B-Klasse KH II: Schmittweiler-Callbach mit Kantersieg bei den Kickers

Unter anderem der Kapitän der ersten Mannschaft, Christian Rech (am Ball), half für die Reserve des FC Schmittweiler/Callbach am Wochenende aus. – Foto: Sebastian Bohr - Archiv

Bad Kreuznach. Auch in der B-Klasse Bad Kreuznach II mussten einige Begegnungen witterungsbedingt auf Eis gelegt werden. Die beiden stärksten Mannschaften des Wettbewerbs durften allerdings an den Ball treten und gewannen ihre Heimspiele: Der FSV Bretzenheim siegte gegen den FSV Reiffelbach klar mit 8:1, während sich die SG Disibodenberg gegen den FC Bad Sobernheim II mit 2:0 durchsetzte. Der FC Schmittweiler Callbach II sorgte mit dem 6:0-Auswärtssieg bei den Kreuznacher Kickers vor allem in dieser Deutlichkeit für eine Überraschung.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung.

Der sportliche Leiter der Gäste, Julian Kuhn, zeigte sich hochzufrieden mit dem Auftritt seines Teams – und hob vor allem die Dominanz von Beginn an hervor: „Wir haben das Spiel von Anfang an dominiert. Der Gegner hatte keine klare Torchance.“ Der FC trat personell verstärkt an: Durch den wetterbedingten Ausfall der Partie der ersten Mannschaft in Hinterweidenthal standen drei Akteure des Landesligakaders zur Verfügung. „Das muss man fairerweise sagen. Dadurch hatten wir im Zentrum sehr viel Kontrolle, diesen Qualitätsunterschied hat man gemerkt“, erklärte Kuhn. Bereits nach sechs Minuten ging Schmittweiler/Callbach II durch Maximilian Treukan in Führung. Nur vier Minuten später erhöhte Kevin Maurer nach einem weiteren präzisen Schnittstellenpass auf 0:2. Beide Treffer ähnelten sich im Spielaufbau: sauberer Ball aus dem Zentrum – und eiskalte Vollendung. Beim zweiten Tor musste Maurer sogar nur noch ins leere Tor einschieben. Die Kickers fanden kaum ins Spiel, kamen nicht in die Zweikämpfe und konnten das hohe Tempo der Gäste nicht in den Griff kriegen. Schmittweiler/Callbach kombinierte flüssig, kontrollierte Ball und Raum, stand defensiv sicher.