B-Klasse KH II: SG Disibodenberg erklimmt den Gipfel in Bretzenheim

Obenauf: Die SG Disibodenberg (hier in den blauen Trikot im Vorbereitunsgspiel gegen die SG MMM) grüßt nach dem Sieg beim FSV Bretzenheim von der Gipfelspitze. – Foto: Gregor Wurdel - Archiv

Bad Kreuznach. Der vorletzte Hinrunden-Spieltag wurde von dem Gipfeltreffen der beiden Tabellenersten FSV Bretzenheim und SG Disibodenberg überstrahlt: Durch einen spektakulären 6:4-Auswärtssieg steht die SG nun erstmals auf dem Platz an der Sonne. Zuvor setzte sich der FC Bad Sobernheim II bereits am Freitag mit 4:1 gegen den TSV Langenlonsheim durch. Sonntags trennten sich die SG Nordpfalz II und der FC Schmittweiler/Callbach II 1:1, während der TSV Hargesheim II den FSV Reiffelbach/Roth mit sage und schreibe 16:1 deklassierte. Die SG Meisenheim/Desloch-Jeckenbach/Lauschied III unterlag zeitgleich auf heimischem Platz dem FSV Rehborn mit 0:5. Der VfL Sponheim und der TuS Gangloff gingen nach spannendem Spielverlauf ohne Sieger auseinander (3:3). Zum Abschluss des Spieltags verbuchte die SG Waldlaubersheim/Gutenberg einen 4:1-Heimerfolg gegen die SG Rheinhessen.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung.

„Wir haben von Anfang an sehr gut gespielt, den Ball gut laufen lassen und Druck aufgebaut“, erklärte Gästetrainer Tim Kreuscher im Nachgang an das Spitzenspiel. Bereits in den Anfangsminuten gelang es der SG, den Gegner durch hohes Pressing und kontrolliertes Aufbauspiel zu verunsichern. Die frühe Konsequenz: mehrere Torchancen und die ersten Tore für die Gäste. Bereits in der 11. Minute belohnte Jonas Schumacher die SG, als er nach einer Flanke zum 0:1 traf. Timo Simon sorgte mit einem abgefälschten Schuss von der Grundlinie für das 0:2 (30.), ehe Schumacher in der 43. Minute im Eins-gegen-Eins mit dem Torwart eiskalt erhöhte. Fast im Gegenzug verkürzte Bretzenheim durch Jakubowski nach einem Aufbaufehler der SG auf 1:3 (44.). Auch nach der Halbzeit blieb die SG Disibodenberg stabil, obwohl Kreuscher seine Mannschaft auf einen energischen Start des FSV eingestellt hatte: „Es war klar, dass Bretzenheim mit Dampf aus der Kabine kommen will und versuchen wird, das Spiel zu drehen. Aber wir haben sehr souverän weitergespielt.“ Erst stellte Simon nach einer Ecke auf 1:4 (54.). Nur acht Minuten später erhöhte Maximilian Höhn nach einem Fehlpass der Hausherren auf 1:5 (62.).