SpVgg Wildenroth II steht fest: Die Brucker Türken sind das zweite Landkreis-Team, das den vorzeitigen Aufstieg feiern kann. Da ließ sich auch die erste Saisonniederlage etwas leichter verschmerzen.

GW Gröbenzell – SpVgg Wildenroth II 4:4 – Einen wilden Schlagabtausch lieferten sich beide Teams. Wildenroth kämpfte um seine letzte theoretische Chance auf Platz eins, Grün-Weiß hielt mit aller Macht dagegen. Zunächst führten die Gäste, dann lag Gröbenzell zwischenzeitlich sogar mit zwei Toren vorn. Doch keine Mannschaft ließ sich abschütteln. Für Gröbenzell trafen Sven Sass, Kapitän Fabian Stiening, Jann Porschke und Timo Bambach. Auf Seiten der Wildenrother Reserve waren zunächst Marius Sauter und Korbinian Scala erfolgreich, ehe Maximilian Bergmann mit seinem zweiten Treffer den Punkt rettete.

BVTA Fürstenfeldbruck – FC Emmering II 1:4 – Gerne hätte der BVTA seine weiße Weste verteidigt, doch Emmerings Zweite erwies sich an diesem Tag als zu stark. Überragender Mann bei den Gästen war Lennard Haberer mit drei Treffern. Zudem trug sich Osman Bagura in die Torschützenliste ein. Mit seinem Anschlusstreffer in der 58. Minute weckte Abdikadir Shador beim BVTA zwar noch einmal Hoffnung, am Ende blieb es aber bei der ersten Saisonniederlage.

SV Mammendorf – RW Überacker II 2:2 – Nach 17 Minuten schienen die Gastgeber auf einem guten Weg. Vincent Neumann und Nico Reitfellner hatten den SV Mammendorf früh mit 2:0 in Führung gebracht. Für die Gäste war das jedoch kein Grund, den Kopf hängen zu lassen. Noch vor der Pause glichen Önder Öksüz und Christian Krawarz zum 2:2 aus.

VSST Günzlhofen – FC Landsberied II 4:2 – Der Sieg des VSST geriet zu keinem Zeitpunkt ernsthaft in Gefahr. „Man hatte nie das Gefühl, dass die Partie kippt“, sagte Teamsprecher Achim Gruschka. Seine Mannschaft habe an die guten Leistungen der vergangenen Wochen angeknüpft. Die Tore für Günzlhofen erzielten Tim Markut, Tim Lindner, Simon Jais und Ludwig von Posern. (Hans Kürzl)