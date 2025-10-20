B-Klasse KH II: Bretzenheim jubelt im Topduell trotz kurzer Dürrephase

Bad Kreuznach. Bereits am Samstag eröffnete der FC Bad Sobernheim II den zwölften Spieltag der B-Klasse Bad Kreuznach II mit einem 5:2-Auswärtssieg beim TuS Gangloff. Knapp ging es sonntags in Hargesheim zu, wo die zweite Mannschaft des TSV mit 2:1 gegen die SG Rheinhessen die Oberhand behielt und dabei den Siegtreffer erst in der Schlussminute erzielte.
Einen ebenfalls engen 2:1-Heimsieg sicherte sich die SG Meisenheim/Desloch-Jeckenbach/Lauschied III gegen den FC Schmittweiler/Callbach II, während der TSV Langenlonsheim gegen Tabellennachbarn FSV Rehborn mit 1:0 siegte. Deutlich weniger spannend verlief das Spiel zwischen der SG Nordpfalz II und der SG Disibodenberg – die Gäste gewannen mit 6:1.
Den höchsten Sieg des Wochenendes feierte allerdings der VfL Sponheim, der den FSV Reiffelbach/Roth mit 7:0 regelrecht überrollte. Ein weiteres Offensivspektakel gab es beim Topspiel in Bretzenheim, wo der FSV mit 5:2 gegen die FV Kreuznacher Kickers triumphierte und den Platz an der Sonne erfolgreich verteidigte.
Bretzenheims Spielertrainer Sinan Kaya sah im Topspiel über weite Strecken eine überzeugende Vorstellung seiner Mannschaft gegen die drittplatzierten Kreuznacher Kickers, musste in der Schlussphase jedoch kurzzeitig um den Lohn zittern. „Wir sind gut ins Spiel gekommen, unser Matchplan ist zu Beginn voll aufgegangen“, zeigte sich Kaya nach Abpfiff zufrieden. „Wir wollten kompakt verteidigen und den Gegner über schnelle Umschaltmomente auskontern – das haben die Jungs hervorragend umgesetzt.“
Nach einem langen Ball von Kaya selbst brachte Ben von der Weiden (11.) seine Farben früh mit 1:0 in Führung. Der FSV blieb druckvoll und kontrollierte das Geschehen. Ein sehenswerter Angriff über Noel Becker, der mit einem präzisen Steckpass von der Weiden fand, leitete das 2:0 (27.) ein – der Stürmer legte uneigennützig auf Johann Nowicki quer, der nur noch einschieben musste. Die Gastgeber dominierten die erste Halbzeit klar, ließen kaum Torchancen der Kickers zu und gingen mit einer verdienten Zwei-Tore-Führung in die Pause. Kurz nach dem Seitenwechsel erhöhte Denis Bischof (49.) auf 3:0 und sorgte damit für vermeintlich klare Verhältnisse.
Doch ab der 75. Minute geriet die Partie plötzlich noch einmal ins Wanken. „Da waren wir kollektiv im Tiefschlaf“, monierte Kaya. Innerhalb von nur sieben Minuten brachte Dennis Armbrüster (74./81.) die Gäste mit einem Doppelschlag wieder heran und machte das Spiel unerwartet spannend. In dieser Phase konnte sich der FSV bei seinem Torwart Matthias Münch bedanken, der mit mehreren starken Paraden den möglichen Ausgleich verhinderte.
Erst in den letzten Minuten machte Bretzenheim alles klar: Zwei Konter nutzte erneut von der Weiden (85./87.) eiskalt und schnürte damit seinen Dreierpack zum 5:2-Endstand.„Alles in allem war der Sieg verdient. Die Zuschauer haben bei sieben Toren sicher einiges geboten bekommen“, bilanzierte Kaya. „Mit der Leistung bin ich zufrieden – nicht aber mit den zehn Minuten, in denen wir völlig geschlafen haben. Daran müssen wir noch arbeiten.“ Der FSV hat nun spielfrei, bevor in zwei Wochen das mit Spannung erwartete Duell gegen die SG Disibodenberg (Erster gegen Zweiter) ansteht. „Darauf freuen wir uns schon sehr“, blickte der Coach voraus.
Der Spielfilm: 1:0 von der Weiden (11.), 2:0 Nowicki (27.), 3:0 Bischof (49.), 3:1 Armbruester (74.), 3:2 Armbruester (81.), 4:2 von der Weiden (85.), 5:2 von der Weiden (87.)
Die weiteren Partien im Steno:
Tore: 0:1 Kollert (41.), 0:2 Cakir (50.), 0:3 Baum (53.), 1:3 Rahn (55.), 1:4 Baum (71.), 2:4 Neubrech (90.), 2:5 Basile (90.+1)
Tore: 0:1 Westhöfer (44.), 1:1 Gaul (73.), 2:1 Kaul (90.)
Tore: 0:1 Eisenbrandt (7.), 0:2 Schäfer (12.), 0:3 Schäfer (20.), 0:4 Eisenbrandt (55.), 0:5 Eisenbrandt (60.), 1:5 Zimmermann (64. Foulelfmeter), 1:6 Dongus (68.)
Tore: 1:0 Lörsch (61.), 2:0 Lörsch (80.), 2:1 Bachmann (90.)
Tore: 1:0 Fischer (19.), 2:0 Conradi (25.), 3:0 Dinc (43.), 4:0 Schauß (66.), 5:0 Zimmermann (77.), 6:0 Schauß (79.), 7:0 Niebergall (86.)
Tore: 1:0 Graffe (62. Foulelfmeter)