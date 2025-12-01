B-Klasse KH II: Rehborn fegt den Spitzenreiter mit 4:0 vom Platz

Rehborns Trainer Manuel Schmidt war hellauf begeistert von der Darbietung seiner Elf gegen den Tabellenführer und sprach anschließend von einer „brutalen Mentalität“, mit der sein Team über die gesamten 90 Minuten aufgetreten sei. „Wir waren bissig, griffig und eng am Gegner. Diese Intensität führte dazu, dass die Bretzenheimer, die normalerweise für ihre gefährliche Offensive bekannt ist, eigentlich keine zwingenden Torchancen herausspielen konnte, mit Ausnahme von ein paar Halbchancen", erklärte Schmidt.

Die Überlegenheit der Hausherren zeigte sich erstmals in der 9. Minute. Nach einer Ecke verlängerte Marcel Schuster den Ball per Kopf auf Lukas Münz, der vollendete aus sieben Metern zur frühen Führung. Doch damit nicht genug von Münz: In der 23. Minute erzielte er nach einem hohen Ballgewinn und anschließender starker Einzelaktion auch das 2:0. Rehborn blieb dran, setzte den Gast weiter unter Druck und belohnte sich kurz vor dem Halbzeitpfiff erneut. Wieder war Schuster der Vorlagengeber, wieder war Münz der Torschütze und komplettierte somit seinen lupenreinen Hattrick (45.).

Sonderlob für Gros und Bappert

In der Halbzeit lautete das Kredo selbstredend: „Genauso weitermachen wie zuvor und den Gegner nicht ins Spiel kommen lassen." Und genau das setzten die Hausherren um, ohne dabei in der intensiven Zweikampfführung nachzulassen. Münz blieb zwar in Durchgang zwei ohne weiteren Treffer, jedoch nicht ohne weitere Torbeteiligung. Rene Schmitt vollstreckte nach Vorlage von Münz zum 4:0-Endstand und setzte den Schlussstrich unter einen hochverdienten Sieg.

Obwohl das gesamte Team überzeugte, hob Schmidt neben Hattrick-Schütze Münz besonders Marvin Gros und Maximilian Bappert hervor: „Beide haben ihr bisher jeweils bestes Spiel im FSV-Trikot absolviert, sind unermüdlich gelaufen und haben entscheidende Zweikämpfe gewonnen." Auch der Unparteiische erhielt ein großes Lob von Rehborns Trainer: „Schiedsrichter Christoph Unckrich hat die Partie überragend geleitet und durch seine kommunikative Art oft hitzige Situationen entschärft, Chapeau!" Das Saisonziel in Rehborn ist „an dieser Leistung Woche für Woche anzuknüpfen und im neuen Jahr oben dranzubleiben, falls eine der beiden Spitzenmannschaften überraschenderweise stolpern sollte." „Wir wünschen Bretzenheim trotzdem viel Erfolg im weiteren Saisonverlauf", sagte Schmidt abschließend.

Der Spielfilm: 1:0 Münz (9.), 2:0 Münz (23.), 3:0 Münz (45.), 4:0 Schmitt (90.)

Die weiteren Partien im Steno:

Tore: 0:1 Biegeler (25.), 1:1 Diarra (36.), 1:2 Kappes (51.), 1:3 Cakir (71.), 1:4 Cakir (75.), 1:5 Cakir (78.)

Tore: 0:1 Armbrüster (15.), 0:2 Armbrüster (25. Foulelfmeter), 0:3 Avdo (31.), 0:4 Armbrüster (52.), 0:5 Böhm (55.), 0:6 Böhm (58.), 0:7 Avdo (60.), 1:7 Köhler (66.), 2:7 Suayyiplar (72.), 3:7 Schiffler (80.), 4:7 Suayyiplar (88.)

Tore: 1:0 Kutsalcan (66.), 2:0 Spanier (67.), 3:0 Dilber (77.), 4:0 Weckwerth (87.)

Tore: 1:0 Niebergall (5.), 1:1 Jakob (17.), 2:1 Zimmermann (18.), 3:1 Ueyduel (54.), 4:1 Conradi (63.), 4:2 Jakob (69.), 5:2 Schauß (75.)