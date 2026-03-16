B-Klasse KH II: Rehborn feiert Lucky Punch beim Primus Disibodenberg

Bad Kreuznach. Nach 21 Spieltagen sind in der B-Klasse Bad Kreuznach II zwei Teams punktgleich obenauf. Grund dafür ist zum einen, dass sich FSV Bretzenheim mit 3:0 gegen den VfL Sponheim durchsetzte und zum anderen, dass die Begegnung zwischen der SG Disibodenberg und dem FSV 1928 Rehborn spät mit einem 1:1-Remis endete. Die SGD hat allerdings noch ein Spiel mehr in der Hinterhand als die Bretzenheimer.
Das Duell zwischen dem Tabellendritten und -vierten, zwischen dem FV Kreuznacher Kickers und dem TSV Langenlonsheim, gewannen die Kickers mit 5:2. Außerdem unterlag die SG Nordpfalz II dem TSV Hargesheim II mit 0:6 und die SG Rheinhessen besiegte den FSV Reiffelbach/Roth mit 5:0.
Die Partien zwischen der SG Waldlaubersheim/Gutenberg und der SG Meisenheim III sowie zwischen den Zweitvertretungen des FC Bad Sobernheim und des FC Schmittweiler/Callbach II wurden abgesetzt.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung.
„Besondere Spiele bedürfen besonderer Maßnahmen“, erklärte Manuel Schmidt, Trainer des FSV Rehborn. Bereits die Spielvorbereitung lief anders als gewohnt. Die obligatorische Mannschaftssitzung fand nicht wie üblich nach dem Abschlusstraining am Freitag statt, sondern erst am Sonntagmittag, vor dem Auswärtsspiel beim Spitzenreiter SG Disibodenberg. Die Mannschaft kam geschlossen zusammen, um bei einer Portion Spaghetti Bolognese den Matchplan zu besprechen. In entspannter Atmosphäre wurde der Plan für das Spiel im Detail durchgegangen.
Auf dem Platz tat sich der FSV zunächst schwer. Rund 15 Minuten benötigte Rehborn, um richtig in die Partie zu finden. Schon nach fünf Minuten musste die Mannschaft zudem verletzungsbedingt wechseln und das System leicht anpassen – eine Umstellung, die sich zunächst bemerkbar machte. Bitter: Genau über diese Position fiel in der 15. Minute auch der Führungstreffer der Gastgeber durch Maximilian Höhn.
Doch Rehborn ließ sich davon nicht aus der Ruhe bringen. Die Mannschaft schüttelte sich kurz und setzte den zuvor besprochenen Matchplan konsequent um. Mit einer kompakten Defensive und wenig Raum für den spielstarken Tabellenführer machte es der FSV den Hausherren zunehmend schwer. Gleichzeitig lauerten die Gäste immer wieder auf Umschaltmomente. „Kompliment an meine Mannschaft“, lobte Schmidt. „Die Jungs haben den Matchplan hervorragend umgesetzt.“
Besonders im zweiten Durchgang zeigte Rehborn eine starke Leistung. Disibodenberg fand kaum noch Mittel gegen die kompakte Defensive der Gäste. Die einzige wirklich gefährliche Szene hatte SG-Topstürmer Jonas Schumacher – doch FSV-Keeper Marco Wietrzyckowski hielt seine Mannschaft mit einer starken Parade im Spiel. Rehborn blieb geduldig und glaubte weiter an seine eine Chance – und die sollte tatsächlich noch kommen.
In der 88. Minute brachte Torhüter Wietrzyckowski einen Freistoß von der Mittellinie weit in den gegnerischen Strafraum. Im anschließenden Getümmel verlängerte Disibodenbergs Kapitän Juri Blank den Ball unglücklich ins eigene Tor – der umjubelte 1:1-Ausgleich für den FSV. Die Gäste verteidigten den Punkt anschließend mit großem Einsatz über die verbleibenden regulären Sekunden sowie die Nachspielzeit.
Schmidt zeigte sich nach dem Abpfiff stolz: „Wie wir heute an uns geglaubt haben, muss uns einfach eine breite Brust geben. Daraus können wir für die nächsten Wochen viel mitnehmen.“ In den verbleibenden zehn Spielen wolle das Team weiter kontinuierlich punkten und seine Tabellensituation Schritt für Schritt verbessern.
Der Spielfilm: 1:0 Höhn (15.), 1:1 Blank (88. Eigentor)
Die weiteren Partien im Steno:
Tore: 0:1 Gaul (36.), 0:2 Bügus (48.), 0:3 Kaul (64.), 0:4 Gaul (65.), 0:5 Tropschug (75.), 0:6 Kaul (78.)
Tore: 1:0 Cicu (55.), 2:0 Köhler (61.), 3:0 Cicu (88.), 4:0 Westhöfer (90.+3), 5:0 Hirsch (90.+5)
Tore: 1:0 Münch (60.), 2:0 Münch (75.), 3:0 Münch (82.)
Tore: 1:0 Avdo (14.), 2:0 Avdo (29.), 3:0 Hoffman (31.), 4:0 Avdo (49.), 4:1 Graffe (69.), 4:2 Wingenter (84.), 5:2 Huiss (90.)