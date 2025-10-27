B-Klasse KH I: Weinsheimer Zweite bezahlt den Sieg im Topspiel teuer

Nach zuletzt mehreren starken Auswärtsspielen in Folge stolperte das Team von SV Winterbach-Trainer Marius Hirsch (in weiß, am Boden) in der Fremde überraschend. – Foto: Gregor Wurdel - Archiv

Bad Kreuznach. Am 13. Spieltag der B-Klasse Bad Kreuznach überraschte die TSG Planig II im Heimspiel mit einem 2:1-Erfolg gegen den favorisierten SV Winterbach II und fügte dem Zweiten eine seltene Niederlage zu. Das Topspiel konnte Primus SG Weinsheim II mit 3:1 gegen den Dritten SG Spabrücken/Schweppenhausen/Hergenfeld gewinnen und damit dem Gast die erste Saisonniederlage zufügen. Einen wichtigen Auswärtssieg im Tabellenkeller verbuchte die SG Guldenbachtal II, die bei der SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein II mit 3:0 gewann. Auch der SV Oberhausen II konnte jubeln – beim 2:0-Auswärtserfolg gegen den TuS Waldböckelheim II. Die Begegnung zwischen der SG VfR 07 Kirn/Kirn-Sulzbach II und dem TuS Roxheim wurde auf den 28. Oktober verschoben, ebenso wie das Duell zwischen dem VfL Rüdesheim II und der SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim II, das nun am 4. November stattfinden soll. Auch das Kellerduell zwischen dem VfL Simmertal II und dem TSV Bockenau II wurde abgesetzt, der Nachholtermin steht allerdings noch aus.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung.

Spitzenreiter gegen Tabellendritten: Die intensive Partie hätte auch gänzlich anders verlaufen können. Schon nach vier Minuten hatten die Gäste die Riesenchance zur Führung, als ein Abschluss nur knapp am linken Pfosten vorbeistrich. Im Gegenzug zeigten sich die Hausherren kaltschnäuzig und stellten die Weichen früh auf Sieg. In der 7. Minute staubte Joel Knaus einen Lattentreffer von Steven Thiel per Kopf zum 1:0 ab. Nur eine Minute später erhöhte Robin-Lukas Steeg auf 2:0 – seine Freistoßflanke aus dem Halbfeld wurde unglücklich von einem Spabrücker Verteidiger verlängert und senkte sich über den Torwart hinweg ins lange Eck. „Diese frühe, beruhigende Führung war enorm wichtig – gerade auf dem schweren Geläuf und in einem kampfbetonten Spiel“, sagte Johannes Hoffmann, Weinsheims sportlicher Leiter. Minutenlange Unterbrechung nach schwerer Verletzung