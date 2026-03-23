 2026-03-13T07:45:35.464Z

Ligabericht

B-Klasse KH I: TuS Roxheim-Serie hält an, enger Aufstiegsskampf

Das Team von Nico Richter gewann die vergangenen acht Duelle allesamt +++ SG Weinsheim II zurück in der Spur +++ SG Hochstetten/Nußbaum neuer Dritter und voll im Geschäft

von Max Schäfer · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser
Nachdem die SG Weinsheim II unter der Woche selbst ins Schwanken geriet, rang der Primus (hier mit Jonte Quentin Just (links) den TuS Waldböckelheim II (im blauen Trikot: Jeremy Colin Weinmann) nach Rückstand spät nieder.
Nachdem die SG Weinsheim II unter der Woche selbst ins Schwanken geriet, rang der Primus (hier mit Jonte Quentin Just (links) den TuS Waldböckelheim II (im blauen Trikot: Jeremy Colin Weinmann) nach Rückstand spät nieder. – Foto: Belana Hall

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B-Klasse Kreuznach I
TuS Roxheim
SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim II
TuS Waldböc. II
SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein II

Bad Kreuznach. Durch die Ergebnisse am Wochenende sowie die Nachholspiele unter der Woche ist das Klassement in der B-Klasse Bad Kreuznach I wieder enger zusammengerückt. Insbesondere an der Spitze sorgte der Ausrutscher der SG Weinsheim II unter der Woche beim 2:3 bei der SG Hochstetten/Nußbaum für neue Spannung. Am Sonntag gelang dem Primus immerhin schon wieder ein 3:1-Heimsieg gegen den TuS Waldböckelheim II. Parallel dazu blieb die Konkurrenz in Schlagdistanz.

Die SG Hochstetten/Nußbaum bestätigte ihre gute Form und legte mit einem 1:0-Heimerfolg gegen die TSG 1862 Planig II nach. Der TuS Roxheim grüßt nach dem achten (!) Dreier in Folge von Tabellenplatz zwei, nachdem am Sonntag ein 5:3 zu Hause gegen den direkten Konkurrenten SV Winterbach II heraussprang. Ebenfalls acht Treffer fielen bei der SG Guldenbachtal II, die sich mit 6:2 gegen den SV Oberhausen II durchsetzte.

Auswärtssiege feierten die SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein II (2:1 beim VfL Simmertal II) sowie der VfL Rüdesheim II, der sich mit 3:2 bei der SG Spabrücken/Schöneberg/Hergenfeld behauptete.

Auch ein weiteres Nachholspiel sorgte für Bewegung: Der SV Oberhausen II musste sich der SG VfR 07 Kirn / Kirn-Sulzbach II deutlich mit 2:8 geschlagen geben, kassierte also innerhalb weniger Tage zweimal mindestens ein halbes Dutzend Gegentore.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung.

Gestern, 15:00 Uhr
TuS Roxheim 1906
TuS Roxheim 1906TuS Roxheim
SV Winterbach
SV Winterbach SV Winterbach  II
5
3
Abpfiff

„Wir konnten leider nicht an die Leistung anknüpfen, die wir letzte Woche in der zweiten Halbzeit gezeigt haben“, ordnete Roxheims Trainer Nico Richter den Auftritt seiner Mannschaft zunächst kritisch ein. Dennoch gingen die Gastgeber früh in Führung: Leon Sulzbach traf in der 11. Minute mit einem Distanzschuss, der als Aufsetzer den Weg ins Tor fand. Richter verwies zudem auf die personelle Situation beim Gegner: „Wir haben von etlichen Ausfällen profitiert. Wäre Winterbach mit voller Kapelle aufgelaufen, hätten wir es ganz, ganz schwer gehabt mit der Leistung in Durchgang eins.“

Zur Pause folgte eine deutliche Ansprache, die Wirkung zeigen sollte. „Die 20 Minuten nach der Halbzeit waren sehr gut von uns. In diesem Zeitraum haben wir das Spiel auch entschieden“, sagte Richter. Innerhalb kurzer Zeit baute Roxheim die Führung durch sehenswerte Kombinationen aus: Tim Baumgärtner traf doppelt (54., 58.), ehe Niclas Reimann in der 63. Minute nachlegte. Häufiger Initiator der Angriffe war dabei der umtriebige Sulzbach, der mit seinem hohen Tempo immer wieder für Gefahr sorgte.

Der SV Winterbach II kam in der 74. Minute durch einen fragwürdigen Foulelfmeter, den Marius Hirsch verwandelte, wieder etwas heran. Doch die Gastgeber stellten den alten Abstand kurz vor Schluss wieder her: Kejvin Hysa überwand den weit vor dem Tor stehenden Gästekeeper mit einem Chipper zum 5:1 (88.). Danach nutzte Matthias Bregenzer einen individuellen Fehler der Roxheimer zum 5:2-Anschlusstreffer (89.), ehe Hirsch mit einem abgefälschten Freistoß in der Nachspielzeit den 5:3-Endstand markierte (90.+4). Unmittelbar zuvor hatte Roxheims Julian Reimann wegen Meckerns eine gelbe Karte samt Zeitstrafe erhalten.

Trotz der späten Gegentreffer blieb es beim Heimsieg für den TuS. „Das Spiel hat Spaß gemacht. Beide Teams haben großen Respekt voreinander und pflegen einen guten Umgang“, betonte Richter. Mit diesem achten Erfolg in Serie bringt sich Roxheim in eine vielversprechende Position (Platz zwei mit sechs Punkten Rückstand auf Rang eins) für den weiteren Saisonverlauf: „Es war ein verdienter Sieg, der uns in eine tolle Ausgangslage bringt. Wir wollen weiter unsere Spiele gewinnen, wissen aber auch, dass wir noch deutliches Steigerungspotenzial haben, wie wir in dieser Begegnung gesehen haben.“

Der Spielfilm: 1:0 Sulzbach (11.), 2:0 Baumgärtner (54.), 3:0 Baumgärtner (58.), 4:0 Reimann (63.), 4:1 Hirsch (74. Foulelfmeter), 5:1 Hysa (88.), 5:2 Bregenzer (89.), 5:3 Hirsch (90.+4)

Die weiteren Partien im Steno:

Gestern, 12:30 Uhr
VfL Simmertal
VfL SimmertalSimmertal II
SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein
SG Fürfeld/Neu-Bamberg/WöllsteinSG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein II
1
2
Abpfiff

Tore: 0:1 Klein (2.), 0:2 Galinski (38. Foulelfmeter), 1:2 Henrich (72.)

Gestern, 13:00 Uhr
SG Weinsheim
SG Weinsheim SG Weinsheim  II
TuS Waldböckelheim
TuS WaldböckelheimTuS Waldböc. II
3
1

Tore: 0:1 Gräf (28.), 1:1 Knaus (90.+15), 2:1 Stellwagen (90.+21), 3:1 Fischer (90.+33)

Gestern, 13:00 Uhr
SG Guldenbachtal
SG GuldenbachtalSG Guldenbachtal II
SV Oberhausen
SV OberhausenOberhausen II
6
2
Abpfiff

Tore: 1:0 Schwerbel (8.), 2:0 Wahl (15. Eigentor), 2:1 Schallmo (20.), 2:2 Schallmo (26.), 3:2 Müller (40. Foulelfmeter), 4:2 Hildebrandt (51.), 5:2 Müller (56.), 6:2 Scheurer (58.)

Gestern, 15:00 Uhr
SG Hochstetten/Nußbaum
SG Hochstetten/NußbaumSG Hochstetten/Nußbaum
TSG 1862 Planig
TSG 1862 PlanigTSG Planig II
1
0
Abpfiff

Tor: 1:0 Dahdouh (83.)

Gestern, 15:00 Uhr
SG Spabrücken/Schöneberg/Hergenfeld
SG Spabrücken/Schöneberg/HergenfeldSG Spabrücken/Schöneberg/Hergenfeld
VfL Rüdesheim
VfL RüdesheimRüdesheim II
2
3
Abpfiff

Tore: 1:0 Menkovic (7.), 1:1 Glockner (8.), 2:1 Dreher (45.), 2:2 Atilkan (65.), 2:3 Piccoli (82. Foulelfmeter)

Nachholpartien unter der Woche:

Mi., 18.03.2026, 19:00 Uhr
SG Hochstetten/Nußbaum
SG Hochstetten/NußbaumSG Hochstetten/Nußbaum
SG Weinsheim
SG Weinsheim SG Weinsheim  II
3
2
Abpfiff

Tore: 0:1 Bernhard (1.), 1:1 Cakir (4.), 1:2 Klöckner (22.), 2:2 Dahdouh (51.), 3:2 Grießhaber (77.)

Mi., 18.03.2026, 19:00 Uhr
SV Oberhausen
SV OberhausenOberhausen II
SG VfR 07 Kirn / Kirn-Sulzba.
SG VfR 07 Kirn / Kirn-Sulzba.SG VfR 07 Kirn II
2
8
Abpfiff