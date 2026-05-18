B-Klasse KH II: SG Disibodenberg krönt sich im Showdown zum Meister

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Die Ausgangslage vor der Partie am vorletzten Spieltag war klar: Mit einem Sieg konnte die SG die Meisterschaft eintüten, während Bretzenheim mit einem Auswärtserfolg punktgleich gezogen wäre. Entsprechend groß war die Spannung vor den 333 Zuschauern, die ein intensives Spitzenspiel erwarteten – und von Beginn an eine dominante Heimelf sahen.

„Das Bier schmeckt immer noch“, berichtete Tim Kreuscher, Trainer der SG Disibodenberg, am späten Montagnachmittag nach dem entscheidenden Erfolg mit einem Schmunzeln von der ununterbrochenen Aufstiegssause.

„Wir waren von der ersten Sekunde an richtig geil darauf, dieses Spiel zu ziehen“, erklärte Kreuscher im Nachgang. Seine Mannschaft habe die taktischen Vorgaben nahezu perfekt umgesetzt: „Wir haben das Zentrum gut dichtgehalten und waren bei gegnerischen langen Bällen sehr aufmerksam. Aus dem wilden 6:4-Erfolg im Hinspiel haben wir defensiv die richtigen Lehren gezogen.“

Jonas Schumacher: vier Tore und ein verschossener Elfmeter

Auch offensiv präsentierte sich die SG Disibodenberg in Topform. Mit viel Bewegung, zahlreichen Seitenverlagerungen und konsequenten Tiefenläufen erspielte sich die Heimelf immer wieder gefährliche Situationen. „Vier Tore von uns waren klasse herausgespielt“, lobte Kreuscher.

SG-Offensivakteur Jonas Schumacher schnürte mit seinen Treffern in der 27., 40., 44. und 60. Minute einen Viererpack und brachte die Zuschauer mehrfach zum Jubeln. Besonders sein Treffer zur Stundenmarke sorgte für Staunen und Ekstase auf der Anlage: Einen Freistoß aus rund 20 Metern schoss Schumacher unhaltbar in den rechten Winkel – Marke Traumtor. Unmittelbar zuvor quittierte Bretzenheims Burak Özkayin für seine Notbremse die rote Karte.

Dass Schumacher in Minute 75 noch mit einem Strafstoß an Bretzenheims Keeper Niko Benes scheiterte, war nebensächlich. Den Schlusspunkt setzte schließlich Timo Simon: Nach einem Doppelpass und zwei vorherigen Abschlüssen an Pfosten beziehungsweise Torwart staubte Simon im dritten Versuch zum 5:0-Endstand ab (90.).

Zusammenhalt im Team ist der entscheidende Faktor

Trotz der vier Schumacher-Treffer wollte Kreuscher keinen einzelnen Spieler herausheben: „Jonas hat zwar vier Tore gemacht, aber 'Man of the Match' war die komplette Mannschaft. Was alle abgerissen haben, ist sensationell. Jeder Einzelne hat seinen Job unfassbar gut gemacht.“ Gleichzeitig lobte der Trainer auch den Gegner: „Nach dem Spiel haben die Bretzenheimer uns zur Meisterschaft beglückwünscht. Das war sehr fair.“

Mit dem Titel krönt die SG Disibodenberg eine konstant starke Saison. Kreuscher hob vor allem den Teamgeist hervor: „Wir haben von Beginn an sehr gut gearbeitet. Trotz des großen Kaders waren wir immer ein eingeschworener Haufen – auf und neben dem Platz. Dieser Zusammenhalt hat uns letztlich zu dieser Leistung geführt.“

Während in Odernheim noch immer die Meisterschaft gefeiert wird, richtet sich der Blick beim FSV Bretzenheim nun auf die Aufstiegsspiele zur A-Klasse Bad Kreuznach. Stand jetzt würde dort der TuS Roxheim warten – endgültig entschieden ist das jedoch noch nicht.

Der Spielfilm: Tore: 1:0 Schumacher (27.), 2:0 Schumacher (40.), 3:0 Schumacher (44.), 4:0 Schumacher (60.), 5:0 Simon (90.)

Besondere Vorkommnisse: Rot für Özkayin (59./FSV Bretzenheim/Notbremse), Schumacher (SG Disibodenberg) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Benes (75.).