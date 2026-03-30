B-Klasse KH II: Drei Elfmeter und ein spätes Remis im Keller

Bad Kreuznach. Der 23. Spieltag in der B-Klasse Bad Kreuznach II brachte keinerlei Überraschungen mit sich. Der FSV Rehborn setzte sich beim FC Schmittweiler/Callbach II mit 2:1 durch und fuhr damit neun Punkte binnen sieben Tagen ein.
Der FC Bad Sobernheim II gewann gegen Schlusslicht FSV Reiffelbach standesgemäß mit 7:0. Die SG Disibodenberg besiegte den TSV Langenlonsheim mit 6:1, ebenso wie Aufstiegskonkurrent FSV Bretzenheim gegen den TSV Hargesheim II.
7:0 hieß es zwischen der SG Waldlaubersheim/Gutenberg und der SG Nordpfalz II. „Zu Null" entschied auch der FV Kreuznacher Kickers seine Partie gegen die SG Meisenheim/Desloch-Jeckenbach/Lauschied III für sich (3:0).
Die Partie im unteren Drittel der Tabelle zwischen der SG Rheinhessen und dem TuS Gangloff endete 2:2, nachdem die Hausherren ihren dritten Strafstoß in der Partie kurz vor Schluss zum vermeintlichen Siegtreffer verwandelten, allerdings doch noch einmal von einer Standardvariante überrascht wurden.
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SG-Trainer Yves Kaffenberger hatte vor dem Heimspiel gegen den TuS Gangloff eine klare Zielsetzung ausgegeben: „Wir wollten in der Tabelle an Gangloff heranrücken.“ Die Hausherren bestimmten über weite Strecken die Partie, taten sich jedoch schwer, daraus Kapital zu schlagen. „Wir waren insgesamt zu ungeduldig. Wir hatten zwar viel Ballbesitz und Kontrolle, aber einfach zu wenig Durchschlagskraft“, analysierte Kaffenberger.
Der TuS Gangloff hingegen konzentrierte sich nahezu ausschließlich auf die Defensive. „Sie sind, glaube ich, mit dem letzten Aufgebot angereist, haben das aber sehr gut gemacht und auf Konter gesetzt.“ Genau ein solcher Nadelstich führte auch zur Führung der Gäste: Nach einem schnellen Umschaltmoment traf Johnny-Lee Hoffmann zum 0:1 (14.). Die SG Rheinhessen musste in der Folge weiter anlaufen – und bekam gleich mehrfach die Chance vom Punkt.
Insgesamt drei Strafstöße wurden den Hausherren zugesprochen. Den ersten vergab Cedric Westhöfer noch (35.), ehe Elias Bouhki nach der Pause die Nerven behielt und zum 1:1 ausglich (56.). Die Partie blieb in der Folge ein Geduldsspiel, ehe es in der Schlussphase nochmals turbulent wurde. In der 86. Minute zeigte der Schiedsrichter erneut auf den Punkt. Diesmal übernahm wieder Westhöfer Verantwortung – und traf zur 2:1-Führung. Doch die Freude währte nicht lange. „Danach hat der Gegner alles nach vorne geworfen und sich einige Standards erarbeitet“, schilderte Kaffenberger.
Einer dieser brachte schließlich den Ausgleich: Nach einer kurzen Eckballvariante kam Niklas Karch zum Kopfball und stellte auf 2:2 (89.). „Der Gegner hat sich den Ausgleich erkämpft“, meinte Kaffenberger anerkennend. Am Ende sprach der SG-Coach von einem leistungsgerechten Ergebnis: „Wir hatten insgesamt zu wenig Bewegung in unseren Angriffen, deshalb geht das Unentschieden in Ordnung. Es hat sich leider so ein bisschen wie ein Sommerkick angefühlt.“
In der Tabelle bleibt die SG Rheinhessen damit auf Rang zwölf stehen und kommt nun auf 16 Punkte. Der TuS Gangloff rangiert mit 20 Zählern weiterhin vier Punkte und einen Platz vor der SG.
Die weiteren Partien im Steno:
Tore: 0:1 Bappert (14.), 1:1 Köhler (48.), 1:2 Suayyiplar (81.)
Tore: 1:0 Feltrin (5.), 2:0 Baum (12.), 3:0 Romero (42.), 4:0 Wiese (45.), 5:0 (65.), 6:0 Schnell (76.), 7:0 Schnell (80.)
Tore: 1:0 Höhn (10.), 1:1 Basha (15.), 2:1 Höhn (23.), 3:1 Höhn (47.), 4:1 Schumacher (60. Foulelfmeter), 5:1 Lips (62.), 6:1 Schäfer (76.)
Tore: 1:0 Jakubowski (7.), 2:0 Bischof (9.), 3:0 Özkayin (14.), 4:0 Wolf (22.), 5:0 Jakubowski (50.), 6:0 Özkayin (83.), 6:1 Hahne (88.)
Tore: 1:0 Huiss (30.), 2:0 Gashi (56.), 3:0 Armbruester (88.)