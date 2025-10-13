B-Klasse KH I: Waldböckelheim krönt Aufholjagd nach 0:3 zur Pause

Umkämpfte Partie mit zwei völlig unterschiedlichen Halbzeiten: Der TuS Waldböckelheim II (in weiß-blau) egalisierte gegen die SG Guldenbachtal (in den dunklen Trikots) einen 0:3-Pausenrückstand. – Foto: Belana Hall

Bad Kreuznach. Am elften Spieltag der B-Klasse Bad Kreuznach I feierte der VfL Rüdesheim II schon am Samstag bei der SG Hochstetten/Nußbaum einen knappen 3:2-Auswärtssieg und entführte damit wichtige Punkte, um den Kontakt zur Spitzengruppe weiterhin aufrechtzuerhalten. Deutlich weniger spannend verlief das Duell zwischen der TSG Planig II und der SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim II, in dem die Gäste mit einem souveränen 4:1-Erfolg gewannen. Einen Kantersieg verbuchte Primus SG Weinsheim II, die bei der SG VfR Kirn/Kirn-Sulzbach II mit 8:1 triumphierte. Auch die SG Spabrücken/Schöneberg/Hergenfeld blieb in Torlaune und gewann beim VfL Simmertal II klar mit 5:0. Der TuS Roxheim setzte sich ebenfalls auswärts durch und siegte bei Kellerkind SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein II mit 3:0. Ein torreiches Unentschieden sahen die Zuschauer in Waldböckelheim, wo sich der TuS II und die SG Guldenbachtal II mit 3:3 trennten. Für das deutlichste Ergebnis des Spieltages sorgte der SV Winterbach II, der den SV Oberhausen II mit einem beeindruckenden 8:0-Heimsieg vom Platz fegte und damit ein klares Ausrufezeichen im Aufstiegsrennen setzte.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung.

Nach einer schwachen ersten Hälfte, in der die Gastgeber kaum Zugriff auf das Spiel fanden, zeigte die Mannschaft von Spielertrainer Lars Webler im zweiten Durchgang eine beeindruckende Moral und rettete sich dank einer kämpferischen Energieleistung noch zu einem Punkt. Die Anfangsphase gehörte klar den Hausherren: In den ersten zehn Minuten erspielte sich der TuS zwei Großchancen, ließ diese jedoch ungenutzt. Dann kam der Schockmoment – ein harmlomer Distanzschuss aus gut 40 Metern von Arian Betz rutschte Waldböckelheims Torwart Marc Gebhard durch die Hände, wodurch die Gäste früh in Führung gingen (10.). Dieser Treffer war der Knackpunkt, wie Webler später einräumte: „Danach war bei uns im ersten Durchgang komplett der Stecker gezogen. Wir kamen überhaupt nicht mehr in die Partie, hatten keinen Zugriff mehr, gar nichts.“