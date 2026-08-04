B-Klasse KH II: Hargesheimer Ersatztorwart dreht im Sturm auf SG Guldenbachtal II hält die Null im Kerbe-Spiel +++ TSV Hargesheim II in Ultimo erfolgreich +++ SG Hochstetten macht halbes Dutzend voll +++ SV Winterbach II und SG Soonwald II siegen knapp +++ Remis in Fürfeld +++ VfL Rüdesheim II gewinnt fast zweistellig von Thomas Mirkes · Heute, 11:40 Uhr · 0 Leser

Tim Eigelsbach, Spieler des TSV Hargesheim II, zeigte als Ersatztorwart auch Qualitäten im Sturm und leitete den Sieg seiner Mannschaft ein. – Foto: Timo Babic

Bad Kreuznach. In der B-Klasse Bad Kreuznach 2 wurde - neben sechs Partien des ersten Spieltags - mit dem Duell „SG Guldenbachtal II - TuS Waldböckelheim II” ebenfalls eine Begegnung des sechsten Spieltags ausgetragen.

SG Guldenbachtal II – TuS Waldböckelheim II 3:0 (2:0) Luca Czarnecki, der sportliche Leiter der SG, gab zu Protokoll: „Der Sieg geht absolut in Ordnung. Die Jungs haben sich für die letzten fünf, sechs Wochen Vorbereitung belohnt und dafür, was sie an Schweiß und Mühe auf den Platz gebracht haben.” Die SG sei zudem mit einer gewissen „Extra-Portion Motivation” zu Werke gegangen, da sie sich im ersten Kerbe-Spiel bestens präsentieren und erfolgreich in die Saison starten wollten. „Die Jungs haben füreinander gekämpft, sind füreinander gelaufen und haben die Fehler gegenseitig ausgebügelt. Das hat den Unterschied gemacht und war ausschlaggebend für den Sieg”, freute sich Czarnecki.