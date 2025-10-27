B-Klasse KH II: Steffen sorgt im Alleingang für späten SGM-Derbysieg

Bad Kreuznach. Zur Eröffnung des 13. Spieltags der B-Klasse Bad Kreuznach II setzten sich die FV Kreuznacher Kickers mit einem deutlichen 9:1-Auswärtssieg beim FC Bad Sobernheim II durch. Der Sonntag begann mit dem 3:1-Heimerfolg des FC Schmittweiler/Callbach II gegen den TSV Hargesheim II.
Zwischen dem TuS Gangloff und dem TSV Langenlonsheim gab es beim 1:1-Unentschieden eine Punkteteilung, während der FSV Rehborn im Heimspiel mit 3:1 gegen den VfL Sponheim erfolgreich war. Torreich verlief das Derby zwischen dem FSV Reiffelbach/Roth und der SG Meisenheim/Desloch-Jeckenbach/Lauschied III, das die Gäste knapp mit 4:3 für sich entschieden.
Ein weiteres Schützenfest lieferte die SG Rheinhessen, die ihre Partie gegen die SG Nordpfalz II klar mit 6:2 gewann. Auch die SG Disibodenberg durfte jubeln: Mit einem 3:1-Erfolg über die SG Waldlaubersheim/Gutenberg bestätigte das Team seine starke Form eine Woche vor dem Topspiel gegen den FSV Bretzenheim.
„Es war ein hitziges Spiel, das dem Derbycharakter absolut gerecht wurde“, resümierte SG-Spielertrainer Leon Skär, der mit seiner Mannschaft keine weite Anfahrt hatte. Die Gäste kamen allerdings nur schwer in die Partie. Reiffelbach nutzte die Anfangsphase und ging früh in Führung – wenn auch unter umstrittenen Umständen. Nach einem Handspiel, bei dem der Ball einem Meisenheimer Spieler unglücklich vom Fuß an den Arm sprang, entschied der Schiedsrichter auf Strafstoß. Den fälligen Elfmeter parierte zwar Keeper Marco Blaesy, doch Fatih Suayyiplar traf im Nachschuss zur Führung (8.).
„Dieser Treffer hat uns wachgerüttelt“, sagte Skär. Von da an übernahm Meisenheim die Kontrolle über das Spiel. Der 1:1-Ausgleich fiel spektakulär: Joshua-Marcel Steffen zimmerte einen Freistoß aus mehr als 25 Metern unhaltbar in den rechten Winkel – ein echtes Traumtor. Kurz vor der Pause drehte Meisenheim die Partie komplett. Nach einem feinen Steckpass von Steffen blieb Philipp Bauhaus eiskalt und traf mit dem ersten Kontakt (40.). Doch auch nach dem Seitenwechsel erwischten die Hausherren den besseren Start. Wieder zeigte der Schiedsrichter auf den Punkt – erneut wegen eines Handspiels, das auch diesmal aus Meisenheimer Sicht höchst fragwürdig war. Suayyiplar ließ sich die Chance nicht nehmen und traf per Strafstoß zum 2:2 (55.).
Und wenig später schlug der FSV erneut zu. Leon Paulus setzte sich nach einer starken Einzelaktion durch und traf in die kurze Ecke zum 3:2 für die Gastgeber (60.). Doch Meisenheim bewies Moral und kam abermals zurück. In der Schlussphase drehte erneut Steffen auf, der bereits mit seinem Freistoßtor in der ersten Halbzeit geglänzt hatte. Diesmal brachte er einen Freistoß vom Strafraumrand flach in Richtung linker Pfosten – leicht abgefälscht, unhaltbar, 3:3 (84.). In der Nachspielzeit krönte die SG ihre Aufholjagd. Der eingewechselte Armel Wamba setzte sich über außen durch, flankte punktgenau in die Mitte, wo Steffen goldrichtig stand und per Kopf seinen dritten Treffer des Tages markierte – der umjubelte Siegtreffer (90.+1) !
„Das war ein absolut verdienter Sieg für uns, weil wir fußballerisch die klar bessere Mannschaft waren“, analysierte Skär. „Der Gegner kam vor allem über lange und zweite Bälle. Wir haben mehr fürs Spiel getan, es hinten raus auch einfach ein Stück weit mehr gewollt und waren dann insgesamt fitter.“ Trotz der Intensität blieb das Derby stets im fairen Rahmen: „Es war hart umkämpft, aber sehr fair – so, wie man sich ein Derby wünscht“, lobte Skär abschließend.
Der Spielfilm: 1:0 Suayyiplar (8. Handelfmeter-Rebound), 1:1 Steffen (25.), 1:2 Bauhaus (40.), 2:2 Suayyiplar (55. Foulelfmeter), 3:2 Paulus (60.), 3:3 Steffen (84.), 3:4 Steffen (90.+1)
Die weiteren Partien im Steno:
Tore: 0:1 Armbrüster (10.), 0:2 Armbrüster (12.), 0:3 Reinke (15.), 0:4 Armbrüster (23.), 1:4 Schnell (31.), 1:5 Blak (40.), 1:6 Armbrüster (42.), 1:7 Armbrüster (53.), 1:8 Armbrüster (57.), 1:9 Armbrüster (64.)
Tore: 1:0 Maurer (9.), 1:1 Jakob (16.), 2:1 Treukan (22.), 3:1 Maurer (23.)
Tore: 1:0 Edinger (19. Foulelfmeter), 1:1 Kutsalcan (73.)
Tore: 1:0 Hochstetter (17.), 1:1 Mehler (40.), 2:1 Münz (63. Foulelfmeter), 3:1 Münz (90.)
Tore: 1:0 Cicu (9.), 2:0 Cicu (15.), 3:0 Kaffenberger (42.), 4:0 Westhöfer (51.), 5:0 Samoilovs (60.), 5:1 Hübner (62.), 6:1 Cicu (71.), 6:2 Crusius (89.)
Tore: 1:0 Schumacher (20.), 1:1 Mohammadi (28.), 2:1 Schumacher (47.), 3:1 Dreesbach (67.)