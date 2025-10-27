B-Klasse KH II: Steffen sorgt im Alleingang für späten SGM-Derbysieg

Die SG Disibodenberg (hier in blau im Testspiel gegen Bezirksligist SG MMM) gewann das fünfte Spiel in Folge und ist bereitet für das Gipfeltreffen am kommenden Sonntag. – Foto: Gregor Wurdel - Archiv

Bad Kreuznach. Zur Eröffnung des 13. Spieltags der B-Klasse Bad Kreuznach II setzten sich die FV Kreuznacher Kickers mit einem deutlichen 9:1-Auswärtssieg beim FC Bad Sobernheim II durch. Der Sonntag begann mit dem 3:1-Heimerfolg des FC Schmittweiler/Callbach II gegen den TSV Hargesheim II. Zwischen dem TuS Gangloff und dem TSV Langenlonsheim gab es beim 1:1-Unentschieden eine Punkteteilung, während der FSV Rehborn im Heimspiel mit 3:1 gegen den VfL Sponheim erfolgreich war. Torreich verlief das Derby zwischen dem FSV Reiffelbach/Roth und der SG Meisenheim/Desloch-Jeckenbach/Lauschied III, das die Gäste knapp mit 4:3 für sich entschieden. Ein weiteres Schützenfest lieferte die SG Rheinhessen, die ihre Partie gegen die SG Nordpfalz II klar mit 6:2 gewann. Auch die SG Disibodenberg durfte jubeln: Mit einem 3:1-Erfolg über die SG Waldlaubersheim/Gutenberg bestätigte das Team seine starke Form eine Woche vor dem Topspiel gegen den FSV Bretzenheim.

