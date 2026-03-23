B-Klasse KH I: TuS Roxheim-Serie hält an, enger Aufstiegsskampf

Nachdem die SG Weinsheim II unter der Woche selbst ins Schwanken geriet, rang der Primus (hier mit Jonte Quentin Just (links) den TuS Waldböckelheim II (im blauen Trikot: Jeremy Colin Weinmann) nach Rückstand spät nieder. – Foto: Belana Hall

Bad Kreuznach. Durch die Ergebnisse am Wochenende sowie die Nachholspiele unter der Woche ist das Klassement in der B-Klasse Bad Kreuznach I wieder enger zusammengerückt. Insbesondere an der Spitze sorgte der Ausrutscher der SG Weinsheim II unter der Woche beim 2:3 bei der SG Hochstetten/Nußbaum für neue Spannung. Am Sonntag gelang dem Primus immerhin schon wieder ein 3:1-Heimsieg gegen den TuS Waldböckelheim II. Parallel dazu blieb die Konkurrenz in Schlagdistanz.

Die SG Hochstetten/Nußbaum bestätigte ihre gute Form und legte mit einem 1:0-Heimerfolg gegen die TSG 1862 Planig II nach. Der TuS Roxheim grüßt nach dem achten (!) Dreier in Folge von Tabellenplatz zwei, nachdem am Sonntag ein 5:3 zu Hause gegen den direkten Konkurrenten SV Winterbach II heraussprang. Ebenfalls acht Treffer fielen bei der SG Guldenbachtal II, die sich mit 6:2 gegen den SV Oberhausen II durchsetzte.

Auswärtssiege feierten die SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein II (2:1 beim VfL Simmertal II) sowie der VfL Rüdesheim II, der sich mit 3:2 bei der SG Spabrücken/Schöneberg/Hergenfeld behauptete.

Auch ein weiteres Nachholspiel sorgte für Bewegung: Der SV Oberhausen II musste sich der SG VfR 07 Kirn / Kirn-Sulzbach II deutlich mit 2:8 geschlagen geben, kassierte also innerhalb weniger Tage zweimal mindestens ein halbes Dutzend Gegentore.