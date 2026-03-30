B-Klasse KH II: Drei Elfmeter und ein spätes Remis im Keller Die SG Rheinhessen kommt nicht über eine Punkteteilung gegen den TuS Gangloff hinaus +++ Top-Fünf gewinnen allesamt +++ Rehborns perfekte Woche von Max Schäfer · Heute, 21:00 Uhr · 0 Leser

Mit einer späten Standardvariante ins Glück: Der TuS Gangloff (blaue Trikots) durfte sich über einen späten Punkt freuen. – Foto: Jonathan Sauer - Archiv

Bad Kreuznach. Der 23. Spieltag in der B-Klasse Bad Kreuznach II brachte keinerlei Überraschungen mit sich. Der FSV Rehborn setzte sich beim FC Schmittweiler/Callbach II mit 2:1 durch und fuhr damit neun Punkte binnen sieben Tagen ein. Der FC Bad Sobernheim II gewann gegen Schlusslicht FSV Reiffelbach standesgemäß mit 7:0. Die SG Disibodenberg besiegte den TSV Langenlonsheim mit 6:1, ebenso wie Aufstiegskonkurrent FSV Bretzenheim gegen den TSV Hargesheim II. 7:0 hieß es zwischen der SG Waldlaubersheim/Gutenberg und der SG Nordpfalz II. „Zu Null" entschied auch der FV Kreuznacher Kickers seine Partie gegen die SG Meisenheim/Desloch-Jeckenbach/Lauschied III für sich (3:0). Die Partie im unteren Drittel der Tabelle zwischen der SG Rheinhessen und dem TuS Gangloff endete 2:2, nachdem die Hausherren ihren dritten Strafstoß in der Partie kurz vor Schluss zum vermeintlichen Siegtreffer verwandelten, allerdings doch noch einmal von einer Standardvariante überrascht wurden.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung.