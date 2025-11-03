B-Klasse KH I: Zwei Sonntagsschüsse zum Weinsheimer Derby-Arbeitssieg

Nicht zu stoppen war der ballführende Weinsheimer Steven Thiel (#7), der gleich doppelt aus der Distanz einnetzte. – Foto: Belana Hall - Archiv

Bad Kreuznach. Am 14. Spieltag setzte die SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim II mit einem 5:1-Heimsieg gegen den TuS Waldböckelheim II schon am Samstag ein deutliches Ergebnis. Ebenfalls torreich eröffneten die Protagonisten den Sonntag, bei der Partie zwischen der SG Guldenbachtal II und dem VfL Simmertal II behielten die Gäste mit 4:2 die Oberhand. Deutlich mit 5:1 gewann die SG VfR 07 Kirn/Kirn-Sulzbach II beim Letzten TSV Bockenau II. Die SG Spabrücken/Schwarzerden/Hergenfeld setzte sich auswärts bei der TSG Planig II mit 3:0 durch. Einen klaren Erfolg feierte der SV Winterbach II, der den VfL Rüdesheim II mit 6:0 bezwang. Zudem siegte Spitzenreiter SG Weinsheim II beim TuS Roxheim knapp mit 2:1. Die Begegnung zwischen der SG Hochstetten/Nußbaum und der SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein II wurde auf den 11. November verschoben.

