 2026-04-10T07:15:08.667Z

Ligabericht

B-Klasse KH II: Kreuznacher Kickers mit Punktgewinn in Unterzahl

Top-Duo performt weiterhin im Gleichschritt +++ Hargesheim II spricht nach Underdog-Rolle von „zwei Punkten zu wenig auf dem Konto"

von Max Schäfer · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser
Nach der vorherigen perfekten Bilanz von fünf Siegen im Kalenderjahr 2026 musste der FV Kreuznacher Kickers (links im Bild ein Akteur des FV in Aktion) erstmals ein Remis verkraften - wird damit in Unterzahl aber wahrscheinlich trotzdem gut leben können.
Nach der vorherigen perfekten Bilanz von fünf Siegen im Kalenderjahr 2026 musste der FV Kreuznacher Kickers (links im Bild ein Akteur des FV in Aktion) erstmals ein Remis verkraften - wird damit in Unterzahl aber wahrscheinlich trotzdem gut leben können. – Foto: Sebastian Bohr - Archiv

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B-Klasse Kreuznach II
TSV Langenlonsheim
SG Meisenheim/Desloch-Jeckenbach/Lauschied III
FSV Rehborn
FC Schmittweiler/Callbach II

Bad Kreuznach. Auch am 24. Spieltag in der B-Klasse Bad Kreuznach II verbuchte das Spitzenduo souveräne Erfolge. Der FSV Bretzenheim gewann gegen die SG Nordpfalz II mit 8:1, während die SG Disibodenberg auswärts den VfL Sponheim mit 4:2 besiegte.

Ähnlich ging es für den TSV Langenlonsheim beim 4:1-Auswärtssieg gegen die SG Rheinhessen zur Sache. Der FSV Rehborn fuhr beim 3:0 gegen den FSV Reiffelbach den vierten Sieg in Serie ein.

In einer engeren Partie setzte sich der FC Schmittweiler/Callbach II mit 3:2 beim TuS Gangloff durch. Einzig ohne Sieger blieb die Begegnung zwischen dem TSV Hargesheim II und dem FV Kreuznacher Kickers, die sich 1:1 trennten.

Die Partie zwischen der SG Waldlaubersheim/Gutenberg und dem FC Bad Sobernheim II ist indes auf den 05.05.2026 verschoben worden.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung.

Gestern, 13:00 Uhr
TSV Hargesheim
TSV HargesheimHargesheim II
FV Kreuznacher Kickers
FV Kreuznacher KickersFV Kreuznacher Kickers
1
1
Abpfiff

Trotz der Außenseiterrolle hat der TSV Hargesheim II gegen die favorisierten Kreuznacher Kickers lange wie der Sieger ausgesehen, musste sich am Ende jedoch mit einem 1:1-Unentschieden zufriedengeben. „Nach dem Spiel hätten wir eigentlich zwei Punkte mehr auf dem Konto haben können“, lautete das Fazit vom sportlichen Leiter des TSV Hargesheim, Ralf Erbach.

In der ersten Halbzeit bestimmten die Platzherren über weite Strecken das Geschehen und hatten mehr Spielanteile. Folgerichtig fiel auch die Führung: Steven Ruiz traf in der 25. Minute zum 1:0 - vorausgegangen war eine feine Passstaffette aus der Abwehr über das Mittelfeld bis zum Torschützen Ruiz. Die Kickers kamen anschließend zwar etwas besser in die Partie, ohne sich jedoch nennenswerte Torchancen zu erspielen. So ging es mit der knappen Führung für den TSV in die Pause.

Ausgleich in Unterzahl

Der zweite Durchgang war dann lange Zeit von viel Mittelfeldarbeit geprägt, klare Torchancen blieben auf beiden Seiten Mangelware. Defensiv stand die Heimelf stabil und hatte insbesondere den gegnerischen Torjäger Francesco Armbrüster (32 Saisontreffer) gut im Griff. Dieser schwächte sein Team selbst, als er in der 67. Minute Gelb-Rot sah.

Bereits zuvor hatte die Heimelf vermeintlich für die kleine Vorentscheidung gesorgt: Friedrich Klein traf zum 2:0 (62.), doch der Treffer wurde vom Schiedsrichter aberkannt – zur Verwunderung der Hausherren und Ralf Erbach: „Nicht einmal die Kickers selbst wussten, warum unser 2:0 nicht zählte."

In Unterzahl gelang den Kickers schließlich trotzdem noch der Ausgleich. Remzi Avdo nutzte in der 78. Minute einen Konter zum 1:1 – gleichzeitig die einzige klare Offensivaktion der Gäste im gesamten Spiel. Mehr passierte nicht. Am Ende blieb es bei der Punkteteilung, die sich für die Hausherren eher wie zwei verlorene Zähler anfühlte, während die Kickers einen späten Punktgewinn verbuchen konnten.

Der Spielfilm: 1:0 Ruiz (25.), 1:1 Avdo (78.)

Die weiteren Partien im Steno:

Gestern, 15:00 Uhr
FSV Bretzenheim
FSV BretzenheimFSV Bretzenheim
SG Nordpfalz
SG NordpfalzSG Nordpfalz II
8
1
Abpfiff

Tore: 1:0 Wolf (5.), 2:0 Söylemez (6.), 3:0 Özkayin (15.), 4:0 Alshikh Ahmad (28.), 5:0 Bischof (29.), 6:0 Bischof (30.), 7:0 Özkayin (68.), 8:0 Becker (76.), 8:1 Bischof (90. Foulelfmeter)

Gestern, 15:00 Uhr
FSV 1928 Rehborn
FSV 1928 RehbornFSV Rehborn
FSV Reiffelbach/Roth
FSV Reiffelbach/RothReiffelbach
3
0
Abpfiff

Tore: 1:0 Münz (23.), 2:0 Münz (64.), 3:0 Benz (90.)

Gestern, 15:00 Uhr
TuS Gangloff
TuS GangloffTuS Gangloff
FC Schmittweiler/Callbach
FC Schmittweiler/CallbachFC Schmittweiler/Callbach II
2
3
Abpfiff

Tore: 1:0 Hoffmann (64.), 1:1 Loew (65.), 1:2 Becker (68.), 1:3 Lutete (72.), 2:3 Klein (82.)

Gestern, 15:00 Uhr
SG Rheinhessen
SG RheinhessenSG Rheinhessen
TSV Langenlonsheim
TSV LangenlonsheimTSV Langenlonsheim
1
4
Abpfiff

Tore: 0:1 Wingenter (61.), 0:2 Wingenter (63.), 0:3 Wingenter (69.), 1:3 Emmerling (84. Eigentor), 1:4 Dilber (89.)

Gestern, 15:00 Uhr
VfL Sponheim
VfL SponheimVfL Sponheim
SG Disibodenberg
SG DisibodenbergSG Disibodenberg
2
4
Abpfiff

Tore: 0:1 Schumacher (18.), 0:2 Schumacher (50.), 0:3 Höhn (56.), 0:4 Schumacher (59.), 1:4 Utecht (72.), 2:4 Chabo (78.)