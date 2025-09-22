B-Klasse KH II: FSV Rehborn gelingt Lucky Punch, Primus strauchelt

Der FSV Rehborn (hier in rot) legte großes Engagement an den Tag und erkämpfte sich bei einer Achterbahnfahrt der Gefühle immerhin noch ein 2:2 in der Schlusssekunde. – Foto: Gregor Wurdel - Archiv

Bad Kreuznach. Den 8. Spieltag der B-Klasse Bad Kreuznach II eröffnete bereits am Samstag der TuS Gangloff, der für ein Spektakel sorgte und sich in einem offensiv geprägten Duell mit 7:3 gegen die SG Rheinhessen durchsetzte. Zeitgleich trennten sich der FSV Rehborn und der FC Schmittweiler/Callbach II nach einer ganz wilden Schlussphase 2:2. Am Sonntag kam es dann zu weiteren packenden Partien: Spitzenreiter FSV Bretzenheim musste sich beim TSV Hargesheim II mit einem 1:1 begnügen. Die SG Waldlaubersheim/Gutenberg gewann mit 4:1 bei Kellerkind SG Nordpfalz II. Selbiges galt für die Kreuznacher Kickers bei der dritten Mannschaft der SG Meisenheim/Desloch-Jeckenbach/Lauschied. Spannend verlief das Duell zwischen dem TSV Langenlonsheim und der SG Disibodenberg, das mit einem 2:2-Remis endete. Für eine Überraschung sorgte der FSV Reiffelbach/Roth, der dem favorisierten FC Bad Sobernheim II mit einem 2:1-Heimsieg die Punkte abknöpfte und die rote Laterne der SG Nordpfalz II übergab.

