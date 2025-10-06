B-Klasse kompakt: BVTA Fürstenfeldbruck erobert Tabellenführung

In der B-Klasse ist der BVTA der Sieger des Wochenendes: Die Brucker haben mit einem Sieg die Tabellenführung übernommen. Ein Spiel musste ausfallen.

Landkreis - Der BVTA Fürstenfeldbruck hat die Tabellenführung in der Gruppe 1, übernommen. Die Rot-Weißen aus Überacker feierten nach vier Niederlagen in Serie wieder einen Erfolg. Ausgefallen ist dagegen die Partie zwischen GW Gröbenzell und der SpVgg Wildenroth II.

B-Klasse 1

FC Landsberied II – VSST Günzlhofen 1:1 (1:0) – Die Reserve von FC Landsberied und der VSST Günzlhofen trennten sich mit einem 1:1-Unentschieden. Vor dem Spiel war kein Favorit auszumachen und das spiegelte sich auch im Ergebnis wider. Man bleibt somit Tabellennachbarn. Ein von Manuel Haag eiskalt verwandelter Elfmeter in der 33. Spielminute brachte die Heimelf in Front. Mann des Tages für Günzlhofen wurde Ludwig von Posern mit seinem Treffer zum 1:1 in der sechsten Minute der Nachspielzeit.

FC Emmering II – BVTA Fürstenfeldbruck 1:2 (1:1) – Der BVTA Fürstenfeldbruck übernimmt den ersten Tabellenplatz mit einem Auswärtserfolg beim Tabellendritten FC Emmering II. Die bis dato schwer zu knackende Abwehr der Emmeringer wurde bereits in der 2. Spielminute von Collis Ojo zum 1:0-Führungstreffer überwunden. Doch bereits vier Minuten später sorgte Luca Schunn für den Ausgleich. Den entscheidenden Treffer zum 2:1 für die Gäste markierte Abdikadir Shador kurz vor Schluss in der 90. Minute.

RW Überacker II – SV Mammendorf 3:1 (1:0) – Nach vier Niederlagen in Folge gab es endlich wieder einen Dreier für die Rotweißen aus Überacker – und dies gegen eine abwehrstarke Mammendorfer Elf, die bis dato nur sechs Gegentreffer kassiert hatte. In der 41. Minute war es soweit: Önder Öksüz konnte den starken Gästekeeper und Mammendorfer Trainer Peter Krems zum 1:0 überwinden. Nach der Pause ging es weiter mit dem 2:0 durch Serdar Uzun in der 57. Spielminute. Wenn es läuft, dann läuft es – 3:0 in der 80. Minute durch Bastian Berchtold. Kurz vor Schluss (85.) kam der SV Mammendorf durch Harald Wachter noch zum Ehrentreffer.

B-Klasse 2

TSV Türkenfeld II – ASV Biburg 1:1 (0:0) – Der ASV Biburg und der TSV Türkenfeld behielten durch dieses Unentschieden ihre Ränge in der Tabelle mit Platz 9 und 10 – kurz gesagt, dieses Ergebnis half beiden Mannschaften nicht, um den einen oder anderen Tabellenplatz gut zu machen. Der TSV Türkenfeld hatte sich mehr ausgerechnet, hatten doch die Biburger bereits 42 Gegentreffer an den vorangegangenen acht Spieltagen kassiert. Bis zum Ende der ersten Halbzeit passierte auch nichts Aufregendes – man ging mit 0:0 in die Pause. Ein von Massimiliano di Giacomo verwandelter Elfmeter brachte in der 64. Minute die Türkenfelder in Front. Für den ASV Biburg glich Fereydoun Firuzkouhi in der 72. Spielminute noch zum Endstand von 1:1 aus.

von Uwe Slowik