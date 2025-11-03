B-Klasse KH II: SG Disibodenberg erklimmt den Gipfel in Bretzenheim

Bad Kreuznach. Der vorletzte Hinrunden-Spieltag wurde von dem Gipfeltreffen der beiden Tabellenersten FSV Bretzenheim und SG Disibodenberg überstrahlt: Durch einen spektakulären 6:4-Auswärtssieg steht die SG nun erstmals auf dem Platz an der Sonne. Zuvor setzte sich der FC Bad Sobernheim II bereits am Freitag mit 4:1 gegen den TSV Langenlonsheim durch.
Sonntags trennten sich die SG Nordpfalz II und der FC Schmittweiler/Callbach II 1:1, während der TSV Hargesheim II den FSV Reiffelbach/Roth mit sage und schreibe 16:1 deklassierte. Die SG Meisenheim/Desloch-Jeckenbach/Lauschied III unterlag zeitgleich auf heimischem Platz dem FSV Rehborn mit 0:5.
Der VfL Sponheim und der TuS Gangloff gingen nach spannendem Spielverlauf ohne Sieger auseinander (3:3). Zum Abschluss des Spieltags verbuchte die SG Waldlaubersheim/Gutenberg einen 4:1-Heimerfolg gegen die SG Rheinhessen.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung.
„Wir haben von Anfang an sehr gut gespielt, den Ball gut laufen lassen und Druck aufgebaut“, erklärte Gästetrainer Tim Kreuscher im Nachgang an das Spitzenspiel. Bereits in den Anfangsminuten gelang es der SG, den Gegner durch hohes Pressing und kontrolliertes Aufbauspiel zu verunsichern. Die frühe Konsequenz: mehrere Torchancen und die ersten Tore für die Gäste. Bereits in der 11. Minute belohnte Jonas Schumacher die SG, als er nach einer Flanke zum 0:1 traf. Timo Simon sorgte mit einem abgefälschten Schuss von der Grundlinie für das 0:2 (30.), ehe Schumacher in der 43. Minute im Eins-gegen-Eins mit dem Torwart eiskalt erhöhte. Fast im Gegenzug verkürzte Bretzenheim durch Jakubowski nach einem Aufbaufehler der SG auf 1:3 (44.).
Auch nach der Halbzeit blieb die SG Disibodenberg stabil, obwohl Kreuscher seine Mannschaft auf einen energischen Start des FSV eingestellt hatte: „Es war klar, dass Bretzenheim mit Dampf aus der Kabine kommen will und versuchen wird, das Spiel zu drehen. Aber wir haben sehr souverän weitergespielt.“ Erst stellte Simon nach einer Ecke auf 1:4 (54.). Nur acht Minuten später erhöhte Maximilian Höhn nach einem Fehlpass der Hausherren auf 1:5 (62.).
Damit schien die Partie eigentlich entschieden, sie wurde aber wild: Jakubowski traf postwendend per Volley nach einer Flanke zum 2:5 (63.) und Ben von der Weiden ließ mit dem 3:5 in der 69. Minute wieder Hoffnung für die Gastgeber aufkommen. Doch erneut war es Schumacher, der nach einem Flankenball mithilfe des Innenpfostens das 3:6 markierte (71.) und seinen Dreierpack perfekt machte. Bretzenheim kam in der 83. Minute nochmals durch Jakubowski zum 4:6, mehr als Ergebniskosmetik sollte dies aber nicht mehr sein. „Wir hatten auch in Halbzeit zwei - trotz der Nachlässigkeiten bei den Gegentoren - viel Kontrolle und hätten noch zwei, drei Tore mehr machen können. Wir haben auch dreimal Aluminium getroffen", meinte Kreuscher.
Durch den verdienten 6:4-Sieg hat die SG mit dem heimischen FSV die Plätze getauscht und sich an die Tabellenspitze geschoben. Kreuscher würdigte das Resultat als Ergebnis einer geschlossenen Mannschaftsleistung: „Bei uns stimmt aktuell alles. Der Zusammenhalt ist top, die Mannschaft sitzt nach dem Training noch gemeinsam beisammen und geht am Wochenende oft gemeinsam weg – das überträgt sich auf den Platz.“ Auch wenn die SG Disibodenberg das direkte Duell um Rang eins für sich entschieden hat, bleibt nicht lange Zeit zum Feiern: „Jetzt wollen wir natürlich oben bleiben. Nächste Woche steht allerdings schon das nächste schwere Spiel gegen die Kreuznacher Kickers an, die als Tabellendritter ebenfalls richtig gut drauf sind.“
Auch der Unparteiische Dennis Monz bekam ein Lob mit auf den Weg. „Der Schiedsrichter hatte das Spiel voll im Griff. Er hat häufig mit den Spielern gesprochen und die Partie mit viel Fingerspitzengefühl geleitet“, betonte Kreuscher.
Der Spielfilm: 0:1 Schumacher (11.), 0:2 Simon (30.), 0:3 Schumacher (43.), 1:3 Jakubowski (44.), 1:4 Simon (54.), 1:5 Höhn (62.), 2:5 Jakubowski (63.), 3:5 von der Weiden (69.), 3:6 Schumacher (71.), 4:6 Jakubowski (83.)
Die weiteren Partien im Steno:
Tore: 0:1 Graffe (9.), 1:1 Paz Martel (17.), 2:1 Paz Martel (18.), 3:1 Dehghan (47.), 4:1 Kappes (75.)
Tore: 1:0 Neu (10.), 1:1 Maurer (59.)
Tore: 1:0 Gaul (7.), 2:0 Jakob (15.), 3:0 Jakob (26.), 4:0 Allèkotté (30.), 5:0 Jakob (45.), 6:0 Allèkotté (48.), 6:1 Paulus (52.), 7:1 Jakob (52.), 8:1 Jakob (66.), 9:1 Schicht (70.), 10:1 Günaydin (71.), 11:1 Schicht (73.), 12:1 Günaydin (77.), 13:1 Haas (83.), 14:1 Bozkurt (88.), 15:1 Gaul (90.), 16:1 Schicht (90.)
Tore: 0:1 Schmitt, 0:2 Münz, 0:3 Bappert, 0:4 Schmitt, 0:5 Schmitt
Tore: 1:0 Ueyduel (25.), 2:0 Reinhardt (38.), 2:1 Rahn (46.), 2:2 Neubrech (65.), 2:3 Schwehm (85.), 3:3 Ueyduel (88. Foulelfmeter)
Tore: 1:0 Schön (12.), 1:1 Westhöfer (45.+1 Foulelfmeter), 2:1 Schön (79.), 3:1 Dressler (85.), 4:1 Alles (88.)