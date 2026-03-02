B-Klasse KH II: Primus Disibodenberg siegt in letzter Sekunde

Bad Kreuznach. Am 19. Spieltag der B-Klasse Bad Kreuznach II standen zum offiziellen Start der Restrückrunde wie gewohnt sieben Begegnungen auf dem Spielplan. Und die Teams zeigten sich ausgesprochen treffsicher nach der Winterpause. Es fielen insgesamt 39 Treffer.
Der FC Bad Sobernheim II unterlag der SG Rheinhessen mit 3:4. Deutlich wurde es in Hargesheim, wo der TSV II die SG Meisenheim/Desloch-Jeckenbach/Lauschied III mit 10:2 bezwang. Zwischen Schlusslicht SG Nordpfalz II und dem VfL Sponheim endete die Partie 2:2.
Aufstiegsanwärter FSV Bretzenheim setzte sich mit 6:3 gegen den TuS Gangloff durch. Der FV Kreuznacher Kickers gewann sein Heimspiel gegen den FSV 1928 Rehborn mit 3:1. Überraschend bezwang die SG Waldlaubersheim/Gutenberg Das Top-Team TSV Langenlonsheim mit 2:1. Haarscharf umging Spitzenreiter SG Disibodenberg beim späten 2:1 gegen den FC Schmittweiler/Callbach II einen doppelten Punktverlust.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung.
Die Partie begann optimal für die Hausherren. Bereits in der 2. Minute fiel das 1:0: Nach einem gut herausgespielten Angriff verlagerte die SG das Spiel über ihren Außenverteidiger mit einem Diagonalball auf den Flügel zum einlaufenden Maximilian Höhn, der konsequent abschloss und früh zur Führung traf.
„An sich haben wir in der ersten Halbzeit zwar ein ganz gutes Spiel gemacht, wir waren aber nicht zielstrebig genug“, analysierte Heimtrainer Tim Kreuscher. Kurz vor dem Seitenwechsel mussten die Gastgeber auch noch den Ausgleich hinnehmen. Nach einem Halbfreistoß kam der Ball per Kopfablage in den Strafraum, wo Gästespieler Julian Bachmann zum 1:1 einschob (44.).
Im zweiten Durchgang steigerte sich Disibodenberg. „Wir wurden besser, haben ganz gut den Ball laufen lassen, hatten aber irgendwo kein Spielglück, was den Abschluss betrifft“, sagte Kreuscher. Mit zunehmender Spieldauer erhöhte die SG das Risiko, brachte einen zusätzlichen Stürmer für einen Verteidiger und warf in der Schlussphase alles nach vorne. Der Mut wurde belohnt: In der 90. Minute brachte eine Flanke den Ball gefährlich in den Strafraum, wo Dominik Fonteyn aus kurzer Distanz per Kopf zum umjubelten 2:1 über die Linie drückte.
„Das war ein schwieriges Spiel für uns, bei dem nicht alles gelungen ist, aber trotzdem verdient gewonnen. So Spiele gibt es eben, die muss man auch erst einmal gewinnen. Wir haben uns nicht aufgegeben, weitergemacht und uns dann eben spät belohnt. Hut ab vor meiner Mannschaft“, resümierte Kreuscher zufrieden.
Der Spielfilm: 1:0 Höhn (2.), 1:1 Bachmann (44.), 2:1 Fonteyn (90.)
Die weiteren Partien im Steno:
Tore: 1:0 Feltrin (37.), 1:1 Westhöfer (44. Foulelfmeter), 1:2 Cicu (51.), 1:3 Köhler (55.), 2:3 Kossig (66. Foulelfmeter), 2:4 Cicu (85.), 3:4 Cakir (90.+2)
Tore: 0:1 Kercher (13.), 1:1 Kaul (22.), 2:1 Ruiz (30.), 3:1 Klein (34.), 4:1 Jakob (38. Foulelfmeter), 4:2 Peters (44.), 5:2 Gaul (63.), 6:2 Kaul (72.), 7:2 Klein (79.), 8:2 Weis (82.), 9:2 Gaul (85.), 10:2 Gaul (88.)
Tore: 0:1 Conradi (7.), 1:1 Theisen (43.), 2:1 Eid (62. Foulelfmeter), 2:2 Mehler (90.)
Tore: 0:1 Rahn (23.), 1:1 Özkayin (35.), 2:1 Jakubowski (47.), 3:1 von der Weiden (54.), 4:1 Becker (55.), 4:2 Hoffmann (73.), 5:2 Becker (77.), 5:3 Rahn (81.), 6:3 Söylemez (84.)
Tore: 0:1 Yousefi (10.), 1:1 Büttenbender (51.), 2:1 Hoffman (70.), 3:1 Armbrüster (73. Foulelfmeter)
Tore: 0:1 Rennekamp (4.), 1:1 Freudenberg (22.), 2:1 Dressler (60.)