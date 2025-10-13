B-Klasse KH I: Waldböckelheim krönt Aufholjagd nach 0:3 zur Pause

Bad Kreuznach. Am elften Spieltag der B-Klasse Bad Kreuznach I feierte der VfL Rüdesheim II schon am Samstag bei der SG Hochstetten/Nußbaum einen knappen 3:2-Auswärtssieg und entführte damit wichtige Punkte, um den Kontakt zur Spitzengruppe weiterhin aufrechtzuerhalten. Deutlich weniger spannend verlief das Duell zwischen der TSG Planig II und der SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim II, in dem die Gäste mit einem souveränen 4:1-Erfolg gewannen.
Einen Kantersieg verbuchte Primus SG Weinsheim II, die bei der SG VfR Kirn/Kirn-Sulzbach II mit 8:1 triumphierte. Auch die SG Spabrücken/Schöneberg/Hergenfeld blieb in Torlaune und gewann beim VfL Simmertal II klar mit 5:0. Der TuS Roxheim setzte sich ebenfalls auswärts durch und siegte bei Kellerkind SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein II mit 3:0.
Ein torreiches Unentschieden sahen die Zuschauer in Waldböckelheim, wo sich der TuS II und die SG Guldenbachtal II mit 3:3 trennten. Für das deutlichste Ergebnis des Spieltages sorgte der SV Winterbach II, der den SV Oberhausen II mit einem beeindruckenden 8:0-Heimsieg vom Platz fegte und damit ein klares Ausrufezeichen im Aufstiegsrennen setzte.
Nach einer schwachen ersten Hälfte, in der die Gastgeber kaum Zugriff auf das Spiel fanden, zeigte die Mannschaft von Spielertrainer Lars Webler im zweiten Durchgang eine beeindruckende Moral und rettete sich dank einer kämpferischen Energieleistung noch zu einem Punkt.
Die Anfangsphase gehörte klar den Hausherren: In den ersten zehn Minuten erspielte sich der TuS zwei Großchancen, ließ diese jedoch ungenutzt. Dann kam der Schockmoment – ein harmlomer Distanzschuss aus gut 40 Metern von Arian Betz rutschte Waldböckelheims Torwart Marc Gebhard durch die Hände, wodurch die Gäste früh in Führung gingen (10.). Dieser Treffer war der Knackpunkt, wie Webler später einräumte: „Danach war bei uns im ersten Durchgang komplett der Stecker gezogen. Wir kamen überhaupt nicht mehr in die Partie, hatten keinen Zugriff mehr, gar nichts.“
Die SG Guldenbachtal nutzte die Verunsicherung der Heimelf eiskalt aus. In der 27. Minute erhöhte Leon Lindner nach einem energischen Sololauf ab der Mittellinie auf 0:2. Das halbe Eigentor von Noah Rheinländer, der einen Querpass von Arian Betz unglücklich ins eigene Netz lenkte (45.), bildete den unrühmlichen Schlusspunkt einer Halbzeit, die für die Hausherren zum Vergessen war.
Kurz nach Wiederanpfiff erzielte Sebastian Belter nach einem Angriff über die linke Seite per sehenswerter Direktabnahme in den Winkel den Anschlusstreffer zum 1:3 (49.). Der Treffer wirkte wie ein Weckruf – Waldböckelheim II spielte nun mutiger und drängte die Gäste zunehmend in die eigene Hälfte.
In der 73. Minute war es dann Elias Kron, der über die rechte Außenbahn in den Strafraum eindrang und den Ball mit Hilfe des Innenpfostens zum 2:3 versenkte. Nur vier Minuten später belohnte sich die Heimelf für ihre Aufholjagd: Nach einem Eckball herrschte Chaos im Strafraum der SG Guldenbachtal II, ehe Finn-Melvin Unger zum 3:3 abstaubte (77.).
In der Schlussphase schien sogar der Sieg möglich – doch dann sah TuS-Akteur Fabian Fey in der 82. Minute nach einer Beleidigung die Rote Karte und kurz vor dem Abpfiff musste sein Mitspieler Gerrit Glas nach einer Gelben Karte plus Zeitstrafe wegen Meckerns ebenfalls vom Feld (90.). „Wir waren dem 4:3 richtig nah“, haderte Webler, „aber durch diese Undiszipliniertheiten haben wir uns selbst aus dem Rhythmus gebracht und mögliche drei Punkte liegen lassen.“
Trotz allem überwiegt beim TuS Waldböckelheim II der positive Gesamteindruck. „Wir sind mit unserer bisherigen Saisonleistung sehr zufrieden“, resümierte Weber. „Die Trainingsbeteiligung ist hervorragend, der Konkurrenzkampf groß – das gab es in den letzten Jahren so nicht. Nur das ständige Meckern müssen wir noch abstellen."
Der Spielfilm: 0:1 Betz (10.), 0:2 Lindner (27.), 0:3 Betz (45.), 1:3 Belter (49.), 2:3 Kron (73.), 3:3 Unger (77.)
Besonderes Vorkommnis: Rot für Fey (82./TuS Waldböckelheim II/Beleidigung)
Die weiteren Partien im Steno:
Tore: 0:1 Glockner (7.), 0:2 Ergün (17.), 0:3 Matos Cardoso (45.), 1:3 Cakir (48.), 2:3 Dahdouh (90+10.)
Tore: 0:1 Mitchell (9.), 1:1 Özkara (15.), 1:2 Brase (24. Foulelfmeter), 1:3 Brase (45.), 1:4 Petersen (72.)
Tore: 0:1 Bernhard (29. Foulelfmeter), 0:2 Zankel (30.), 0:3 Schmalz (44.), 0:4 Thiel (49.), 0:5 Kühner (50.), 0:6 Thiel (58.), 1:6 Al Hamad (73.), 1:7 Habel (77.), 1:8 Beuscher (81.)
Tore: 0:1 Menkovic (18. Foulelfmeter), 0:2 Gäns (31.), 0:3 Lang (35.), 0:4 Menkovic (59.), 0:5 Kasper (81.)
Tore: 0:1 Baumgärtner (52.), 0:2 Baumgärtner (55.), 0:3 Sulzbach (84.)
Tore: 1:0 Herrmann (15.), 2:0 Kunz (17.), 3:0 Herrmann (25.), 4:0 Lenhart (51.), 5:0 Zimmermann (65.), 6:0 Lenhart (69.), 7:0 Keim (77. Foulelfmeter), 8:0 Zimmermann (79.)