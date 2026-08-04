B-Klasse KH II: Hargesheimer Ersatztorwart dreht im Sturm auf

Bad Kreuznach. In der B-Klasse Bad Kreuznach 2 wurde - neben sechs Partien des ersten Spieltags - mit dem Duell „SG Guldenbachtal II - TuS Waldböckelheim II” ebenfalls eine Begegnung des sechsten Spieltags ausgetragen.
SG Guldenbachtal II – TuS Waldböckelheim II 3:0 (2:0)
Luca Czarnecki, der sportliche Leiter der SG, gab zu Protokoll: „Der Sieg geht absolut in Ordnung. Die Jungs haben sich für die letzten fünf, sechs Wochen Vorbereitung belohnt und dafür, was sie an Schweiß und Mühe auf den Platz gebracht haben.” Die SG sei zudem mit einer gewissen „Extra-Portion Motivation” zu Werke gegangen, da sie sich im ersten Kerbe-Spiel bestens präsentieren und erfolgreich in die Saison starten wollten. „Die Jungs haben füreinander gekämpft, sind füreinander gelaufen und haben die Fehler gegenseitig ausgebügelt. Das hat den Unterschied gemacht und war ausschlaggebend für den Sieg”, freute sich Czarnecki.
Tore: 1:0 Özgür Basmeydan (10., Distanzschuss), 2:0 Vincent Claus Werner Köth (42.), 3:0 Julius Ruhl (82.), Besondere Vorkommnisse: 10-Minuten-Zeitstrafen für Sebastian Scherer (TuS Waldböckelheim II) wegen Meckerns (33.) & Fabian Fey (TuS Waldböckelheim II) wegen Meckerns (83.)
FC Bad Sodernheim II – TSV Hargesheim II 1:2 (1:1)
„Es war ein sehr ausgeglichenes Spiel. Wir waren durch die Urlaubssaison und die Nature One sehr ersatzgeschwächt. Unser erstes Tor hat Lars Stork nach einer starken Ecke von Hüseyin Bozkurt und Kopfballvorlage von Sascha Seither erzielt. Den Lucky Punch hat Dennis Schicht in der 90. Minute nach toller Vorarbeit unseres Neuzugangs Tim Eigelsbach, der nach einem Steckpass knapp am Torwart gescheitert war, gesetzt. Eigelsbach ist eigentlich Ersatztorhüter und ist in der 80. Minute im Sturm eingewechselt worden. Über ein Unentschieden hätten sich beide nicht beschweren dürfen”, kommentierte TSV-Spielertrainer Luca Kaul.
Tore: 0:1 Lars Jakob Werner Stork (18.), 1:1 Giano Feltrin (41.), 1:2 Dennis Schicht (90.+1), Besonderes Vorkommnis: 10-Minuten-Zeitstrafe für FC Bad Sodernheim II (76.)
SG Hochstetten/Nußbaum - SV 1922 Oberhausen II 6:0 (2:0)
Die SG Hochstetten lieferte einen souveränen Saisonauftakt ab. Für die Hausherren trafen Nick-Emil Grimm sowie Amir Dahdouh jeweils doppelt. Die Torschützenliste ergänzten Spielertrainer Kutsal Ceylan und Marcel Deutschmann.
Tore: 1:0 Nick-Emil Grimm (3.), 2:0 Kutsal Ceylan (22.), 3:0 Marcel Deutschmann (53.), 4:0, 5:0 Amir Dahdouh (61., 76.), 6:0 N.-E. Grimm (89.)
SV Winterbach II – TSV Lalo-Laubenheim 2:1 (1:1)
SVW-Spielertrainer Marius Hirsch berichtete: „Es war das erwartet schwere Auftaktspiel gegen einen starken Gegner. In der ersten Halbzeit haben wir sehr kompakt gestanden, defensiv kaum etwas zugelassen und uns offensiv gute Chancen erspielt. Nach unserer Führung haben wir kurz vor der Pause durch einen individuellen Fehler den Ausgleich hinnehmen müssen. Auch nach der Pause sind wir gut ins Spiel gekommen und haben nach einem sauber ausgespielten Konter erneut in Führung gehen können. In der Schlussphase haben wir zwar einige Angriffe des Gegners verteidigen müssen, haben es aber als Mannschaft sehr diszipliniert gelöst. Aufgrund unserer geschlossenen Mannschaftsleistung geht der Sieg aus meiner Sicht insgesamt in Ordnung.”
Tore: 1:0 Dennis Messer (30.), 1:1 Özgür Bayluk (40.), 2:1 Johannes Lenhart (70., Distanzschuss)
SG VFL Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein II – TuS Pfaffen-Schwabenheim II 2:2 (1:1)
„Guter Auftakt unserer zweiten Mannschaft. Definitiv verdienter Punkt. Besonderes Lob an unseren Neuzugang Lukas Steuerwald, der ein Tor erzielt hat und das 2:1 von Timo Schulz vorbereitet hat”, fasste Jörn Zillmann, der sportliche Leiter der SG, kurz zusammen.
Tore: 0:1 Oliver Karst (22., per Kopf), 1:1 Lukas Steuerwald (40.), 2:1 Timo Schulz (56.), 2:2 Janis Hamacher (83., direkter Freistoß)
SG Soonwald II – VfL Simmertal II 3:2 (1:1)
SGS-Spielertrainer Kevin Freudenberg sagte: „Simmertal hat uns in der ersten Halbzeit sehr gut angelaufen und ist dadurch verdient in Führung gegangen. Nach 20 Minuten haben wir angefangen, Fußball zu spielen und uns einige Torchancen zu erarbeiten. Am Ende haben wir auch verdient gewonnen.”
Tore: 0:1 Bastian Blum (2., Strafstoßtor), 1:1 Thorsten Reinhardt (44.), 2:1 Niklas Benz (60.), 3:1 Tim Schön (83.), 3:2 Patrick Lanz (90.), Besonderes Vorkommnis: Robin Griesang (SG Soonwald II) verschießt Elfmeter (32.)
SG VfR 07 Kirn/SC Kirn-Sulzbach II – VfL Rüdesheim II 0:9 (0:5)
VfL-Trainer Leandro Filipe Cerqueira Gulipa teilte mit: „Es war nicht unsere beste Leistung, dennoch waren wir über die gesamten 90 Minuten sehr dominant und hatten das Spiel jederzeit unter Kontrolle.”
Tore: 0:1 Sidar Köse (12.), 0:2 Eren Emirhan Ergün (15., direkter Freistoß), 0:3 S. Köse (24., direkter Freistoß), 0:4 Yasin Ünal (36.), 0:5 Rodrigo Miguel Matos Cardoso (44.), 0:6 Y. Ünal (58.), 0:7 Hayri Gülsen (73.), 0:8 Yunus Yildirim (79.), 0:9 Vural Ikiz (81.), Besonderes Vorkommnis: 10-Minuten-Zeitstrafe für SG VfR 07 Kirn/SC Kirn-Sulzbach II wegen Ballwegschießens (78.)