B-Klasse KH II: Primus Disibodenberg siegt in letzter Sekunde

Dominik Fonteyn köpft in der 90. Minute ins Glück +++ Lalo-Laubenheim verliert etwas überraschend +++ Schlusslicht Nordpfalz II punktet gegen Sponheim

von Max Schäfer · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser
Disibodenberg-Torhüter Daniel Blümling (hier im Einsatz beim Testspiel gegen Merxheim II) konnte mit seiner Mannschaft einen Last-Minute-Sieg auf dem Hartplatz in Staudernheim einfahren.
Disibodenberg-Torhüter Daniel Blümling (hier im Einsatz beim Testspiel gegen Merxheim II) konnte mit seiner Mannschaft einen Last-Minute-Sieg auf dem Hartplatz in Staudernheim einfahren. – Foto: Gregor Wurdel - Archiv

Bad Kreuznach. Am 19. Spieltag der B-Klasse Bad Kreuznach II standen zum offiziellen Start der Restrückrunde wie gewohnt sieben Begegnungen auf dem Spielplan. Und die Teams zeigten sich ausgesprochen treffsicher nach der Winterpause. Es fielen insgesamt 39 Treffer.

Der FC Bad Sobernheim II unterlag der SG Rheinhessen mit 3:4. Deutlich wurde es in Hargesheim, wo der TSV II die SG Meisenheim/Desloch-Jeckenbach/Lauschied III mit 10:2 bezwang. Zwischen Schlusslicht SG Nordpfalz II und dem VfL Sponheim endete die Partie 2:2.

Aufstiegsanwärter FSV Bretzenheim setzte sich mit 6:3 gegen den TuS Gangloff durch. Der FV Kreuznacher Kickers gewann sein Heimspiel gegen den FSV 1928 Rehborn mit 3:1. Überraschend bezwang die SG Waldlaubersheim/Gutenberg Das Top-Team TSV Langenlonsheim mit 2:1. Haarscharf umging Spitzenreiter SG Disibodenberg beim späten 2:1 gegen den FC Schmittweiler/Callbach II einen doppelten Punktverlust.

Gestern, 15:00 Uhr
SG Disibodenberg
SG DisibodenbergSG Disibodenberg
FC Schmittweiler/Callbach
FC Schmittweiler/CallbachFC Schmittweiler/Callbach II
2
1
Abpfiff

Die Partie begann optimal für die Hausherren. Bereits in der 2. Minute fiel das 1:0: Nach einem gut herausgespielten Angriff verlagerte die SG das Spiel über ihren Außenverteidiger mit einem Diagonalball auf den Flügel zum einlaufenden Maximilian Höhn, der konsequent abschloss und früh zur Führung traf.

„An sich haben wir in der ersten Halbzeit zwar ein ganz gutes Spiel gemacht, wir waren aber nicht zielstrebig genug“, analysierte Heimtrainer Tim Kreuscher. Kurz vor dem Seitenwechsel mussten die Gastgeber auch noch den Ausgleich hinnehmen. Nach einem Halbfreistoß kam der Ball per Kopfablage in den Strafraum, wo Gästespieler Julian Bachmann zum 1:1 einschob (44.).

Fonteyn mit dem Lucky Punch

Im zweiten Durchgang steigerte sich Disibodenberg. „Wir wurden besser, haben ganz gut den Ball laufen lassen, hatten aber irgendwo kein Spielglück, was den Abschluss betrifft“, sagte Kreuscher. Mit zunehmender Spieldauer erhöhte die SG das Risiko, brachte einen zusätzlichen Stürmer für einen Verteidiger und warf in der Schlussphase alles nach vorne. Der Mut wurde belohnt: In der 90. Minute brachte eine Flanke den Ball gefährlich in den Strafraum, wo Dominik Fonteyn aus kurzer Distanz per Kopf zum umjubelten 2:1 über die Linie drückte.

„Das war ein schwieriges Spiel für uns, bei dem nicht alles gelungen ist, aber trotzdem verdient gewonnen. So Spiele gibt es eben, die muss man auch erst einmal gewinnen. Wir haben uns nicht aufgegeben, weitergemacht und uns dann eben spät belohnt. Hut ab vor meiner Mannschaft“, resümierte Kreuscher zufrieden.

Der Spielfilm: 1:0 Höhn (2.), 1:1 Bachmann (44.), 2:1 Fonteyn (90.)

Die weiteren Partien im Steno:

Gestern, 13:00 Uhr
FC Bad Sobernheim
FC Bad Sobernheim FC Bad Sobernheim  II
SG Rheinhessen
SG RheinhessenSG Rheinhessen
3
4
Abpfiff

Tore: 1:0 Feltrin (37.), 1:1 Westhöfer (44. Foulelfmeter), 1:2 Cicu (51.), 1:3 Köhler (55.), 2:3 Kossig (66. Foulelfmeter), 2:4 Cicu (85.), 3:4 Cakir (90.+2)

Gestern, 13:00 Uhr
TSV Hargesheim
TSV HargesheimHargesheim II
SG Meisenheim/Desloch-Jeckenbach/Lauschied
SG Meisenheim/Desloch-Jeckenbach/LauschiedSG Meisenheim/Desloch-Jeckenbach/Lauschied III
10
2
Abpfiff

Tore: 0:1 Kercher (13.), 1:1 Kaul (22.), 2:1 Ruiz (30.), 3:1 Klein (34.), 4:1 Jakob (38. Foulelfmeter), 4:2 Peters (44.), 5:2 Gaul (63.), 6:2 Kaul (72.), 7:2 Klein (79.), 8:2 Weis (82.), 9:2 Gaul (85.), 10:2 Gaul (88.)

Gestern, 13:00 Uhr
SG Nordpfalz
SG NordpfalzSG Nordpfalz II
VfL Sponheim
VfL SponheimVfL Sponheim
2
2
Abpfiff

Tore: 0:1 Conradi (7.), 1:1 Theisen (43.), 2:1 Eid (62. Foulelfmeter), 2:2 Mehler (90.)

Gestern, 15:00 Uhr
FSV Bretzenheim
FSV BretzenheimFSV Bretzenheim
TuS Gangloff
TuS GangloffTuS Gangloff
6
3
Abpfiff

Tore: 0:1 Rahn (23.), 1:1 Özkayin (35.), 2:1 Jakubowski (47.), 3:1 von der Weiden (54.), 4:1 Becker (55.), 4:2 Hoffmann (73.), 5:2 Becker (77.), 5:3 Rahn (81.), 6:3 Söylemez (84.)

Gestern, 15:00 Uhr
FV Kreuznacher Kickers
FV Kreuznacher KickersFV Kreuznacher Kickers
FSV 1928 Rehborn
FSV 1928 RehbornFSV Rehborn
3
1
Abpfiff

Tore: 0:1 Yousefi (10.), 1:1 Büttenbender (51.), 2:1 Hoffman (70.), 3:1 Armbrüster (73. Foulelfmeter)

Gestern, 16:00 Uhr
SG Waldlaubersheim/Gutenberg
SG Waldlaubersheim/GutenbergSG Waldlaubersheim/Gutenberg
TSV Langenlonsheim
TSV LangenlonsheimTSV Langenlonsheim
2
1
Abpfiff

Tore: 0:1 Rennekamp (4.), 1:1 Freudenberg (22.), 2:1 Dressler (60.)