B-Klasse KH II: Bretzenheim jubelt im Topduell trotz kurzer Dürrephase

Dran und doch drin: Rehborns Keeper Marco Wietrzyckowski ahnt die richtige Ecke beim Elfmeter von Johannes Graffe und kann das 1:0-Siegtor für Lalo-Laubenheim trotzdem nicht verhindern. – Foto: Jochen Coutandin

Bad Kreuznach. Bereits am Samstag eröffnete der FC Bad Sobernheim II den zwölften Spieltag der B-Klasse Bad Kreuznach II mit einem 5:2-Auswärtssieg beim TuS Gangloff. Knapp ging es sonntags in Hargesheim zu, wo die zweite Mannschaft des TSV mit 2:1 gegen die SG Rheinhessen die Oberhand behielt und dabei den Siegtreffer erst in der Schlussminute erzielte. Einen ebenfalls engen 2:1-Heimsieg sicherte sich die SG Meisenheim/Desloch-Jeckenbach/Lauschied III gegen den FC Schmittweiler/Callbach II, während der TSV Langenlonsheim gegen Tabellennachbarn FSV Rehborn mit 1:0 siegte. Deutlich weniger spannend verlief das Spiel zwischen der SG Nordpfalz II und der SG Disibodenberg – die Gäste gewannen mit 6:1. Den höchsten Sieg des Wochenendes feierte allerdings der VfL Sponheim, der den FSV Reiffelbach/Roth mit 7:0 regelrecht überrollte. Ein weiteres Offensivspektakel gab es beim Topspiel in Bretzenheim, wo der FSV mit 5:2 gegen die FV Kreuznacher Kickers triumphierte und den Platz an der Sonne erfolgreich verteidigte.

