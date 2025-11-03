B-Klasse KH I: Zwei Sonntagsschüsse zum Weinsheimer Derby-Arbeitssieg

Bad Kreuznach. Am 14. Spieltag setzte die SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim II mit einem 5:1-Heimsieg gegen den TuS Waldböckelheim II schon am Samstag ein deutliches Ergebnis.
Ebenfalls torreich eröffneten die Protagonisten den Sonntag, bei der Partie zwischen der SG Guldenbachtal II und dem VfL Simmertal II behielten die Gäste mit 4:2 die Oberhand. Deutlich mit 5:1 gewann die SG VfR 07 Kirn/Kirn-Sulzbach II beim Letzten TSV Bockenau II. Die SG Spabrücken/Schwarzerden/Hergenfeld setzte sich auswärts bei der TSG Planig II mit 3:0 durch. Einen klaren Erfolg feierte der SV Winterbach II, der den VfL Rüdesheim II mit 6:0 bezwang.
Zudem siegte Spitzenreiter SG Weinsheim II beim TuS Roxheim knapp mit 2:1. Die Begegnung zwischen der SG Hochstetten/Nußbaum und der SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein II wurde auf den 11. November verschoben.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung.
Schon früh sorgten die Gäste für ein erstes Ausrufezeichen: Nach einer starken Kombination über die Außen landete der Ball bei Steven Thiel, der mit seinem ersten Kontakt aus etwa mehr als 20 Metern Maß nahm und ihn unhaltbar in den rechten Winkel schweißte – ein Traumtor zur frühen 1:0-Führung (6.).
Roxheim zeigte sich davon wenig beeindruckt und erhöhte im Laufe der ersten Halbzeit den Druck. Nach mehreren Vorstößen gelang den Hausherren in der 33. Minute der verdiente Ausgleich: Nach einem Angriff über die Außenlinie wurde der Ball scharf von der Grundlinie in den Strafraum gespielt, wo Jan-Felix Engerling im richtigen Moment den Fuß hinhielt und zum 1:1 einschob.
Im zweiten Durchgang entwickelte sich ein intensives, aber faires Derby mit vielen Zweikämpfen und hoher Laufbereitschaft auf beiden Seiten, geprägt vom einsetzenden Dauerregen. Die Weinsheimer, personell angeschlagen und defensiv ausgerichtet, konnten in der 57. Minute tief durchatmen: Eine strittige Strafraumszene sorgte für Aufregung, doch der Elfmeterpfiff blieb aus – „Da hatten wir Glück“, gab Weinsheims verletzter Kapitän und Ex-Roxheimer Robin Kühner offen zu.
Als sich viele bereits auf ein Remis einstellten, schlug erneut der Mann des Tages zu: Wieder war es Thiel, der den Ball aus großer Distanz von 25 Metern ansatzlos in den rechten Torwinkel jagte (81.) – sein zweiter Traumtreffer des Tages und zugleich das 2:1-Siegtor für die Gäste. „Der Spielverlauf hat das Ergebnis nicht unbedingt hergegeben“, analysierte Kühner. „Aber wenn du oben stehst, gewinnst du solche Spiele. Letzte Saison hätten wir hier wahrscheinlich noch Lehrgeld gezahlt.“ Trotz zahlreicher Ausfälle habe die Mannschaft den Matchplan konsequent umgesetzt: kompakt stehen, diszipliniert verteidigen und die sich bietenden Chancen eiskalt nutzen. Allen voran Thiel ist letzteres gelungen.
Der Spielfilm: 0:1 Thiel (6.), 1:1 Zengerling (33.), 1:2 Thiel (80.)
Die weiteren Partien im Steno:
Tore: 1:0 Wilhelm (12.), 2:0 Wilhelm (46.), 3:0 Schneider (63.), 4:0 Klein (74. Foulelfmeter), 4:1 Fey (76.), 5:1 Klos (80.)
Tore: 0:1 Blum (14.), 0:2 Reidenbach (28.), 0:3 Stephan (40. Eigentor), 1:3 Müller (55.), 1:4 Faber (63.), 2:4 Müller (79.)
Tore: 0:1 Gbale (7.), 1:1 Damian (18.), 1:2 Gbale (33.), 1:3 Gbale (58.), 1:4 Gbale (75.), 1:5 Al Hamad (82.)
Tore: 0:1 Heß (17.), 0:2 Dreher (58.), 0:3 Menkovic (83.)
Tore: 1:0 Lenhart (10.), 2:0 Herrmann (33.), 3:0 Kunz (42.), 4:0 Keim (65.), 5:0 Zimmermann (81.), 6:0 Wolf (83.)