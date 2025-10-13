B-Klasse KH II: Meisenheimer Sieg im Kellerduell, viele Kantersiege

Im Kellerduell setzte sich die SG Meisenheim III hochverdient mit 3:1 bei der SG Rheinhessen durch und sammelte damit wichtige Punkte im Abstiegskampf. Die Mannschaft von Spielertrainer Leon Skär zeigte dabei eine der besten Saisonleistungen und war über weite Strecken die klar spielbestimmende Elf.

Von Beginn an war deutlich zu sehen, dass die Gäste den Sieg mehr wollten. Meisenheim ließ der SG Rheinhessen kaum Entfaltungsmöglichkeiten. Bereits in der Anfangsphase erspielte sich das Gästeteam mehrere gute Gelegenheiten, traf dabei unter anderem nur Aluminium. Der Führungstreffer war daher nur eine Frage der Zeit – und fiel in der 33. Minute: Nach einer Ecke setzte Skär selbst entschlossen nach und spitzelte den Ball mit der Fußspitze am gegnerischen Keeper vorbei zum 0:1. Kurz zuvor hatten die Gastgeber wegen Meckerns eine Gelbe Karte samt Zeitstrafe kassiert (29.).

Nur wenige Minuten später legten die Gäste nach. Erneut war eine Standardsituation der Ausgangspunkt: Nach einem Klärungsversuch des Gegners wurde Skär im Strafraum am Schienbein getroffen, Schiedsrichter Bünyamin Tasci entschied folgerichtig auf Strafstoß. Dominik Kercher übernahm Verantwortung und verwandelte sicher zum 0:2 (40.).

Selbes Bild nach der Pause

Auch nach der Pause blieb Meisenheim III das aktivere Team, ließ Ball und Gegner laufen und arbeitete sich weitere Chancen heraus, die jedoch ungenutzt blieben. Erst in der 80. Minute fiel die endgültige Entscheidung: Ein langer Ball aus der eigenen Abwehr landete bei Silas Barth, der schneller reagierte als die Rheinhessen-Defensive und den Ball eiskalt zum 0:3 ins Netz bugsierte. Zwar gelang den Gastgebern kurz vor Schluss durch Yves-Christopher Kaffenberger nach einem ähnlichen langen Ball noch der Ehrentreffer (89.), doch der Sieg der Gäste geriet dadurch nicht mehr in Gefahr.

Spielertrainer Leon Skär zeigte sich nach dem Abpfiff hochzufrieden: „Das war ein absolut verdienter Sieg, der sogar noch höher hätte ausfallen können. Wir waren im Kopf und in den Beinen immer schneller und griffiger als der Gegner. Wir haben super gegen den Ball gearbeitet und fast nichts zugelassen.“

Besonderes Lob gab es von Skär auch für den Unparteiischen: „Der Schiedsrichter hat eine herausragende Leistung geboten. Er hat das Spiel mit einer langen Leine geführt, aber jederzeit voll im Griff gehabt – so eine souveräne Spielleitung erlebt man in unseren Ligen selten.“

Der Spielfilm: 0:1 Skär (33.), 0:2 Kercher (40. Foulelfmeter), 0:3 Barth (80.), 1:3 Kaffenberger (89.)

Die weiteren Partien im Steno: