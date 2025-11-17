B-Klasse KH II: Schlusslicht Nordpfalz II knöpft Rehborn Punkte ab

Bad Kreuznach. Am 16. Spieltag gewann der FSV Bretzenheim FC Schmittweiler/Callbach II glatt mit 6:0 und ist damit wieder Erster, weil die SG Disibodenberg spielfrei war. Die SG Nordpfalz II trennte sich im Heimspiel 1:1 vom FSV Rehborn und fuhr damit den dritten Saisonzähler ein.
Auch die Begegnung zwischen dem TuS Gangloff und dem TSV Hargesheim II endete mit einem Unentschieden (3:3). Einen deutlichen Heimsieg verbuchte der TSV Langenlonsheim, der gegen die SG Meisenheim/Desloch-Jeckenbach/Lauschied III mit 6:1 erfolgreich war. Ebenfalls mit 6:1 setzte sich die SG Waldlaubersheim/Gutenberg beim FSV Reiffelbach/Roth durch.
Enger verlief das Spiel zwischen dem VfL Sponheim und dem FC Bad Sobernheim II, das die Gäste mit 4:3 knapp für sich entschieden. Die SG Rheinhessen und die FV Kreuznacher Kickers trennten sich zum Abschluss des ersten Rückrundenspieltags mit 1:1.
„Wir haben kaum Chancen zugelassen und wenn doch, dann haben wir diese mit vereinten Kräften verteidigt“, lobte SG-Spielertrainer Markus Wolf nach dem Abpfiff. Diese Stabilität zahlte sich früh aus: In der 17. Minute setzte Marvin Hahn Mitspieler Kordian Rosiak mit einem präzisen Zuspiel in Szene, dieser behielt die Ruhe, umspielte den Torhüter und schob überlegt zum 1:0 ein.
Rehborn antwortete jedoch noch vor der Pause. In der 41. Minute schloss Rene Schmitt nach einer Hereingabe zum 1:1 ab – allerdings nicht ohne Diskussionen. Die Hausherren sahen den Ball bei der vorausgegangenen Flanke im Toraus. Der Treffer zählte dennoch und brachte den FSV zurück ins Spiel. Im Anschluss entwickelte sich eine Partie mit Chancen auf beiden Seiten. „Rehborn hatte dann mehr vom Spiel, aber wir haben uns nicht versteckt und immer dagegengehalten“, sagte Wolf.
Besonders die beiden Torhüter rückten immer wieder in den Mittelpunkt und verhinderten mehrfach einen möglichen Führungstreffer für den jeweiligen Kontrahenten. Somit blieb der zweite Durchgang torlos. Für einen Unterhaltungswert sorgte die Nachspielzeit dennoch: Die Begegnung endete mit 10 gegen 10, nachdem beide Teams nahezu zeitgleich eine gelbe Karte plus Zeitstrafe erhielten – Rehborn wegen Ballwegschießens, Nordpfalz II wegen Ballwegschlagens.
Also blieb mit dem 1:1 ein Ergebnis, das der SG Nordpfalz II Mut macht und laut SG-Spielertrainer Markus Wolf vor allem auf eine „disziplinierte Mannschaftsleistung“ zurückzuführen sei. Zwar wartet seine Mannschaft damit auch nach 15 Partien weiterhin auf den ersten Dreier, doch der Auftritt zeigte, dass das Team konkurrenzfähig ist. Für den Tabellenletzten war es der dritte Punktgewinn der laufenden Saison. Der FSV Rehborn hingegen ließ die Chance liegen, auf den vierten Tabellenplatz vorzurücken. Diese Möglichkeit bietet sich jedoch bereits im Nachholspiel am Mittwoch gegen den TSV Hargesheim II erneut.
Der Spielfilm: 1:0 Rosiak (17.), 1:1 Schmitt (41.)
Die weiteren Partien im Steno:
Tore: 0:1 Jakubowski (2.), 0:2 Becker (10.), 0:3 Becker (36.), 0:4 Söylemez (40.), 0:5 von der Weiden (71.), 0:6 Jakubowski (81.)
Tore: 1:0 Kutsalcan (23.), 2:0 Graffe (25. Foulelfmeter), 2:1 Wamba (31.), 3:1 Graffe (39.), 4:1 Welfonder (40.), 5:1 Kutsalcan (50.), 6:1 Bayluk (83.)
Tore: 1:0 Merkle (25. Eigentor), 1:1 Bozkurt (34.), 2:1 Rahn (50.), 3:1 Rahn (54.), 3:2 Gaul (72.), 3:3 Günaydin (84.)
Tore: 0:1 Mamo (18.), 1:1 Nagel (51.), 1:2 Mamo (52.), 1:3 Dressler (55.), 1:4 (65.), 1:5 Freudenberg (86.), 1:6 Dressler (87.)
Tore: 0:1 Baum (14.), 1:1 Fischer (35.), 1:2 Perez (46.), 1:3 Schnell (47.), 2:3 Schauß (58.), 2:4 Schnell (73.), 3:4 Ueyduel (75. Foulelfmeter)
Tore: 0:1 Armbrüster (8.), 1:1 Stahnke (17.)