 2026-03-25T14:09:28.761Z

Ligabericht

B-Klasse KH II: Drei Elfmeter und ein spätes Remis im Keller

Die SG Rheinhessen kommt nicht über eine Punkteteilung gegen den TuS Gangloff hinaus +++ Top-Fünf gewinnen allesamt +++ Rehborns perfekte Woche

von Max Schäfer · Heute, 21:00 Uhr · 0 Leser
Mit einer späten Standardvariante ins Glück: Der TuS Gangloff (blaue Trikots) durfte sich über einen späten Punkt freuen.
Mit einer späten Standardvariante ins Glück: Der TuS Gangloff (blaue Trikots) durfte sich über einen späten Punkt freuen. – Foto: Jonathan Sauer - Archiv

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B-Klasse Kreuznach II
TSV Langenlonsheim
SG Meisenheim/Desloch-Jeckenbach/Lauschied III
FSV Rehborn
FC Schmittweiler/Callbach II

Bad Kreuznach. Der 23. Spieltag in der B-Klasse Bad Kreuznach II brachte keinerlei Überraschungen mit sich. Der FSV Rehborn setzte sich beim FC Schmittweiler/Callbach II mit 2:1 durch und fuhr damit neun Punkte binnen sieben Tagen ein.

Der FC Bad Sobernheim II gewann gegen Schlusslicht FSV Reiffelbach standesgemäß mit 7:0. Die SG Disibodenberg besiegte den TSV Langenlonsheim mit 6:1, ebenso wie Aufstiegskonkurrent FSV Bretzenheim gegen den TSV Hargesheim II.

7:0 hieß es zwischen der SG Waldlaubersheim/Gutenberg und der SG Nordpfalz II. „Zu Null" entschied auch der FV Kreuznacher Kickers seine Partie gegen die SG Meisenheim/Desloch-Jeckenbach/Lauschied III für sich (3:0).

Die Partie im unteren Drittel der Tabelle zwischen der SG Rheinhessen und dem TuS Gangloff endete 2:2, nachdem die Hausherren ihren dritten Strafstoß in der Partie kurz vor Schluss zum vermeintlichen Siegtreffer verwandelten, allerdings doch noch einmal von einer Standardvariante überrascht wurden.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung.

Gestern, 15:00 Uhr
SG Rheinhessen
SG RheinhessenSG Rheinhessen
TuS Gangloff
TuS GangloffTuS Gangloff
2
2
Abpfiff

SG-Trainer Yves Kaffenberger hatte vor dem Heimspiel gegen den TuS Gangloff eine klare Zielsetzung ausgegeben: „Wir wollten in der Tabelle an Gangloff heranrücken.“ Die Hausherren bestimmten über weite Strecken die Partie, taten sich jedoch schwer, daraus Kapital zu schlagen. „Wir waren insgesamt zu ungeduldig. Wir hatten zwar viel Ballbesitz und Kontrolle, aber einfach zu wenig Durchschlagskraft“, analysierte Kaffenberger.

Der TuS Gangloff hingegen konzentrierte sich nahezu ausschließlich auf die Defensive. „Sie sind, glaube ich, mit dem letzten Aufgebot angereist, haben das aber sehr gut gemacht und auf Konter gesetzt.“ Genau ein solcher Nadelstich führte auch zur Führung der Gäste: Nach einem schnellen Umschaltmoment traf Johnny-Lee Hoffmann zum 0:1 (14.). Die SG Rheinhessen musste in der Folge weiter anlaufen – und bekam gleich mehrfach die Chance vom Punkt.

Drei Elfmeter, späte Tore und ein gerechtes Remis

Insgesamt drei Strafstöße wurden den Hausherren zugesprochen. Den ersten vergab Cedric Westhöfer noch (35.), ehe Elias Bouhki nach der Pause die Nerven behielt und zum 1:1 ausglich (56.). Die Partie blieb in der Folge ein Geduldsspiel, ehe es in der Schlussphase nochmals turbulent wurde. In der 86. Minute zeigte der Schiedsrichter erneut auf den Punkt. Diesmal übernahm wieder Westhöfer Verantwortung – und traf zur 2:1-Führung. Doch die Freude währte nicht lange. „Danach hat der Gegner alles nach vorne geworfen und sich einige Standards erarbeitet“, schilderte Kaffenberger.

Einer dieser brachte schließlich den Ausgleich: Nach einer kurzen Eckballvariante kam Niklas Karch zum Kopfball und stellte auf 2:2 (89.). „Der Gegner hat sich den Ausgleich erkämpft“, meinte Kaffenberger anerkennend. Am Ende sprach der SG-Coach von einem leistungsgerechten Ergebnis: „Wir hatten insgesamt zu wenig Bewegung in unseren Angriffen, deshalb geht das Unentschieden in Ordnung. Es hat sich leider so ein bisschen wie ein Sommerkick angefühlt.“

In der Tabelle bleibt die SG Rheinhessen damit auf Rang zwölf stehen und kommt nun auf 16 Punkte. Der TuS Gangloff rangiert mit 20 Zählern weiterhin vier Punkte und einen Platz vor der SG.

Die weiteren Partien im Steno:

Gestern, 13:00 Uhr
FC Schmittweiler/Callbach
FC Schmittweiler/CallbachFC Schmittweiler/Callbach II
FSV 1928 Rehborn
FSV 1928 RehbornFSV Rehborn
1
2
Abpfiff

Tore: 0:1 Bappert (14.), 1:1 Köhler (48.), 1:2 Suayyiplar (81.)

Gestern, 13:00 Uhr
FC Bad Sobernheim
FC Bad Sobernheim FC Bad Sobernheim  II
FSV Reiffelbach/Roth
FSV Reiffelbach/RothReiffelbach
7
0
Abpfiff

Tore: 1:0 Feltrin (5.), 2:0 Baum (12.), 3:0 Romero (42.), 4:0 Wiese (45.), 5:0 (65.), 6:0 Schnell (76.), 7:0 Schnell (80.)

Gestern, 15:00 Uhr
SG Disibodenberg
SG DisibodenbergSG Disibodenberg
TSV Langenlonsheim
TSV LangenlonsheimTSV Langenlonsheim
6
1
Abpfiff

Tore: 1:0 Höhn (10.), 1:1 Basha (15.), 2:1 Höhn (23.), 3:1 Höhn (47.), 4:1 Schumacher (60. Foulelfmeter), 5:1 Lips (62.), 6:1 Schäfer (76.)

Gestern, 15:00 Uhr
FSV Bretzenheim
FSV BretzenheimFSV Bretzenheim
TSV Hargesheim
TSV HargesheimHargesheim II
6
1
Abpfiff

Tore: 1:0 Jakubowski (7.), 2:0 Bischof (9.), 3:0 Özkayin (14.), 4:0 Wolf (22.), 5:0 Jakubowski (50.), 6:0 Özkayin (83.), 6:1 Hahne (88.)

Gestern, 15:00 Uhr
FV Kreuznacher Kickers
FV Kreuznacher KickersFV Kreuznacher Kickers
SG Meisenheim/Desloch-Jeckenbach/Lauschied
SG Meisenheim/Desloch-Jeckenbach/LauschiedSG Meisenheim/Desloch-Jeckenbach/Lauschied III
3
0
Abpfiff

Tore: 1:0 Huiss (30.), 2:0 Gashi (56.), 3:0 Armbruester (88.)

Gestern, 15:00 Uhr
SG Waldlaubersheim/Gutenberg
SG Waldlaubersheim/GutenbergSG Waldlaubersheim/Gutenberg
SG Nordpfalz
SG NordpfalzSG Nordpfalz II
7
0
Abpfiff

Tore: 1:0 Mohammadi (15.), 2:0 Dressler (16.), 3:0 Mohammadi (27.), 4:0 Mamo (32.), 5:0 Belmedah (53.), 6:0 Belmedah (56.), 7:0 Meffert (89.)