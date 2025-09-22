B-Klasse KH II: FSV Rehborn gelingt Lucky Punch, Primus strauchelt

Bad Kreuznach. Den 8. Spieltag der B-Klasse Bad Kreuznach II eröffnete bereits am Samstag der TuS Gangloff, der für ein Spektakel sorgte und sich in einem offensiv geprägten Duell mit 7:3 gegen die SG Rheinhessen durchsetzte. Zeitgleich trennten sich der FSV Rehborn und der FC Schmittweiler/Callbach II nach einer ganz wilden Schlussphase 2:2.
Am Sonntag kam es dann zu weiteren packenden Partien: Spitzenreiter FSV Bretzenheim musste sich beim TSV Hargesheim II mit einem 1:1 begnügen. Die SG Waldlaubersheim/Gutenberg gewann mit 4:1 bei Kellerkind SG Nordpfalz II. Selbiges galt für die Kreuznacher Kickers bei der dritten Mannschaft der SG Meisenheim/Desloch-Jeckenbach/Lauschied.
Spannend verlief das Duell zwischen dem TSV Langenlonsheim und der SG Disibodenberg, das mit einem 2:2-Remis endete. Für eine Überraschung sorgte der FSV Reiffelbach/Roth, der dem favorisierten FC Bad Sobernheim II mit einem 2:1-Heimsieg die Punkte abknöpfte und die rote Laterne der SG Nordpfalz II übergab.
Von Beginn an zeigten die Gastgeber eine starke Mentalität und erspielten sich gleich mehrere hochkarätige Möglichkeiten. Doch die mangelnde Chancenverwertung verhinderte eine frühe Führung. „Wir sind sehr gut reingekommen, haben viel investiert, aber unsere Hundertprozenter in der ersten Halbzeit leider nicht genutzt“, haderte Trainer Manuel Schmidt mit dem 0:0-Pausenstand. So kam es, wie es kommen musste: Nach einem individuellen Fehler in der Hintermannschaft nutzte Lukas Frenger in der 55. Minute die Gelegenheit und brachte die Gäste mit 0:1 in Front. Rehborn ließ sich jedoch nicht beirren und drängte auf den Ausgleich. In der 81. Minute war es schließlich soweit: Nach einem umstrittenen Foulelfmeter übernahm Lukas Münz Verantwortung und verwandelte souverän zum 1:1.
In der Schlussphase entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Zunächst vergaben die Hausherren den möglichen Siegtreffer, ehe Kevin Maurer in der Nachspielzeit (90.+3) nach einem hohen Freistoßball von der Mittellinie eiskalt zur erneuten Führung für Schmittweiler/Callbach II traf. Doch Rehborn stemmte sich gegen die drohende Niederlage und warf noch einmal alles nach vorne. Mit der letzten Aktion des Spiels drückte Marcel Schuster einen Abpraller vom Innenpfosten nach einem Flankenball über die Linie (90.+5) – der späte Lucky Punch zum 2:2-Endstand.
Trotz des späten Jubels überwog bei Trainer Schmidt der Eindruck, dass mehr möglich gewesen wäre: „Wenn man auf unsere zahlreichen ausgelassenen Top-Chancen schaut, haben wir leider zwei Punkte verloren. Aber ich bin mit der Mannschaft sehr zufrieden. Von Nummer 1 bis 16 haben alle alles auf dem Platz gelassen – eine tolle kämpferische Vorstellung.“ Der FSV-Trainer war mit den Spielen zu Saisonstart weniger zufrieden, jetzt zeige die Formkurve wieder nach oben. „Wir versuchen uns aktuell eher auf die Basics zu fokussieren und das setzen die Jungs toll um“, sagte Schmidt abschließend.
Der Spielfilm: 0:1 Frenger (55.), 1:1 Münz (81. Foulelfmeter), 1:2 Maurer (90. +3), 2:2 Schuster (90. +5)
Die weiteren Partien im Steno:
Tore: 1:0 Rahn (2.), 1:1 Cicu (16.), 1:2 Cicu (18.), 1:3 Al Shehabi (23.), 2:3 Rahn (33. Foulelfmeter), 3:3 Neubrech (45.), 4:3 Schwehm (68.), 5:3 Edinger (74.), 6:3 Rahn (90.), 7:3 Rahn (90.+4 Foulelfmeter)
Tore: 1:0 Merkle (10.), 1:1 Bischof (48.)
Tore: 0:1 Güler (45. Foulelfmeter), 1:1 Gebauer (56.), 1:2 Mohammadi (75.), 1:3 Mohammadi (88.), 1:4 Mohammadi (90.)
Tore: 0:1 Armbrüster (15.), 0:2 Armbrüster (42.), 0:3 Armbrüster (49.), 0:4 Armbruester (70.), 1:4 Sutor (71.)
Tore: 0:1 Basha (24. Eigentor), 1:1 Spanier (33.), 2:1 Graffe (63.), 2:2 Lorenz (83.)
Tore:1:0 Suayyiplar (10.), 2:0 Suayyiplar (17.), 2:1 Kappes (30.)