B-Klasse KH II: Kreuznacher Kickers mit Punktgewinn in Unterzahl Top-Duo performt weiterhin im Gleichschritt +++ Hargesheim II spricht nach Underdog-Rolle von „zwei Punkten zu wenig auf dem Konto" von Max Schäfer · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser

Nach der vorherigen perfekten Bilanz von fünf Siegen im Kalenderjahr 2026 musste der FV Kreuznacher Kickers (links im Bild ein Akteur des FV in Aktion) erstmals ein Remis verkraften - wird damit in Unterzahl aber wahrscheinlich trotzdem gut leben können. – Foto: Sebastian Bohr - Archiv

Bad Kreuznach. Auch am 24. Spieltag in der B-Klasse Bad Kreuznach II verbuchte das Spitzenduo souveräne Erfolge. Der FSV Bretzenheim gewann gegen die SG Nordpfalz II mit 8:1, während die SG Disibodenberg auswärts den VfL Sponheim mit 4:2 besiegte. Ähnlich ging es für den TSV Langenlonsheim beim 4:1-Auswärtssieg gegen die SG Rheinhessen zur Sache. Der FSV Rehborn fuhr beim 3:0 gegen den FSV Reiffelbach den vierten Sieg in Serie ein. In einer engeren Partie setzte sich der FC Schmittweiler/Callbach II mit 3:2 beim TuS Gangloff durch. Einzig ohne Sieger blieb die Begegnung zwischen dem TSV Hargesheim II und dem FV Kreuznacher Kickers, die sich 1:1 trennten. Die Partie zwischen der SG Waldlaubersheim/Gutenberg und dem FC Bad Sobernheim II ist indes auf den 05.05.2026 verschoben worden.

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