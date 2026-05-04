B-Klasse KH II: FSV Bretzenheim siegt trotz eigener Widerstände Matthias Münch erlebt einen wechselhaften Nachmittag, sein FSV Bretzenheim siegt trotzdem beim Dritten +++ Die SG Disibodenberg lässt es richtig krachen +++ Die Erfolgswochen vom FC Schmittweiler/Callbach II und FSV Rehborn gehen weiter von Max Schäfer · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser

Und abklatschen: Der FSV Bretzenheim (hier in weiß) konnte sich über den Dreier in einem offenen Spiel bei den Kreuznacher Kickers freuen. – Foto: Jutta Bohr - Archiv

Bad Kreuznach. An Spieltag 27, und damit vier Spieltage vor Saisonende, fielen in mehreren Partien zahlreiche Treffer. Deutlich wurde es insbesondere beim 17:1-Erfolg der SG Disibodenberg gegen die SG Nordpfalz II. Auch der Konkurrent um die Spitze, FSV Bretzenheim, ließ nicht locker und bezwang die Kreuznachers Kicker (Dritter) auswärts mit 4:2. Fast mit demselben Ergebnis setzte sich die SG Rheinhessen gegen den TSV Hargesheim II durch (5:2). Klar siegte der FC Schmittweiler/Callbach II mit 4:0 gegen die SG Meisenheim/Desloch-Jeckenbach/Lauschied III, während der FSV Rehborn mit 2:0 gegen den TSV Langenlonsheim die Oberhand behielt. Die beiden siegreichen Teams mit der weißen Weste spielen seit einigen Wochen befreit sowie erfolgreich auf. Ebenfalls torreich ging es auch in der Partie zwischen dem FSV Reiffelbach/Roth und dem VfL Sponheim zu, die Gäste entschieden die Begegnung mit 7:1 für sich. Außerdem gewann der TuS Gangloff beim FC Bad Sobernheim II mit 2:0.

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