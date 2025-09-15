B-Klasse KH II: Torregen in der Topspiel-Schlussphase führt zu Remis

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung.

Dritter gegen Zweiter hieß es vor dem Spieltag: Ein packendes und turbulentes Spiel boten die FV Kreuznacher Kickers und der VfL Sponheim am Wochenende ihren Zuschauern. Am Ende stand ein 3:3-Unentschieden, das vor allem in der Schlussphase reichlich Gesprächsstoff bot.

Die Kickers hatten insgesamt mehr vom Spiel, ohne jedoch ihr volles Potenzial auszuschöpfen. „Wir haben kein gutes Spiel gemacht, waren aber spielerisch die bessere Mannschaft. Der Gegner hat viel mit langen Bällen operiert“, bilanzierte Kickers-Trainer Torsten Scharf nach Abpfiff. In der 22. Minute wurde die spielerische Überlegenheit zunächst belohnt: Remzi Avdo vollendete einen sauber herausgespielten Angriff zur 1:0-Führung. Kurz vor der Pause schlug der VfL zurück, als Julian Schauß nach einer Ecke zum 1:1 einköpfte (40.).

Knackige Crunchtime mit vielen Toren

Nach dem Seitenwechsel nutzte Sponheim erneut sein Stilmittel: ein langer Ball hebelte die Kickers-Abwehr aus, und Randy Mehler brachte die Gäste in der 68. Minute mit 2:1 in Front. Doch die Partie nahm in den letzten Minuten noch einmal richtig Fahrt auf. Zunächst war es erneut Avdo, der nach einem feinen Spielzug den Ausgleich für die Hausherren erzielte (85.). Als in der 90. Minute Dennis Armbrüster einen Foulelfmeter sicher verwandelte, schien alles auf einen knappen Heimsieg hinauszulaufen. Doch die Kickers verpassten es, die Führung über die Zeit zu bringen. In der Nachspielzeit segelte ein weiterer langer Ball in den Strafraum, die Abwehr klärte unzureichend und Christian Härter stellte den 3:3-Endstand her (90.+3).

Scharf zeigte sich nach dem Schlusspfiff trotz des Teilerfolgs nicht zufrieden. „Was mich ärgert, war die Schiedsrichterleistung. Wir haben meiner Meinung nach zwei klare Abseitstore kassiert. Das muss er einfach sehen, auch wenn auf der Gegenseite ebenfalls grobe Fehlentscheidungen getroffen wurden. Das hat das Spiel maßgeblich beeinflusst", kommentierte Scharf die Leitung des Unparteiischen. „Jetzt müssen wir mit dem Punkt leben. Der Gegner hat sich den Ausgleich erkämpft, dadurch war das Ergebnis am Ende schon leistungsgerecht. Nächste Woche müssen wir es aber besser machen“, so Scharf abschließend.

Der Spielfilm: 1:0 Avdo (22.), 1:1 Schauß (40.), 1:2 Mehler (68.), 2:2 Avdo (85.), 3:2 Armbruester (90. Foulelfmeter), 3:3 Härter (90.+3)

