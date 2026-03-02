B-Klasse KH II: Primus Disibodenberg siegt in letzter Sekunde

Die Partie begann optimal für die Hausherren. Bereits in der 2. Minute fiel das 1:0: Nach einem gut herausgespielten Angriff verlagerte die SG das Spiel über ihren Außenverteidiger mit einem Diagonalball auf den Flügel zum einlaufenden Maximilian Höhn, der konsequent abschloss und früh zur Führung traf.

„An sich haben wir in der ersten Halbzeit zwar ein ganz gutes Spiel gemacht, wir waren aber nicht zielstrebig genug“, analysierte Heimtrainer Tim Kreuscher. Kurz vor dem Seitenwechsel mussten die Gastgeber auch noch den Ausgleich hinnehmen. Nach einem Halbfreistoß kam der Ball per Kopfablage in den Strafraum, wo Gästespieler Julian Bachmann zum 1:1 einschob (44.).

Fonteyn mit dem Lucky Punch

Im zweiten Durchgang steigerte sich Disibodenberg. „Wir wurden besser, haben ganz gut den Ball laufen lassen, hatten aber irgendwo kein Spielglück, was den Abschluss betrifft“, sagte Kreuscher. Mit zunehmender Spieldauer erhöhte die SG das Risiko, brachte einen zusätzlichen Stürmer für einen Verteidiger und warf in der Schlussphase alles nach vorne. Der Mut wurde belohnt: In der 90. Minute brachte eine Flanke den Ball gefährlich in den Strafraum, wo Dominik Fonteyn aus kurzer Distanz per Kopf zum umjubelten 2:1 über die Linie drückte.

„Das war ein schwieriges Spiel für uns, bei dem nicht alles gelungen ist, aber trotzdem verdient gewonnen. So Spiele gibt es eben, die muss man auch erst einmal gewinnen. Wir haben uns nicht aufgegeben, weitergemacht und uns dann eben spät belohnt. Hut ab vor meiner Mannschaft“, resümierte Kreuscher zufrieden.

Der Spielfilm: 1:0 Höhn (2.), 1:1 Bachmann (44.), 2:1 Fonteyn (90.)

Die weiteren Partien im Steno: