B-Klasse KH I: TuS Roxheim-Serie hält an, enger Aufstiegsskampf

Bad Kreuznach. Durch die Ergebnisse am Wochenende sowie die Nachholspiele unter der Woche ist das Klassement in der B-Klasse Bad Kreuznach I wieder enger zusammengerückt. Insbesondere an der Spitze sorgte der Ausrutscher der SG Weinsheim II unter der Woche beim 2:3 bei der SG Hochstetten/Nußbaum für neue Spannung. Am Sonntag gelang dem Primus immerhin schon wieder ein 3:1-Heimsieg gegen den TuS Waldböckelheim II. Parallel dazu blieb die Konkurrenz in Schlagdistanz.
Die SG Hochstetten/Nußbaum bestätigte ihre gute Form und legte mit einem 1:0-Heimerfolg gegen die TSG 1862 Planig II nach. Der TuS Roxheim grüßt nach dem achten (!) Dreier in Folge von Tabellenplatz zwei, nachdem am Sonntag ein 5:3 zu Hause gegen den direkten Konkurrenten SV Winterbach II heraussprang. Ebenfalls acht Treffer fielen bei der SG Guldenbachtal II, die sich mit 6:2 gegen den SV Oberhausen II durchsetzte.
Auswärtssiege feierten die SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein II (2:1 beim VfL Simmertal II) sowie der VfL Rüdesheim II, der sich mit 3:2 bei der SG Spabrücken/Schöneberg/Hergenfeld behauptete.
Auch ein weiteres Nachholspiel sorgte für Bewegung: Der SV Oberhausen II musste sich der SG VfR 07 Kirn / Kirn-Sulzbach II deutlich mit 2:8 geschlagen geben, kassierte also innerhalb weniger Tage zweimal mindestens ein halbes Dutzend Gegentore.
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Die weiteren Partien im Steno:
Tore: 0:1 Klein (2.), 0:2 Galinski (38. Foulelfmeter), 1:2 Henrich (72.)
Tore: 0:1 Gräf (28.), 1:1 Knaus (90.+15), 2:1 Stellwagen (90.+21), 3:1 Fischer (90.+33)
Tore: 1:0 Schwerbel (8.), 2:0 Wahl (15. Eigentor), 2:1 Schallmo (20.), 2:2 Schallmo (26.), 3:2 Müller (40. Foulelfmeter), 4:2 Hildebrandt (51.), 5:2 Müller (56.), 6:2 Scheurer (58.)
Tor: 1:0 Dahdouh (83.)
Tore: 1:0 Menkovic (7.), 1:1 Glockner (8.), 2:1 Dreher (45.), 2:2 Atilkan (65.), 2:3 Piccoli (82. Foulelfmeter)
Tore: 0:1 Bernhard (1.), 1:1 Cakir (4.), 1:2 Klöckner (22.), 2:2 Dahdouh (51.), 3:2 Grießhaber (77.)