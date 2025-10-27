B-Klasse KH I: Weinsheimer Zweite bezahlt den Sieg im Topspiel teuer

Bad Kreuznach. Am 13. Spieltag der B-Klasse Bad Kreuznach überraschte die TSG Planig II im Heimspiel mit einem 2:1-Erfolg gegen den favorisierten SV Winterbach II und fügte dem Zweiten eine seltene Niederlage zu. Das Topspiel konnte Primus SG Weinsheim II mit 3:1 gegen den Dritten SG Spabrücken/Schweppenhausen/Hergenfeld gewinnen und damit dem Gast die erste Saisonniederlage zufügen.
Einen wichtigen Auswärtssieg im Tabellenkeller verbuchte die SG Guldenbachtal II, die bei der SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein II mit 3:0 gewann. Auch der SV Oberhausen II konnte jubeln – beim 2:0-Auswärtserfolg gegen den TuS Waldböckelheim II.
Die Begegnung zwischen der SG VfR 07 Kirn/Kirn-Sulzbach II und dem TuS Roxheim wurde auf den 28. Oktober verschoben, ebenso wie das Duell zwischen dem VfL Rüdesheim II und der SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim II, das nun am 4. November stattfinden soll. Auch das Kellerduell zwischen dem VfL Simmertal II und dem TSV Bockenau II wurde abgesetzt, der Nachholtermin steht allerdings noch aus.
Spitzenreiter gegen Tabellendritten: Die intensive Partie hätte auch gänzlich anders verlaufen können. Schon nach vier Minuten hatten die Gäste die Riesenchance zur Führung, als ein Abschluss nur knapp am linken Pfosten vorbeistrich. Im Gegenzug zeigten sich die Hausherren kaltschnäuzig und stellten die Weichen früh auf Sieg. In der 7. Minute staubte Joel Knaus einen Lattentreffer von Steven Thiel per Kopf zum 1:0 ab. Nur eine Minute später erhöhte Robin-Lukas Steeg auf 2:0 – seine Freistoßflanke aus dem Halbfeld wurde unglücklich von einem Spabrücker Verteidiger verlängert und senkte sich über den Torwart hinweg ins lange Eck. „Diese frühe, beruhigende Führung war enorm wichtig – gerade auf dem schweren Geläuf und in einem kampfbetonten Spiel“, sagte Johannes Hoffmann, Weinsheims sportlicher Leiter.
Überschattet wurde die erste Halbzeit jedoch von einer bitteren Szene: Torschütze Knaus brach sich in der 30. Minute das Schlüsselbein und musste mit dem Krankenwagen abtransportiert werden. „Das war ein Schockmoment für uns alle – das Spiel war für etwa 15 Minuten unterbrochen“, berichtete Hoffmann.
Im weiteren Verlauf neutralisierten sich beide Teams weitgehend, klare Chancen blieben eher Mangelware. Erst in der absoluten Schlussphase nahm die Partie wieder Fahrt auf: Zunächst foulte der bereits verwarnte Weinsheimer Jonas Stellwagen in der 90. Minute seinen Gegenspieler und musste mit Gelb-Rot vom Platz. Der gefoulte Pascal May, der sich über das Foul lautstark beschwerte, sah ebenfalls die Ampelkarte. Kurz später sorgte erneut Steeg für ein Tor nach einem Standard: Diesmal hämmerte er einen Freistoß aus halbrechter Position sehenswert in den rechten Winkel (90.+2) – das 3:0 bedeutete die endgültige Entscheidung. Doch die Gäste gaben sich nicht geschlagen. Nach einem Flankenlauf von Mario Lunkenheimer erzielte Elia Simmonds (90.+4) noch den Ehrentreffer zum 3:1-Endstand.
Im Anschluss zeigte sich Hoffmann hochzufrieden: „Das war eine sehr geschlossene Mannschaftsleistung. Ich bin stolz darauf, wie das Team dieses Kampfspiel angenommen und so das Topduell für sich entschieden hat. Entscheidend war, dass wir in den richtigen Momenten die Tore gemacht haben. Spabrücken war ein starker Gegner, das war ein Duell auf Augenhöhe.“
Der Spielfilm: 1:0 Knaus (7.), 2:0 Steeg (8.), 3:0 Steeg (90.+2), 3:1 Simmonds (90.+4)
Besondere Vorkommnisse: Gelb-Rot für May (90./SG Spabrücken/Lautstarkes Beschweren) und Stellwagen (90./SG Weinsheim II/Foulspiel)
Die weiteren Partien im Steno:
Tore: 1:0 Özkara (59.), 1:1 Kunz (65.), 2:1 Schneider (66.)
Tore: 0:1 Stephan (42.), 0:2 Lindner (53.), 0:3 Lindner (65.)
Tore: 0:1 Schallmo (29.), 0:2 Al Akrad (77.)