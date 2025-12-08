B-Klasse KH II: Lalo-Laubenheim dank Sieg in Reichweite von Platz zwei

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung.

Sebastian Grünewald, der Trainer der Heimelf, zeigte sich nach der Partie rundum zufrieden und sprach von einem „sehr guten und offenen B-Klasse-Spiel“, in dem seine Mannschaft den zuvor geforderten Matchplan nahezu perfekt umgesetzt habe. „Wir haben defensiv sehr gut gestanden“, analysierte er, „und wollten diesmal nicht wieder 80 Prozent Ballbesitz haben, ohne etwas daraus zu machen. Stattdessen war unsere Idee, mehr über Umschaltsituationen und Konter zu kommen – und genau so sind drei unserer Tore entstanden.“ Bereits früh in der Partie setzte sich Felix Spanier nach einem hohen Ballgewinn auf der linken Seite durch und spielte einen flachen Ball vors Tor, den Can Dilber im Nachsetzen über die Linie drückte (5.).

Doch Hargesheim antwortete postwendend: Eine Kopfballrückgabe bekam Lalo-Laubenheims Keeper Fabian Corell nicht zu fassen, Nico Kihm staubte zum 1:1 ab (10.). Unmittelbar nach der Pause gelang der Grünewald-Elf die erneute Führung: Nach einer Umschaltaktion spielten die Hausherren einen schnellen Angriff fein heraus, nach Zulieferungsdiensten von Johannes Graffe besorgte letztlich Josua Weckwerth das 2:1 (46.). Doch auch dieser Vorsprung hielt nicht lange und wieder egalisierte ihn Kihm, der einen direkten Freistoß aus 30 Metern zum 2:2-Ausgleich versenkte (55.).

Hohe Effizienz hält auch der Zeitstrafe für den Spielertrainer stand

Jedoch zeigte auch Lalo-Laubenheim unmittelbar Moral, was der Spielertrainer hervorhob: „Auch wir haben immer wieder eine Antwort gehabt - egal ob direkt nach dem Wiederbeginn oder nach dem schnellen 2:2, wir haben immer wieder zurückgeschlagen.“ Eine Freistoßflanke aus dem rechten Halbfeld von Graffe fand Weckwerth, der zum 3:2 einköpfte (58.). In der Schlussphase wurde die Partie ein wenig hektisch, Grünewald selbst erhielt in der 75. Minute eine Gelbe Karte samt Zeitstrafe. „Ich habe den Ball nach dem Pfiff weggeschossen – das darf mir nicht passieren“, räumte er selbstkritisch ein.

„Trotzdem Kompliment an die Mannschaft, wie sie das aufgefangen hat. Man hat unsere Unterzahl überhaupt nicht gemerkt.“ Beim letzten Konter steckte Özgür Bayluk auf Graffe durch, der im Eins-gegen-Eins vor dem Tor die Nerven behielt und zum 4:2-Endstand vollendete (90.+2). „Heute waren wir sehr effizient“, meinte Grünewald. „Aus sechs Möglichkeiten machen wir vier Tore – in den meisten Ligaspielen zuvor hatten wir größere Probleme mit der Chancenverwertung. Wir sind jetzt einfach glücklich, mit diesem Erfolgserlebnis in die Winterpause zu gehen“, sagte Grünewald. „So bleiben wir auf Schlagdistanz zu den ersten beiden Rängen und ziehen einen positiven Schlussstrich unter das Jahr 2025.“