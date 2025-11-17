B-Klasse KH II: Schlusslicht Nordpfalz II knöpft Rehborn Punkte ab

Najmeldein Sultan (rechts) und der FSV Rehborn konnten beim Tabellenletzten keinen Dreier feiern. – Foto: Jochen Coutandin - Archiv

Bad Kreuznach. Am 16. Spieltag gewann der FSV Bretzenheim FC Schmittweiler/Callbach II glatt mit 6:0 und ist damit wieder Erster, weil die SG Disibodenberg spielfrei war. Die SG Nordpfalz II trennte sich im Heimspiel 1:1 vom FSV Rehborn und fuhr damit den dritten Saisonzähler ein. Auch die Begegnung zwischen dem TuS Gangloff und dem TSV Hargesheim II endete mit einem Unentschieden (3:3). Einen deutlichen Heimsieg verbuchte der TSV Langenlonsheim, der gegen die SG Meisenheim/Desloch-Jeckenbach/Lauschied III mit 6:1 erfolgreich war. Ebenfalls mit 6:1 setzte sich die SG Waldlaubersheim/Gutenberg beim FSV Reiffelbach/Roth durch. Enger verlief das Spiel zwischen dem VfL Sponheim und dem FC Bad Sobernheim II, das die Gäste mit 4:3 knapp für sich entschieden. Die SG Rheinhessen und die FV Kreuznacher Kickers trennten sich zum Abschluss des ersten Rückrundenspieltags mit 1:1.

„Wir haben kaum Chancen zugelassen und wenn doch, dann haben wir diese mit vereinten Kräften verteidigt“, lobte SG-Spielertrainer Markus Wolf nach dem Abpfiff. Diese Stabilität zahlte sich früh aus: In der 17. Minute setzte Marvin Hahn Mitspieler Kordian Rosiak mit einem präzisen Zuspiel in Szene, dieser behielt die Ruhe, umspielte den Torhüter und schob überlegt zum 1:0 ein. Rehborn antwortete jedoch noch vor der Pause. In der 41. Minute schloss Rene Schmitt nach einer Hereingabe zum 1:1 ab – allerdings nicht ohne Diskussionen. Die Hausherren sahen den Ball bei der vorausgegangenen Flanke im Toraus. Der Treffer zählte dennoch und brachte den FSV zurück ins Spiel. Im Anschluss entwickelte sich eine Partie mit Chancen auf beiden Seiten. „Rehborn hatte dann mehr vom Spiel, aber wir haben uns nicht versteckt und immer dagegengehalten“, sagte Wolf.