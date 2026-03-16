B-Klasse KH II: Rehborn feiert Lucky Punch beim Primus Disibodenberg FSV Bretzenheim und SG Disibodenberg sind nun punktgleich +++ FV Kreuznacher Kickers gewinnen im Duell "Dritter gegen Vierter" klar von Max Schäfer · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser

Enge Kiste: Disibodenbergs Torschütze Maximilian Höhn (rechts) und FSV Rehborn-Neuzugang Can Karasoy (rotes Trikot) im Kampf um den Ball. Links im Bild: SGD-Trainer Tim Kreuscher. – Foto: Gregor Wurdel

Bad Kreuznach. Nach 21 Spieltagen sind in der B-Klasse Bad Kreuznach II zwei Teams punktgleich obenauf. Grund dafür ist zum einen, dass sich FSV Bretzenheim mit 3:0 gegen den VfL Sponheim durchsetzte und zum anderen, dass die Begegnung zwischen der SG Disibodenberg und dem FSV 1928 Rehborn spät mit einem 1:1-Remis endete. Die SGD hat allerdings noch ein Spiel mehr in der Hinterhand als die Bretzenheimer. Das Duell zwischen dem Tabellendritten und -vierten, zwischen dem FV Kreuznacher Kickers und dem TSV Langenlonsheim, gewannen die Kickers mit 5:2. Außerdem unterlag die SG Nordpfalz II dem TSV Hargesheim II mit 0:6 und die SG Rheinhessen besiegte den FSV Reiffelbach/Roth mit 5:0. Die Partien zwischen der SG Waldlaubersheim/Gutenberg und der SG Meisenheim III sowie zwischen den Zweitvertretungen des FC Bad Sobernheim und des FC Schmittweiler/Callbach II wurden abgesetzt.

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