B-Klasse KH II: FSV Bretzenheim siegt trotz eigener Widerstände

Bad Kreuznach. An Spieltag 27, und damit vier Spieltage vor Saisonende, fielen in mehreren Partien zahlreiche Treffer. Deutlich wurde es insbesondere beim 17:1-Erfolg der SG Disibodenberg gegen die SG Nordpfalz II.
Auch der Konkurrent um die Spitze, FSV Bretzenheim, ließ nicht locker und bezwang die Kreuznachers Kicker (Dritter) auswärts mit 4:2. Fast mit demselben Ergebnis setzte sich die SG Rheinhessen gegen den TSV Hargesheim II durch (5:2).
Klar siegte der FC Schmittweiler/Callbach II mit 4:0 gegen die SG Meisenheim/Desloch-Jeckenbach/Lauschied III, während der FSV Rehborn mit 2:0 gegen den TSV Langenlonsheim die Oberhand behielt. Die beiden siegreichen Teams mit der weißen Weste spielen seit einigen Wochen befreit sowie erfolgreich auf.
Ebenfalls torreich ging es auch in der Partie zwischen dem FSV Reiffelbach/Roth und dem VfL Sponheim zu, die Gäste entschieden die Begegnung mit 7:1 für sich. Außerdem gewann der TuS Gangloff beim FC Bad Sobernheim II mit 2:0.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung.
Im Mittelpunkt der Partie vor 160 Zuschauern stand ausgerechnet Matthias Münch, der FSV-Sprecher und sportliche Leiter, der in der Innenverteidigung begann und einen wechselhaften Nachmittag erlebte. „Das war ein Spiel, das eher gegen mich spricht“, räumte Münch nach Abpfiff selbstkritisch ein. Bereits in der Anfangsphase hätte er seine Mannschaft in Führung bringen können, vergab jedoch einen Foulelfmeter in der 20. Minute – ein schwach geschossener Versuch, den FV-Torhüter Christopher Mayer problemlos parierte.
Bretzenheim ließ sich davon jedoch nicht beirren und ging wenig später in Führung: Nach einer Ecke von Robert Jakubowski war es Ben von der Weiden, der per Kopf das 0:1 erzielte (31.). Die Antwort der Gastgeber ließ nicht lange auf sich warten. Nach einem Foulspiel von Münch zeigte der Schiedsrichter erneut auf den Punkt - Francesco Armbrüster verwandelte sicher zum 1:1 (36.).
Nur fünf Minuten später konnte Münch seinen Fehler wieder ausbügeln. Nach einem weiteren Eckball traf er selbst per Kopf, gegen die Laufrichtung des Keepers und unhaltbar, zur erneuten Führung für die Gäste (41.).
Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich ein offenes Spiel mit wechselnden Phasen. Beide Teams kamen gut aus der Kabine, ehe erneut Münch im Fokus stand: Auf der Außenbahn verlor er nach einem missglückten Klärungsversuch den Ball, Armbrüster nutzte dies eiskalt zum 2:2-Ausgleich (62.). Doch Bretzenheim zeigte Moral und schlug postwendend zurück. Nur zwei Minuten später traf Noel Becker per direkt verwandeltem Freistoß zur erneuten Führung (64.), ehe Jakubowski mit dem 4:2 in der 67. Minute für die Vorentscheidung sorgte.
Die Partie blieb trotz hoher Intensität insgesamt fair, auch wenn Jakubowski in der Schlussphase noch die Gelb-Rote Karte sah (75.). Am Ergebnis änderte dies nichts mehr. „Die Mannschaft hat meine Leistung heute korrigiert und eine super Moral gezeigt“, lobte Münch seine Mitspieler. „Das zeichnet uns aus, wir sind zu einer echten Familie zusammengewachsen.“
Mit Blick auf den kommenden Showdown gegen die SG Disibodenberg in zwei Wochen richtet sich der Fokus bereits nach vorne: „Wir werden die Zeit nutzen, um uns optimal vorzubereiten. Im Gegensatz zu unserem Gegner haben wir am Amfang nie von einem Aufstieg gesprochen – wir gehen also weiter befreit in die Spiele und wollen das Beste rausholen.“
Der Spielverlauf: 0:1 von der Weiden (31.), 1:1 Armbrüster (36. Foulelfmeter), 1:2 Münch (41.), 2:2 Armbrüster (62.), 2:3 Becker (64.), 2:4 Jakubowski (67.)
Besonderes Vorkommnis: Münch (FSV Bretzenheim) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Mayer (20.).
Die weiteren Spiele im Steno:
Tore: 0:1 Neubrech (2.), 0:2 Neubrech (77.)
Tore: 1:0 Schiffler (17. Foulelfmeter), 2:0 Schiffler (62. Foulelfmeter), 3:0 Frenger (74.), 4:0 Koslowski (84.)
Tore: 1:0 Eisenbrandt (4.), 2:0 Schumacher (16. Foulelfmeter), 3:0 Schumacher (17.), 4:0 Dreesbach (24.), 4:1 Theisen (27.), 5:1 Dreesbach (39.), 6:1 Dreesbach (41.), 7:1 Schumacher (53.), 8:1 Eisenbrandt (55.), 9:1 Schumacher (61.), 10:1 Schumacher (65.), 11:1 Lahm (67.), 12:1 Fonteyn (70.), 13:1 Fonteyn (74.), 14:1 Paulus (76.), 15:1 Paulus (78.), 16:1 Schäfer (81.), 17:1 Wagner (82.)
Tore: 1:0 Cicu (16.), 1:1 Gaul (31.), 2:1 Westhöfer (36.), 3:1 Bouhki (43. Foulelfmeter), 4:1 Cicu (46.), 4:2 Tropschug (55.), 5:2 Cicu (76.)
Tore: 0:1 Veldenzer (17.), 1:1 Schiffler (29.), 1:2 Schauß (32.), 1:3 Fischer (49.), 1:4 Veldenzer (54.), 1:5 Fischer (73.), 1:6 Schauß (76.), 1:7 Conradi (82.)
Tore: 1:0 Suayyiplar (66.), 2:0 Suayyiplar (80.)